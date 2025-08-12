Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αγρίνιο: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Αγρίνιο: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια φώναζε από το μικρόφωνο στον κόσμο να ηρεμήσει «αλλιώς θα το κλείσουμε»
Άγριο ξύλο... μετά μουσικής έπεσε σε πανηγύρι σε χωριό του Αγρινίου που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.
Συγκεκριμένα, βίντεο που ανέβηκε στο TikTok δείχνει ότι σε πανηγύρι στο χωριό Σιταράλωνα ξέσπασε καυγάς μεταξύ αρκετών ατόμων. Γροθιές, σπρωξίματα, καρέκλες να εκτοξεύονται και πολλά ακόμα συνέθεταν το άγριο σκηνικό που διαμορφώθηκε για άγνωστη αιτία.
Η Γωγώ Τσαμπά είχε σταματήσει το τραγούδι και ζητούσε από το μικρόφωνο να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «θα το κλείσουμε», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο, στο οποίο το τραγούδι «Καγκέλια» έχει προστεθεί κατόπιν επεξεργασίας καθώς η ορχήστρα την ώρα του καυγά είχε σταματήσει:
