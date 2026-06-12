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Μουντιάλ 2026: Η επική αντίδραση του Σένεσι και της κοπέλας του την ώρα που κλήθηκε στην εθνική Αργεντινής, βίντεο
Μουντιάλ 2026: Η επική αντίδραση του Σένεσι και της κοπέλας του την ώρα που κλήθηκε στην εθνική Αργεντινής, βίντεο
Ο κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ δεν πίστευε ότι θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή
Ο Λεονάρντο Μπαλέρδι τραυματίστηκε λίγο πριν από την σέντρα του Μουντιάλ 2026 και ο Λιονέλ Σκαλονι κάλεσε τον Μάρκος Σένεσι να τον αντικαταστήσει στην εθνική Αργεντινής.
Ο κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ ήταν διακοπές με την σύντροφό του και ξαφνικά δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την ομοσπονδία όπου τον καλούσαν να ενταχθεί άμεσα στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής.
Την στιγμή του τηλεφωνήματος κατέγραψε σε βίντεο η σύντροφός του και έγινε viral. «OMGGGGGGGGGGG, συμβαίνει στ’ αλήθεια» έγραψε η σύντροφος του Σένεσι η οποία μετά το τηλεφώνημα σηκώνεται για να αγκαλιάσει τον φίλο της και πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά.
Ο κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ ήταν διακοπές με την σύντροφό του και ξαφνικά δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την ομοσπονδία όπου τον καλούσαν να ενταχθεί άμεσα στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής.
Την στιγμή του τηλεφωνήματος κατέγραψε σε βίντεο η σύντροφός του και έγινε viral. «OMGGGGGGGGGGG, συμβαίνει στ’ αλήθεια» έγραψε η σύντροφος του Σένεσι η οποία μετά το τηλεφώνημα σηκώνεται για να αγκαλιάσει τον φίλο της και πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά.
🥹🇦🇷 Estaba de vacaciones, listo para salir a cenar con su pareja, cuando sonó el teléfono. Del otro lado, Lionel Scaloni le comunicó a Marcos Senesi que debía sumarse a la Selección Argentina para disputar el Mundial.— Algarabia Deportiva (@AlgarabiaD) June 11, 2026
Un llamado que le cambió el día… y le cumplió el sueño de…
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