Νέα ντοκουμέντα για το έγκλημα στη Marfin: Οι δύο άνδρες είχαν ανταλλάξει σακίδια, φορούσαν τα ίδια ρούχα με την ημέρα της επίθεσης και στις διακοπές τους

Το Άτομο 3 είχε απασχολήσει και άλλες φορές τις Αρχές

Το Άτομο Β με το μπλε σκούρο σακίδιο με την κόκκινη ένδειξη

Το «Άτομο 2» με το σακίδιο του Ατόμου Α την ημέρα της τραγωδίας

Το «Άτομο Α» με το χαρακτηριστικό καπέλο και το σακίδιο του Ατόμου 2 την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης

Τα στοιχεία των αρχών για το Άτομο Γ (αριστερά) ταυτίζονται με τα στοιχεία του Ατόμου 3 (δεξιά)

Το «Άτομο Γ» εμφανίζεται την ώρα λίγο πριν την τραγωδία να περνά έξω από το κατάστημα της Marfin

Η 46χρονη που εντοπίζεται ως «Άτομο Γ» ταυτοποιήθηκε ως «Άτομο 3» από τις Αρχές

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Πέμπτη, το protothema.gr αποκάλυψε βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα και τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν το σπάσιμο της τζαμαρίας και της ρίψης των μολότοφ από τους κουκουλοφόρους στο εσωτερικό του καταστήματος που έκανε τους υπαλλήλους της τράπεζας να τρέχουν να σώσουν τις ζωές τους.Για το «Άτομο Β», η σύγκριση του προσώπου ήταν ακόμη δυσκολότερη, καθώς τα χαρακτηριστικά του εμφανίζονται πλήρως καλυμμένα με μαντήλι ή μάσκα. Αυτό πρακτικά εμπόδισε την ασφαλή μορφολογική ανάλυση του προσώπου. Ωστόσο, η έκθεση εντόπισε ομοιότητες στον σωματότυπο και στα υποδήματα.Και εδώ, όμως, το βασικό στοιχείο ήταν το σακίδιο. Το σακίδιο που φέρει το «Άτομο Β» στα καρέ της επίθεσης εμφανίζεται, κατά την εργαστηριακή εξέταση, να έχει τα ίδια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με σακίδιο που είχε καταγραφεί σε παλαιότερο υλικό. Επιπλέον, τα παπούτσια που φορά την ημέρα της επίθεσης προσομοιάζουν σε αρκετά γενικά χαρακτηριστικά με παπούτσια που είχαν εντοπιστεί στο συγκριτικό υλικό.Το πιο ενδιαφέρον εύρημα αφορά τη διασταυρούμενη κατοχή των σακιδίων. Σύμφωνα με την έκθεση, σακίδια με ιδιαίτερα επίκτητα χαρακτηριστικά εμφανίζονται την περίοδο 2008-2010 να τα φέρουν ή να βρίσκονται κοντά στα «Άτομα 1» και «2». Την ημέρα της επίθεσης, όμως, τα ίδια σακίδια εμφανίζονται στα «Άτομα Α» και «Β» με διασταυρούμενη αντιστοίχιση. Πιο απλά, το γκρι σακίδιο του Ατόμου 1 το είχε μαζί του την ημέρα της τραγωδίας το Άτομο Β ενώ μπλε σακίδιο με την κόκκινη ένδειξη του Ατόμου 2 το κουβαλούσε μαζί του το Άτομο 1.Με πιο απλά λόγια, το σακίδιο που είχε συνδεθεί στο παλαιότερο υλικό με το ένα πρόσωπο εμφανίζεται την ημέρα της επίθεσης στην κατοχή του άλλου, και αντίστροφα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που οι Αρχές θεωρούν ιδιαίτερα επιβαρυντικό, καθώς δείχνει σχέση και κοινή παρουσία των δύο ανδρών στο ίδιο περιβάλλον, πριν και κατά την επίθεση.Η έκθεση αντιμετωπίζει αυτή τη σύμπτωση ως ισχυρή ένδειξη μη τυχαίας συσχέτισης. Δεν πρόκειται, δηλαδή, μόνο για δύο ανθρώπους που μοιάζουν σωματικά με δύο άλλα πρόσωπα. Πρόκειται για δύο ανθρώπους που εμφανίζονται σε κρίσιμα καρέ με αντικείμενα τα οποία είχαν ήδη συνδεθεί με τα πρόσωπα αναφοράς και μάλιστα με τρόπο διασταυρούμενο.Γι’ αυτό τα σακίδια θεωρούνται από τα πιο ισχυρά στοιχεία της δικογραφίας για τους δύο άνδρες. Οι κουκούλες, τα μαντήλια και τα καπέλα δυσκόλευαν την αναγνώριση προσώπων. Τα σακίδια, όμως, είχαν σημάδια, φθορές και χαρακτηριστικά που δεν μπορούσαν να αγνοηθούν.Στην περίπτωση του «Ατόμου Α», η εικόνα ενισχύεται και από τα γυαλιά και το καπέλο. Οι Αρχές εντόπισαν συμβατότητα ως προς το εμφανές τμήμα του προσώπου, τον σωματότυπο, τα γυαλιά και το καπέλο. Με άλλα λόγια, δεν στηρίχθηκαν μόνο στο σακίδιο, αλλά σε έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών που, μαζί, δημιουργούν ισχυρότερη σύνδεση.Στην περίπτωση του «Ατόμου Β», επειδή το πρόσωπο ήταν καλυμμένο, το βάρος πέφτει περισσότερο στο σώμα, στα παπούτσια και στο σακίδιο. Το γεγονός ότι η έκθεση εντοπίζει συμβατά χαρακτηριστικά στα υποδήματα αποκτά σημασία, ακριβώς επειδή το πρόσωπο δεν μπορούσε να αξιολογηθεί με τον ίδιο τρόπο.Για το, τη γυναίκα που εμφανίζεται στο υλικό και, η εικόνα είναι διαφορετική.Εκεί δεν εντοπίστηκε αντίστοιχο αντικείμενο, όπως σακίδιο, παπούτσια, γυαλιά ή καπέλο, που να μπορεί να λειτουργήσει ως τόσο ισχυρός συνδετικός κρίκος. Η σύγκριση περιορίστηκεΗ έκθεση καταγράφει ομοιότητες τουμε τοως προς τον σωματότυπο και το εμφανές τμήμα του προσώπου και των μαλλιών. Το συμπέρασμα, όμως, είναι πιο περιορισμένο από εκείνο για τους δύο άνδρες, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχο αντικείμενο που να ενισχύει τη σύγκριση με τον τρόπο που το κάνουν τα σακίδια στην περίπτωση των «Ατόμων Α» και «Β».Η μεγάλη εικόνα της υπόθεσης είναι ότι οι ΑρχέςΈφτασαν μέσα από τη σύνδεση πολλών μικρών στοιχείων:Με αυτόν τον τρόπο, τα αντικείμενα έγιναν το κλειδί της ταυτοποίησης. Τα σακίδια, τα παπούτσια, τα γυαλιά και το καπέλο δεν είναι απλές λεπτομέρειες της εικόνας. Είναι τα στοιχεία που συνέδεσαν το υλικό της ημέρας της επίθεσης με παλαιότερες φωτογραφίες και οδήγησαν τις Αρχές να δώσουν ονοματεπώνυμο στα πρόσωπα που εμφανίζονται στα καρέ της Marfin.