Διπλωματικός πυρετός πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Αλάσκα: Η ενόχληση Τραμπ με τον Ζελένσκι και οι φόβοι των Ευρωπαίων ηγετών

Αύριο η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ μιας ομάδας ηγετών της ΕΕ, του Ζελένσκι και του Τζέι Ντι Βανς, ώστε όλες οι πλευρές να συντονιστούν πριν από το τετ α τετ της Παρασκευής