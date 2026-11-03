Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα»
SPORTS
Μαργαρίτα Θάνου ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΚΑΕ Ολυμπιακός ΕΟΚ

Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα»

Η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στην καταγγελία της διοίκησης του Ολυμπιακού

Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα»
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Η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, απάντησε μέσω ανάρτησης στα social media στην καταγγελία που κατέθεσε σε βάρος της η ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ενώπιον του οποίου θα απολογηθεί την Τετάρτη (11/3).

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Παράσημο

Και να το επαναλάβω:

Στημένοι διαιτητές=Στημένα πρωταθλήματα

(Στον συνάδελφο που συνειδητά επέλεξε να βάλει τη δική του σφραγίδα και υπογραφή αντί της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε μια τέτοια καταγγελία, εκφράζω τη βαθιά μου συμπαράσταση)».

Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Στημένοι διαιτητές=στημένα πρωταθλήματα»
24 ΣΧΟΛΙΑ

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