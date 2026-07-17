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Το Ιράν καλεί τον πληθυσμό του να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού, μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε ενεργειακές υποδομές
Το Ιράν καλεί τον πληθυσμό του να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού, μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε ενεργειακές υποδομές
Το ιρανικό υπουργείο Ενέργειας καλεί τους κατοίκους να σβήσουν τα κλιματιστικά κατά τις ώρες αιχμής
Το ιρανικό υπουργείο Ενέργειας κάλεσε σήμερα τον πληθυσμό να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών στο νότιο Ιράν.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καλεί τους κατοίκους να σβήσουν τα κλιματιστικά κατά τις ώρες αιχμής «ώστε να συμβάλουν στο να εξασφαλισθεί μια σταθερή προμήθεια ηλεκτρικού στις νοτιες επαρχίες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπες με ακραία ζέστη και με επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης».
«Διαψεύδουμε κάθε ιρανικό βομβαρδισμό προς την κατεύθυνση της περιφέρειας του Αλ-Τανφ», δήλωσε αυτή η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.
Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι επιτέθηκε «στο κέντρο διοίκησης των ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιφέρεια του Αλ-Τανφ, υπανισσσόμενο τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ωστόσο αποσύρθηκαν το Φεβρουάριο από αυτή τη βάση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καλεί τους κατοίκους να σβήσουν τα κλιματιστικά κατά τις ώρες αιχμής «ώστε να συμβάλουν στο να εξασφαλισθεί μια σταθερή προμήθεια ηλεκτρικού στις νοτιες επαρχίες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπες με ακραία ζέστη και με επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης».
Συριακή πηγή διαψεύδει ότι το Ιράν βομβάρδισε τη βάση του Αλ-ΤανφΣτο μεταξύ, συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε σήμερα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι το Ιράν βομβάρδισε τη στρατιωτική βάση του Αλ-Τανφ, στη νοτιοανατολική Συρία.
«Διαψεύδουμε κάθε ιρανικό βομβαρδισμό προς την κατεύθυνση της περιφέρειας του Αλ-Τανφ», δήλωσε αυτή η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.
Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι επιτέθηκε «στο κέντρο διοίκησης των ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιφέρεια του Αλ-Τανφ, υπανισσσόμενο τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ωστόσο αποσύρθηκαν το Φεβρουάριο από αυτή τη βάση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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