Παναθηναϊκός: Ρενάτο Σάντσες, Λαφόν και Ερνάντεθ επίσημα τέλος από τους πράσινους
SPORTS
Παναθηναϊκός Ρενάτο Σάντσες Χάβι Ερνάντεθ

Παναθηναϊκός: Ρενάτο Σάντσες, Λαφόν και Ερνάντεθ επίσημα τέλος από τους πράσινους

Τρεις ακόμα αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκός: Ρενάτο Σάντσες, Λαφόν και Ερνάντεθ επίσημα τέλος από τους πράσινους
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Μετά τον Γιάννη Κώτσιρα και τον Φίλιπ Τζούρισιτς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Ρενάτο Σάντσες, Χάβι Ερνάντεθ και Αλμπάν Λαφόν. 

Οι ανακοινώσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα social media 



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