Σε νέα σχέση ο Ντέμης Νικολαΐδης: Η γνωριμία με τη διατροφολόγο και οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις

Μια νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει γυρίσει ο Ντέμης Νικολαΐδης , καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε, βρίσκεται σε σχέση με διατροφολόγο.

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Η τελευταία γνωστή σχέση του Ντέμη Νικολαΐδη ήταν με την

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 41 ετών , στις 23 Αυγούστου του 2025. Η τελευταία γνωστή σχέση του Ντέμη Νικολαΐδη ήταν με την

Η Τίνα Μεσσαροπούλουτο πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Happy Day», πως ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει έρθει κοντά με μια γυναίκα που δεν ανήκει στον χώρο του θεάματος. Μάλιστα, οι δυο τους πραγματοποιούν κοινές δημόσιες εμφανίσεις.Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η γυναίκα είναι διατροφολόγος και η γνωριμία τους έγινε όταν ο Ντέμης Νικολαΐδης απευθύνθηκε σε εκείνη, με σκοπό να χάσει βάρος.Η Τίνα Μεσσαροπούλου μετέφερε όσα γνωρίζει για τη νέα αυτή γνωριμία, επισημαίνοντας ότι η σχέση τους φαίνεται να έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι: «Φαίνεται ότι έναν χρόνο και κάτι μετά την απώλεια της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, στην οποία ο ίδιος στάθηκε κερί αναμμένο, κάτι παραπάνω από άνθρωπος, χαμογελάει ξανά. Δεν ξέρω αν είναι μία σχέση που αρχίζει ή κάτι πιο σοβαρό. Από το καλοκαίρι φαίνεται ότι έχει έρθει κοντά με μία γυναίκα, η οποία δεν βρίσκεται στον χώρο. Είναι διατροφολόγος, πολύ ωραία γυναίκα με παρουσία στα social media και στον χώρο έμμεσα» και πρόσθεσε: «Κυκλοφορούν κανονικά, δεν νομίζω ότι κρύβουν αυτό που αισθάνονται το τελευταίο διάστημα. Η σχέση ξεκίνησε όταν ο ίδιος την επισκέφτηκε για να χάσει κιλά».