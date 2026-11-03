Το Ιράν αποκαλύπτει τις υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»: Το βίντεο με το κρυμμένο οπλοστάσιο μέσα σε αχανείς σήραγγες
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Ιράν Πύραυλοι ΗΠΑ

Το Ιράν αποκαλύπτει τις υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»: Το βίντεο με το κρυμμένο οπλοστάσιο μέσα σε αχανείς σήραγγες

Στο υλικό εμφανίζεται και ο Αμπντολάχ Χατζί Σαντεγκί, εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στους Φρουρούς της Επανάστασης, να επιθεωρεί υπόγειες εγκαταστάσεις

Το Ιράν αποκαλύπτει τις υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»: Το βίντεο με το κρυμμένο οπλοστάσιο μέσα σε αχανείς σήραγγες
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Νέο βίντεο με το υπόγειο δίκτυο σηράγγων, στο οποίο διακρίνονται σειρές πυραύλων και εκτοξευτών, έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανησυχίας για το ενδεχόμενο νέας μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Το οπτικό υλικό δημοσιοποιήθηκε μέσω λογαριασμού των Φρουρών της Επανάστασης στο Telegram και παρουσιάζει στρατιωτικό εξοπλισμό αποθηκευμένο σε υπόγεια εγκατάσταση, καθώς και εκτόξευση πυραύλου σε ερημική περιοχή.

Η δημοσιοποίηση των εικόνων εκλαμβάνεται ως επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος της Τεχεράνης, την ώρα που η Ουάσιγκτον εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της στη Μέση Ανατολή.


Οι υπόγειες «πόλεις πυραύλων» του Ιράν

Το Ιράν έχει επενδύσει επί δεκαετίες στην κατασκευή υπόγειων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με στόχο την προστασία του πυραυλικού του οπλοστασίου από αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Οι εγκαταστάσεις αυτές, γνωστές ως «πόλεις πυραύλων», περιλαμβάνουν εκτεταμένες σήραγγες, χώρους αποθήκευσης οπλικών συστημάτων και διαδρομές μετακίνησης κινητών εκτοξευτών.

Ωστόσο όπως αναφέρει η Dailymail, δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ακριβούς τοποθεσίας και του χρόνου λήψης των νέων εικόνων.

Η σημασία αυτών των εγκαταστάσεων είχε αναδειχθεί και από αμερικανικές εκτιμήσεις πληροφοριών τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τις οποίες περίπου οι μισοί ιρανικοί εκτοξευτές πυραύλων παρέμεναν άθικτοι παρά τα συνεχή πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.



Οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε μία ημέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στη νήσο Κεσμ, στο Στενό του Ορμούζ, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι επιθέσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα, καθώς στόχευαν ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις στο νησί, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.


Το μήνυμα της Τεχεράνης και οι κινήσεις του Τραμπ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που συνοδεύουν το νέο βίντεο, στο υλικό εμφανίζεται και ο Αμπντολάχ Χατζί Σαντεγκί, εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στους Φρουρούς της Επανάστασης, να επιθεωρεί υπόγειες εγκαταστάσεις του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι εγκαταστάσεις παρουσιάζονται από τα ιρανικά μέσα ως χώροι αποθήκευσης αντιπλοϊκών πυραύλων και άλλων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση νέας σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο άμεσης γενικευμένης επίθεσης, δηλώνοντας ότι δεν βιάζεται να αποφασίσει για επανάληψη των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με τη μεσολάβηση του Κατάρ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς στο Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε νέα επίθεση, ενώ η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτές τόσο τη διπλωματική όσο και τη στρατιωτική επιλογή, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις επόμενες εξελίξεις στην περιοχή.
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