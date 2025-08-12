Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει νέες επιθέσεις στην Ουκρανία
Οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν, στηρίζουμε την αποφασιστικότητα του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία. «Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου».
Τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν, στο μεταξύ, με ταχύτητα σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναλυτές, μερικές ημέρες πριν από τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.
Η προώθηση αυτή πραγματοποιήθηκε βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, μιας πόλης με μεταλλεία και επίκεντρο μαχών στο Ντονέτσκ, την ανατολική ουκρανική περιφέρεια την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί η Μόσχα.
Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παραδεχόμενο εκ των πραγμάτων τη ρωσική προώθηση σ' αυτή τη ζώνη, ανακοίνωσε σήμερα ότι μάχες έγιναν στο Κούτσεριβ Γιαρ, ένα μικρό χωριό που πριν από μερικές εβδομάδες ακόμα βρισκόταν σε απόσταση χιλιομέτρων από το μέτωπο.
I am grateful to the leaders of Europe for their clear support of our independence, territorial integrity, and precisely such an active approach to diplomacy that can help end this war with a dignified peace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2025

Indeed, we all support President Trump's determination, and together…
Indeed, we all support President Trump’s determination, and together…
