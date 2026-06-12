Παναθηναϊκός: Ρενάτο Σάντσες, Λαφόν και Ερνάντεθ επίσημα τέλος από τους πράσινους
Παναθηναϊκός: Ρενάτο Σάντσες, Λαφόν και Ερνάντεθ επίσημα τέλος από τους πράσινους
Τρεις ακόμα αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό
Μετά τον Γιάννη Κώτσιρα και τον Φίλιπ Τζούρισιτς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Ρενάτο Σάντσες, Χάβι Ερνάντεθ και Αλμπάν Λαφόν.
Οι ανακοινώσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα social media
Οι ανακοινώσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα social media
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