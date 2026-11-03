Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα»
Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα»
Η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στην καταγγελία της διοίκησης του Ολυμπιακού
Η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, απάντησε μέσω ανάρτησης στα social media στην καταγγελία που κατέθεσε σε βάρος της η ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ενώπιον του οποίου θα απολογηθεί την Τετάρτη (11/3).
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
«Παράσημο
Και να το επαναλάβω:
Στημένοι διαιτητές=Στημένα πρωταθλήματα
(Στον συνάδελφο που συνειδητά επέλεξε να βάλει τη δική του σφραγίδα και υπογραφή αντί της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε μια τέτοια καταγγελία, εκφράζω τη βαθιά μου συμπαράσταση)».
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
«Παράσημο
Και να το επαναλάβω:
Στημένοι διαιτητές=Στημένα πρωταθλήματα
(Στον συνάδελφο που συνειδητά επέλεξε να βάλει τη δική του σφραγίδα και υπογραφή αντί της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε μια τέτοια καταγγελία, εκφράζω τη βαθιά μου συμπαράσταση)».
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