«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ», λέει ο 92χρονος για τον υπάλληλο βενζινάδικου στη Βούλα που τον περιέλουσε με πετρέλαιο
ΕΛΛΑΔΑ
Βούλα Πετρέλαιο Ηλικιωμένος

«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ», λέει ο 92χρονος για τον υπάλληλο βενζινάδικου στη Βούλα που τον περιέλουσε με πετρέλαιο

Το περιστατικό έγινε όταν ο 92χρονος είχε πάει στο πρατήριο για να αγοράσει πετρέλαιο και ακολούθησε διαπληκτισμός για το ποσό

«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ», λέει ο 92χρονος για τον υπάλληλο βενζινάδικου στη Βούλα που τον περιέλουσε με πετρέλαιο
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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, όταν υπάλληλος περιέλουσε με πετρέλαιο ηλικιωμένο μετά από διαπληκτισμό για το ποσό πληρωμής. Ο 92χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του ενώ διερωτάται «τι ψυχή έχει» ο 52χρονος υπάλληλος.

«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Τι έψαχνε να πάρει; Να πάρει ενάμιση ευρώ επιπλέον; Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο όχι κατ' εμέ. Δεν έχω, του λέω. Μου ζητάς πέντε ευρώ του λέω. Δεν έχω να σου δώσω πέντε ευρώ», είπε ο 92χρονος στο MEGA.

Το περιστατικό έγινε όταν ο 92χρονος είχε πάει στο πρατήριο για να αγοράσει πετρέλαιο και ακολούθησε διαπληκτισμός για το ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 92χρονος αποφάσισε να αφήσει το πετρέλαιο και να φύγει. Όπως περιέγραψε, ο υπάλληλος τον ακολούθησε μέχρι τη στάση του λεωφορείο όπου και τον περιέλουσε με πετρέλαιο, με ποσότητα να καταλήγει στο πρόσωπό του.


Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
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