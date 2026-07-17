Axios: Ο Νετανιάχου ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στις ΗΠΑ να συναντήσει τον Τραμπ σε ένα ραντεβού... που δεν είχε οριστεί ποτέ
Axios: Ο Νετανιάχου ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στις ΗΠΑ να συναντήσει τον Τραμπ σε ένα ραντεβού... που δεν είχε οριστεί ποτέ
Αιφνιδιάστηκαν στον Λευκό Οίκο όταν διάβασαν για ραντεβού Τραμπ - Νετανιάχου τη Δευτέρα, το οποίο δεν είχε οριστεί ποτέ - Έχει χάσει πόντους ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην αμερικανική κυβέρνηση λόγω των εκτιμήσεων για τον πόλεμο στο Ιράν και της παρέμβασης για την πώληση των F-35 στην Τουρκία
Με έκπληξη και αιφνιδιασμό υποδέχτηκαν αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών στον ισραηλινό Τύπο, που ήθελαν τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζεται να υποδεχτεί την προσεχή Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Και αυτό καθώς, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, δεν είχε προγραμματιστεί καμία τέτοια συνάντηση.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί έξι φορές το Οβάλ Γραφείο από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία πριν από ενάμιση χρόνο – περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη. Ωστόσο, όλες οι προηγούμενες συναντήσεις είχαν οριστικοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες. Αυτή τη φορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες να εξασφαλίσει ραντεβού.
Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν έσπευσε να ορίσει ραντεβού με τον Νετανιάχου αποτελεί ένδειξη όχι μόνο της απόκλισης συμφερόντων μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά και της απογοήτευσης που επικρατεί στον Λευκό Οίκο απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, πέντε μήνες μετά την κοινή στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν.
Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να μεταβεί στην Ουάσιγκτον αμέσως μετά την επιστροφή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Ιουλίου. Ωστόσο, οι ημέρες πέρασαν, ο Τραμπ επέστρεψε από την Τουρκία και καμία συνάντηση δεν προγραμματίστηκε.
Την Κυριακή, μετά την είδηση του θανάτου του πρώην γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιθυμούσε να παραστεί στην κηδεία του. Τις ημέρες που ακολούθησαν, συνεργάτες του ανέφεραν ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο και να συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με το Axios, το γραφείο του Νετανιάχου είχε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να προετοιμάσει το κυβερνητικό αεροσκάφος, ενώ είχε αποστείλει στην Ουάσιγκτον ομάδα πρωτοκόλλου και ασφάλειας. Το πρωί της Πέμπτης, όμως, ανακοινώθηκε ότι το ταξίδι ακυρώνεται επειδή η τελετή της κηδείας του Γκράχαμ αναβλήθηκε.
Παραμένει άγνωστο εάν ο Νετανιάχου έλαβε ξεκάθαρη αρνητική απάντηση από τον Λευκό Οίκο. Είναι όμως σαφές ότι δεν έλαβε θετική απάντηση.
Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν πάντως το ενδεχόμενο ο Τραμπ να συναντήσει τον Νετανιάχου, όταν ο τελευταίος μεταβεί αργότερα μέσα στον μήνα στην Ουάσιγκτον για το λαϊκό προσκύνημα του Λίντσεϊ Γκράχαμ στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό.
Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Νετανιάχου να ακυρώσει το ταξίδι ίσως σχετίζεται και με την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, γεγονός που θα απαιτούσε την παρουσία του στο Ισραήλ σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων.
Και αυτό καθώς, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, δεν είχε προγραμματιστεί καμία τέτοια συνάντηση.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί έξι φορές το Οβάλ Γραφείο από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία πριν από ενάμιση χρόνο – περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη. Ωστόσο, όλες οι προηγούμενες συναντήσεις είχαν οριστικοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες. Αυτή τη φορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες να εξασφαλίσει ραντεβού.
Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν έσπευσε να ορίσει ραντεβού με τον Νετανιάχου αποτελεί ένδειξη όχι μόνο της απόκλισης συμφερόντων μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά και της απογοήτευσης που επικρατεί στον Λευκό Οίκο απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, πέντε μήνες μετά την κοινή στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν.
Η επίσκεψη που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέΟ Τραμπ είχε δηλώσει στις αρχές του μήνα στο Axios ότι ο Νετανιάχου του είχε τηλεφωνήσει για να τον συγχαρεί για την 250ή Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και είχε ζητήσει να τον επισκεφθεί στον Λευκό Οίκο.
Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να μεταβεί στην Ουάσιγκτον αμέσως μετά την επιστροφή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Ιουλίου. Ωστόσο, οι ημέρες πέρασαν, ο Τραμπ επέστρεψε από την Τουρκία και καμία συνάντηση δεν προγραμματίστηκε.
