Τσίπρας: Δεν κατανοώ τους τζάμπα μάγκες αριστερούς που διαμαρτύρονται χωρίς να αναλαμβάνουν κυβερνητική ευθύνη

Διαχωρισμός του Υπουργείου Παιδειας

Μισθολογική στήριξη

Εξειδικεύοντας τις θέσεις του κόμματος του, ο Προέδρος της ΕΛΑΣ περιέγραψε πως «έχουμε επεξεργασίες για την ανάγκη αλλαγής του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων, το οποίο έχει ένα πολύ θετικό, ότι είναι αδιάβλητο, αλλά δεν είναι ταυτόχρονα και αξιόπιστο, με την έννοια ότι, σε πολύ μικρή ηλικία βάζει τα νέα παιδιά σε μια δοκιμασία η οποία είναι στα όρια της απανθρωπιάς, έτσι, να τους βάζει σε μια απίστευτα ανταγωνισμό. Και μέσα σε 3 ώρες να πρέπει να ανταποκριθείς. Και αν δεν ανταποκριθείς, να στραβώσει η πορεία της ζωής σου. Αλλά σε σχέση με το ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες ώστε, η πρόσβαση στη γνώση και η κατάκτηση της γνώσης να είναι ευκαιρία που θα δίνεται ισότιμα στους νέους ανθρώπους στην ηλικία που πρέπει να δίνεται».Ως προς την υλοποίηση του προγράμματος της ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε πως «στρατηγικά το πρώτο που θα κάναμε, δίνοντας έμφαση στην αξία του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, είναι ο διαχωρισμός του Υπουργείου Παιδείας σε δύο ξεχωριστά υπουργεία. Το ένα είναι το Υπουργείο Παιδείας όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, έχοντας την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και το δεύτερο υπουργείο θα είναι αποκλειστικά Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», επισήμανε, συμπληρώνοντας πως «η διαμόρφωση του Υπουργείου προφανώς θα συμπαρασύρει και πόρους που πρέπει να κατευθύνουν στην έρευνα. Κρίσιμο ζήτημα είναι η διασφάλιση της συνέχειας των χρηματοδοτικών ροών που θα πρέπει να φτάνουν από τα προγράμματα, που θα πρέπει να φτάνουν στον ερευνητή». «Κρίσιμο ζήτημα επίσης είναι η διασφάλιση, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας στις αξιολογήσεις, των ερευνητικών προγραμμάτων. Και πολύ μεγάλο ζήτημα επίσης είναι το θέμα της στήριξης των ερευνητών προκειμένου να μπορούν να έχουν τις απαραίτητες υποδομές για να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα να διεξαγάγουν την έρευνά τους. Είτε αυτό σε υποδομές έχουν να κάνουν με τη στέγη τους, είτε έχουν να κάνουν με κίνητρα και κοινωνικές υπηρεσίες, διασφάλιση πρόσβασης σε κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες για να μπορέσουν αυτά τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ».Σε προγραμματικό επίπεδο, «εμείς δεν λέμε μονάχα ότι θα φέρουμε την εντιμότητά μας για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Θα φέρουμε και εργαλεία, που δεν θα επιτρέπουν σε καμία κυβέρνηση να λειτουργεί με ανεντιμότητα. Θα θεσπίσουμε τα εργαλεία, γιατί να γίνουν νόμος του κράτους, και άρα από κει και πέρα κάθε κυβέρνηση να κρίνεται εάν έρχεται να καταργήσει ένα τέτοιο μέτρο, δηλαδή να κρίνεται για το αν θέλει να έχει τον έλεγχο, και από τους πολίτες θέλει να λογοδοτήσει στους πολίτες, και θέλει να είναι πιστή στους όρκους, στο σύνταγμα, ότι θα υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας» τόνισε με νόημα ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακόμη, «πέρα από την λειτουργία του υβριδικού κόμματος, που είναι μια άλλη δομή, ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων είναι κρίσιμο τα μέλη μας να είναι δραστήρια στην τοπική κοινωνία, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους των ενδιαφερόντων τους. Δεν θέλουμε απλά, να είναι δραστήρια μέσα από το πληκτρολόγιο.Η κοινωνική δράση δεν μπορεί να γίνεται μόνο μέσα από το πληκτρολόγιο. Θέλουμε τη συμμετοχή σας όχι μόνο στη Συμπαράταξη, αλλά και στις διαδημοτικές κινήσεις, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, στα τοπικά κινήματα, εκεί όπου μπορεί να υπάρξει κινητοποίηση των ανθρώπων που θέλουν να είναι δραστήριοι, ενεργοί για να δουλέψουν, να γίνουν καλύτερα τα πράγματα στον τόπο μας», όπως είπε.Για την πορεία της οικονομίας προειδοποίησε πως «το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει φέτος. Ό,τι φάγανε, φάγανε. Δεν στηρίξανε την αγροτική οικονομία. 15-20 μεγάλες επιχειρήσεις πήραν τη συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων και οι υποδομές δεν έγιναν. Δεν στηρίχθηκε η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, η στέγη. Δεν στηρίχθηκαν κρίσιμοι τομείς της οικονομίας μας», για να υπογραμμίσει πως «πρέπει να υπάρξει η μέριμνα, η έγνοια, ώστε να ενισχυθούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι με ανθρώπους που θα είναι δίπλα τους, για να τους στηρίζουν σε κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας. Με γεωπόνους, με κτηνιάτρους, με ανθρώπους που θα τους δίνουν κρίσιμες συμβουλές για το τι να παράξουν, πώς να το παράξουν. Και με χρηματοοικονομικούς συμβούλους, γιατί το να έχεις μια κτηνοτροφική μονάδα ή μια γεωργική μονάδα είναι μια επιχείρηση, δεν είναι μια απλή διαδικασία».