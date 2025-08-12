ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει νέες επιθέσεις στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ντόναλντ Τραμπ

Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει νέες επιθέσεις στην Ουκρανία

Οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν, στηρίζουμε την αποφασιστικότητα του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει νέες επιθέσεις στην Ουκρανία
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία. «Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου».



Τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν, στο μεταξύ, με ταχύτητα σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναλυτές, μερικές ημέρες πριν από τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

Η προώθηση αυτή πραγματοποιήθηκε βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, μιας πόλης με μεταλλεία και επίκεντρο μαχών στο Ντονέτσκ, την ανατολική ουκρανική περιφέρεια την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί η Μόσχα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παραδεχόμενο εκ των πραγμάτων τη ρωσική προώθηση σ' αυτή τη ζώνη, ανακοίνωσε σήμερα ότι μάχες έγιναν στο Κούτσεριβ Γιαρ, ένα μικρό χωριό που πριν από μερικές εβδομάδες ακόμα βρισκόταν σε απόσταση χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Ειδήσεις σήμερα:

No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο

Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων

12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης