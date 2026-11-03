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Κρεοπώλης στην Κηφισιά καταγγέλλει: Τα ψυγεία μας χακαρίστηκαν, είχαν βάλει τη θερμοκρασία στους 150°C
ΕΛΛΑΔΑ
Ψυγεία Κρεοπωλείο Κηφισιά Χάκερ

Κρεοπώλης στην Κηφισιά καταγγέλλει: Τα ψυγεία μας χακαρίστηκαν, είχαν βάλει τη θερμοκρασία στους 150°C

«Δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε χειροκίνητα, δεν μπορούσαμε να μπούμε στο σύστημα» λέει ο Γιώργος Μπούμπας - Σύμφωνα με τον ίδιο παρόμοιο πρόβλημα παρουσίασαν και άλλες δύο επιχειρήσεις στην περιοχή

Κρεοπώλης στην Κηφισιά καταγγέλλει: Τα ψυγεία μας χακαρίστηκαν, είχαν βάλει τη θερμοκρασία στους 150°C
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Στην καταγγελία ότι τα ψυγεία του κρεοπωλείου του στην Κηφισιά έγιναν στόχος χακαρίσματος, όπως αυτού που συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προχώρησε ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπούμπας.

Όπως περιέγραψε στον ΣΚΑΪ «με το που ήρθαν οι υπάλληλοι στις 4 τα ξημερώματα, είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ψυγεία. Στην αρχή νομίζαμε ότι έχει κάποια βλάβη».



Σύμφωνα με τον κ. Μπούμπα «είχαν σετάρει τα ψυγεία στους 150 βαθμούς Κελσίου, εμείς δεν μπορούσαμε χειροκίνητα να παρέμβουμε καθώς δεν μπορούσαμε να μπούμε στο σύστημα. Ο ψυκτικός που ήρθε αναρωτήθηκε αν προκλήθηκε από πτώση τάσης αλλά εμείς έχουμε γεννήτρια. Αφού δοκίμασε όλους τους τρόπους, μετά από μια ώρα μας είπε "είστε χακαρισμένοι" και κατάφερε να πάρει τον επανέλεγχο μετά από 2 ώρες».

Κρεοπώλης στην Κηφισιά καταγγέλλει: Τα ψυγεία μας χακαρίστηκαν, είχαν βάλει τη θερμοκρασία στους 150°C
Φωτογραφία με τα ψυγεία του κρεοπωλείου στην Κηφισιά να είναι σεταρισμένα σε θερμοκρασία 150 βαθμών Κελσίου


Κατά τον επιχειρηματία παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε «και σε άλλες δύο επιχειρήσεις στην περιοχή όπως μας είπε ο ψυκτικός» προσθέτοντας ότι τόσο η δίκη του επιχείρηση όσο και οι άλλες δύο συνεργάζονταν «για διασφάλιση» με μια τρίτη εταιρεία ψυκτικών.

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«Τα παλαιά μοτέρ δεν έχουν πρόβλημα, τα καινούργια έχουν πρόβλημα που έχουν ασύρματο δίκτυο. Εμείς απενεργοποιήσαμε το wi-fi και θα σκεφτεί ο τεχνικός τι λύση μπορεί να βρεθεί μόνιμη» κατέληξε ο κ. Μπούμπας.

O επιχειρηματίας από την Κηφισιά διαβεβαίωσε πάντως ότι τα ψυγεία που έγιναν στόχος «δεν έπιασαν ποτέ τη θερμοκρασία των 150 βαθμών Κελσίου».
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