Στην κατεύθυνση αυτή, «θελουμε να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, και έχουμε και σχέδιο και την πολιτική βούληση να το κάνουμε», όπως ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας, ενώ «θα στηρίξουμε μισθολογικά τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Προφανώς οι δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν δεν μας δίνουν το περιθώριο να δώσουμε τις αυξήσεις που θα θέλαμε να δώσουμε. Αλλά έχουμε υπολογίσει, μεσοσταθμικά, πάνω από 500 ευρώ για τους νοσηλευτές και για τους γιατρούς. Το ακριβές ποσό θα το έχουμε στη ΔΕΘ», όπως προανήγγειλε. «Μιλάμε για την ανάγκη άμεσης σημαντικής αύξησης των μισθών. Πρέπει να δούμε την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης. Αυτό σημαίνει προσλήψεις. Και επίσης χρειάζεται στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας διότι η δημιουργία πρωτοβάθμιας φροντίδας αποσυμφορεί τα νοσοκομεία», σημείωσε.«Στο θέμα της δημόσιας διοίκησης, και του κράτους, συγκρούονται δυο διαφορετικές αντιλήψεις. Από τη μία πλευρά, είναι αυτό που έχει ονομάσει ο Μητσοτάκης επιτελικό κράτος, ένα κράτος που είναι κομματικό λάφυρο, ένα κράτος ημετέρων, ένα κράτος διεφθαρμένο και αναποτελεσματικό που δεν βρίσκεται δίπλα στον πολίτη όταν το έχει ανάγκη. Και από την άλλη είναι μια αντίληψη που θέλει το κράτος να είναι ισχυρό, κοινωνικό, συνεργατικό, να είναι αποτελεσματικό, να είναι κράτος-στρατηγός της αναπτυξιακής διαδικασίας. Να μην αφήνεται, δηλαδή, η αναπτυξιακή διαδικασία στη διάθεση της αγοράς. Ένα κράτος το οποίο θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη όταν τον έχει ανάγκη. Θυμάστε τι είχε γίνει την περίοδο που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους μετακλητούς υπαλλήλους; Υποτίθεται ότι εμείς είχαμε φτιάξει ένα κράτος κομματικών στελεχών, αυτοί που ασκούσαν αυτή την κριτική, με το που εξελέγησαν, ήρθαν και κάναν φοβερά πράγματα. Η πρώτη τους απόφαση ήταν η αύξηση των αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων κατά 70%. Και η δεύτερη απόφαση ήταν η αύξηση των αριθμών κατά 50%. Αν δεν κάνω λάθος, από 1800 πήγαν στους 3600», όπως υποστήριξε.Για το ενεργειακό μοντέλο, «η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή λειτουργεί με μοναδικό στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των μετόχων της έχει πρωτοστατήσει στο καρτέλ της ενέργειας. Άρα έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την κούρσα των τιμών ενέργειας προς τα πάνω. Έχουν αυξηθεί οι τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια κατά 40 και 50% τα τελευταία 6 χρόνια και αυτή τη στιγμή κάνει καμπάνια για αύξηση των τιμών κεφαλαίου, όχι για να φτιάξει καλύτερες υποδομές, ούτε για να μειώσει την τιμή του ρεύματος στη χώρα, αλλά προκειμένου να κάνει επενδύσεις στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, σε άλλες χώρες. Για να προσκαλέσει επενδυτές στην αγορά, διαφημίζει και δεσμεύεται ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα είναι μια χώρα που θα έχει υψηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τον καταναλωτή σε όλη την Ευρώπη. Διαφημίζει δηλαδή την κατάντια μας», απάντησε.Κατόπιν αυτών, ο πρώην Πρωθυπουργός έκρινε πως «χρειάζεται να πάμε σε ένα κράτος που θα είναι πιο αποτελεσματικό, δίπλα στον πολίτη και πιο δίκαιο. Αυτό βεβαίως απαιτεί να αλλάξει η νοοτροπία. Τόσο των πολιτών όσο όμως και των ανθρώπων της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων. Να ακουμπήσουμε αυτό που ονομάζουμε φιλότιμο. Να μιλήσουμε για την ανάγκη να προσφέρουμε όλοι και όλες μαζί ό,τι καλύτερο μπορούμε από τις δυνάμεις που έχουμε. Αυτό είναι για μας ο πατριωτισμός. Όταν μιλάμε για το συλλογικό εμείς, στο μυαλό μας να έχουμε όχι μόνο το όφελος για τον εαυτό μας, αλλά και τι μπορούμε να προσφέρουμε για να κάνουμε καλύτερη αυτή τη χώρα και καλύτερη αυτή την κοινωνία και την επόμενη μέρα και τις επόμενες γενιές».Τέλος, «αν με ρωτήσετε τι είναι το χειρότερο που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτά τα χρόνια, είναι οι οικονομικές επιλογές. Επιλογές που αύξησαν τις ανισότητες, η καταρράκωση των θεσμών και του κράτους δικαίου και ίσως το δεύτερο χειρότερο είναι μια κυβέρνηση που ήρθε να κυβερνήσει υπερασπιζόμενη την ευρωπαϊκή προοπτική έχει καταντήσει σήμερα να είναι μια κυβέρνηση που κάθε τρεις και λίγο, βρίσκεται στο ειδώλιο της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Συγκρούεται με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, για το ζήτημα των επιδοτήσεων, για τις υποκλοπές…», κατέληξε.