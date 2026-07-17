Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγη νέος ηγέτης των Εργατικών στη Βρετανία: «Είμαι έτοιμος, πρέπει να χτίσουμε μια νέα πολιτική»

Ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής του Κιρ Στάρμερ έλαβε 379 υποψηφιότητες και εξελέγη χωρίς αντίπαλο – Στην πρώτη του ομιλία υποσχέθηκε ανανέωση, ενότητα και στροφή στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών

Βρετανίας, καθώς εξελέγη χωρίς αντίπαλο, λαμβάνοντας τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών και των συνδεδεμένων οργανώσεων του κόμματος.



Λίγο πριν από την πρώτη του ομιλία ως νέος ηγέτης, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ ανακοίνωσε ότι υπήρχε μόνο ένας επιλέξιμος υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε 379 υποψηφιότητες, υπερβαίνοντας το απαιτούμενο όριο για την εκλογή του.



Μπέρναμ έλαβε συνολικά 23 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και από τις έντεκα μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις των Εργατικών.



Αμέσως μετά ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Άντι Μπέρναμ είναι ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος.







«Είμαι έτοιμος» Ο Μπέρναμ ανέβηκε στο βήμα μέσα σε θερμά χειροκροτήματα και επευφημίες από τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος.



«Τι στιγμή», είπε στην αρχή της ομιλίας του, ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν. «Τι στήριξη μου δώσατε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε πως δεν χρειάζεται να ευχαριστήσει την βουλευτή Κάθριν Γουέστ, η οποία είχε ασκήσει έντονη πίεση στον Κιρ Στάρμερ μετά τις εκλογικές απώλειες του Μαΐου, καθώς –όπως είπε– «κι εκείνη με στήριξε».



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Ο νέος ηγέτης των Εργατικών υποστήριξε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος «άκουσαν το μήνυμα των πολιτών του Μέικερφιλντ εκ μέρους όλων των ξεχασμένων περιοχών της χώρας», κάνοντας λόγο για ένα αίτημα επιστροφής «των Εργατικών που γνώριζαν κάποτε οι πολίτες».



«Θα ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι το κόμμα παραμένει ενωμένο και πως θα αξιοποιήσει αυτή την ενότητα προς όφελος των ανθρώπων και των περιοχών που, όπως είπε, «περιμένουν εδώ και πολύ καιρό η πολιτική να τους δώσει ξανά ελπίδα».



Φόρος τιμής στον Κιρ Στάρμερ Ο Μπέρναμ ξεκίνησε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στον απερχόμενο ηγέτη και πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.



«Είμαι έτοιμος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί του κόμματος και να συνεχίσει πάνω στα θεμέλια που έθεσε ο προκάτοχός του.



Όπως είπε, επί ηγεσίας Στάρμερ οι Εργατικοί πέρασαν από τη χειρότερη εκλογική τους ήττα στη μεγαλύτερη νίκη τους, αποκτώντας τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή των πολιτών.



Άντι Μπέρναμ είναι και επίσημα ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της, καθώς εξελέγη χωρίς αντίπαλο, λαμβάνοντας τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών και των συνδεδεμένων οργανώσεων του κόμματος.Λίγο πριν από την πρώτη του ομιλία ως νέος ηγέτης, η υπουργός Εσωτερικώνανακοίνωσε ότι υπήρχε μόνο ένας επιλέξιμος υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε 379 υποψηφιότητες, υπερβαίνοντας το απαιτούμενο όριο για την εκλογή του.Παράλληλα, ανέφερε ότι στις συνδεδεμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωνικές ενώσεις του κόμματος οέλαβε συνολικά 23 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και από τις έντεκα μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις των Εργατικών.Αμέσως μετά ανακοίνωσε επίσημα ότι οείναι ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος.ανέβηκε στο βήμα μέσα σε θερμά χειροκροτήματα και επευφημίες από τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος.«Τι στιγμή», είπε στην αρχή της ομιλίας του, ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν. «Τι στήριξη μου δώσατε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε πως δεν χρειάζεται να ευχαριστήσει την βουλευτή, η οποία είχε ασκήσει έντονη πίεση στονμετά τις εκλογικές απώλειες του Μαΐου, καθώς –όπως είπε– «κι εκείνη με στήριξε».Ο νέος ηγέτης των Εργατικών υποστήριξε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος «άκουσαν το μήνυμα των πολιτών του Μέικερφιλντ εκ μέρους όλων των ξεχασμένων περιοχών της χώρας», κάνοντας λόγο για ένα αίτημα επιστροφής «των Εργατικών που γνώριζαν κάποτε οι πολίτες».«Θα ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι το κόμμα παραμένει ενωμένο και πως θα αξιοποιήσει αυτή την ενότητα προς όφελος των ανθρώπων και των περιοχών που, όπως είπε, «περιμένουν εδώ και πολύ καιρό η πολιτική να τους δώσει ξανά ελπίδα».ξεκίνησε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στον απερχόμενο ηγέτη και πρωθυπουργό«Είμαι έτοιμος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί του κόμματος και να συνεχίσει πάνω στα θεμέλια που έθεσε ο προκάτοχός του.Όπως είπε, επί ηγεσίαςοι Εργατικοί πέρασαν από τη χειρότερη εκλογική τους ήττα στη μεγαλύτερη νίκη τους, αποκτώντας τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή των πολιτών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη μείωση των λιστών αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και στην αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας του Ηνωμένου Βασιλείου ως βασικά επιτεύγματα της διακυβέρνησης Στάρμερ.



Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο μέρος της ομιλίας του, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για την προσφορά του στη χώρα και στο κόμμα, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα από το ακροατήριο.







«Δεν ήμασταν αρκετά καλοί» Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητές του, ο νέος ηγέτης των Εργατικών δήλωσε ότι βασικός στόχος του είναι η οικοδόμηση «μιας νέας πολιτικής».



Όπως ανέφερε, οι πολίτες στη Βρετανία έχουν απογοητευτεί από την πολιτική, με αποτέλεσμα πολλοί να απομακρύνονται από αυτή. «Δεν ήμασταν αρκετά καλοί», παραδέχθηκε.



Αναφερόμενος στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, είπε ότι οι πολίτες έδωσαν στους Εργατικούς ακόμη μία ευκαιρία, αλλά προειδοποίησε πως «είναι η τελευταία ευκαιρία» για να αλλάξει πραγματικά το κόμμα. «Πρέπει να την αξιοποιήσουμε όλοι μαζί», υπογράμμισε.



Ο Μπέρναμ τόνισε ακόμη ότι οι Εργατικοί οφείλουν να εγκαταλείψουν τη λογική της πολιτικής αντιπαράθεσης για την αντιπαράθεση και να επικεντρωθούν στην επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες.



Μεταξύ αυτών ξεχώρισε τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα μεγάλα ζητήματα που η βρετανική πολιτική έχει αφήσει επί χρόνια στο περιθώριο.