Την Κυριακή, μετά την είδηση του θανάτου του πρώην γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιθυμούσε να παραστεί στην κηδεία του. Τις ημέρες που ακολούθησαν, συνεργάτες του ανέφεραν ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο και να συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με το Axios, το γραφείο του Νετανιάχου είχε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να προετοιμάσει το κυβερνητικό αεροσκάφος, ενώ είχε αποστείλει στην Ουάσιγκτον ομάδα πρωτοκόλλου και ασφάλειας. Το πρωί της Πέμπτης, όμως, ανακοινώθηκε ότι το ταξίδι ακυρώνεται επειδή η τελετή της κηδείας του Γκράχαμ αναβλήθηκε.
«Προσπαθούσε να δημιουργήσει μια συνάντηση που δεν υπήρχε»Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν στο Axios ότι, παρότι ο Νετανιάχου επιθυμούσε να δει τον Τραμπ, ουδέποτε επιβεβαιώθηκε συνάντηση ούτε προστέθηκε στο επίσημο πρόγραμμα του προέδρου. «Η εντύπωσή μας ήταν ότι ο Μπίμπι προσπαθούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπήρχε συνάντηση», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.
Παραμένει άγνωστο εάν ο Νετανιάχου έλαβε ξεκάθαρη αρνητική απάντηση από τον Λευκό Οίκο. Είναι όμως σαφές ότι δεν έλαβε θετική απάντηση.
Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν πάντως το ενδεχόμενο ο Τραμπ να συναντήσει τον Νετανιάχου, όταν ο τελευταίος μεταβεί αργότερα μέσα στον μήνα στην Ουάσιγκτον για το λαϊκό προσκύνημα του Λίντσεϊ Γκράχαμ στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό.
Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Νετανιάχου να ακυρώσει το ταξίδι ίσως σχετίζεται και με την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, γεγονός που θα απαιτούσε την παρουσία του στο Ισραήλ σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων.
Η συνέντευξη στο Fox News που εξόργισε τον ΤραμπΤο παρασκήνιο εκτυλίχθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο Fox News, λίγο πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την Άγκυρα, ασκώντας δημόσια κριτική στην πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να προχωρήσει στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία.
Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ «έγινε έξαλλος» με τη συνέντευξη. Δεύτερος αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρούσε πως «ο Μπίμπι δεν είχε κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει σε αυτό το ζήτημα».
Οι πληροφορίες για απειλή κατά του Τραμπ στην ΆγκυραΚατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στην Τουρκία, το Ισραήλ παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είχε αναφέρει σε συνεργάτη του ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να επιχειρήσει τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου όσο αυτός βρισκόταν στην Άγκυρα.
Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και η χρήση του παλαιότερου προεδρικού αεροσκάφους Air Force One.
Ωστόσο, αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι επισήμαναν ότι η πληροφορία προερχόταν από μία μόνο πηγή και δεν είχε επιβεβαιωθεί από άλλες υπηρεσίες. «Ήταν περισσότερο μια επιθυμία παρά ένα πραγματικό επιχειρησιακό σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών.
Δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης πρόσθεσαν ότι οι τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας διερεύνησαν τις πληροφορίες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ στην Άγκυρα.
Η θέση του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον αποδυναμώνεταιΣύμφωνα με το Axios, ο Νετανιάχου είναι πλέον ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στην Ουάσιγκτον, τόσο μεταξύ των Δημοκρατικών όσο και σε στενούς συνεργάτες του Τραμπ, αλλά και σε σημαντικό μέρος της εκλογικής βάσης του κινήματος MAGA.
Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι παρουσίαζε υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για τον πόλεμο με το Ιράν, οι οποίες τελικά δεν επαληθεύτηκαν.
Την Τετάρτη, 103 Δημοκρατικοί βουλευτές ψήφισαν υπέρ της περικοπής κατά 3 δισ. δολάρια της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ισχυρό πολιτικό μήνυμα κατά του Νετανιάχου.
Εβραίος πολιτικός παράγοντας με στενές σχέσεις με το Δημοκρατικό Κόμμα σχολίασε ότι η ψηφοφορία αφορούσε λιγότερο την ίδια τη βοήθεια και περισσότερο την ανάγκη πολλών Δημοκρατικών να εκφράσουν δημόσια την αντίθεσή τους προς τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.
Η κριτική, όμως, δεν προέρχεται μόνο από τους Δημοκρατικούς. Ο Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας την Τετάρτη στο podcast του Τζο Ρόγκαν, κατηγόρησε μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης ότι επιχείρησαν να υπονομεύσουν την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο Ιράν με στόχο να παραταθεί ο πόλεμος.
Η υπόθεση, καταλήγει το Axios, ξεπερνά κατά πολύ μια απλή συνάντηση στον Λευκό Οίκο και αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η πολιτική θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον γίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη.
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