H Ρωσία μετακινεί στρατεύματα σε στρατηγικής σημασίας τομέα στην ανατολική Ουκρανία λίγο πριν τη σύνοδο στην Αλάσκα

«Αντί να φανούν έτοιμοι να βάλουν τέλος στον πόλεμο, αναπτύσσουν όλα τα μέσα τους για να επιτεθούν», αντέδρασε ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γιερμάκ