Αλεσάντρε Πάτο: Από την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy, στην εξαγορά ομάδας της τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας λόγω...Playstation

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«Στο Playstation μπορούσες να διαλέξεις όποια ομάδα ήθελες, αλλά η επιλογή μου ήταν η Νορθάμπτον επειδή μου άρεσε το λογότυπο. Το θεωρούσα εκπληκτικό. Το να παίζω με την ομάδα στο Playstation δεν ήταν εύκολο, αλλά πλέον είναι πραγματικότητα. Τώρα έχουμε μετοχές στον σύλλογο, έχουμε καλούς παίχτες και την ευκαιρία να γράψουμε ιστορία με την Νορθάμπτον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάτο.Έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό δράση (με τελευταίο σταθμό τη Σάο Πάολο το 2023) ο Πάτο και οι συνεργάτες του εμπνεύστηκαν από την τεράστια επιτυχία της Ρέξαμ.Η ομάδα της Ουαλίας υπό την ιδιοκτησία των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενι από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες έχει φτάσει να αγωνίζεται στην Championship και έχει ως όνειρο την παρουσία της στην Premier League.Οι δύο αστέρες του Χόλιγουντ αντιλήφθηκαν την τεράστια δυναμική που έχουν άλλοι ιστορικοί και επαρχιακοί σύλλογοι τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου και δικαιώθηκαν πολύ γρήγορα για την επιλογή τους να μην ασχοληθούν με ομάδες της Premier League ή της Championship.«Λατρεύω αυτό που έκανε η Ρέξαμ για την τοπική κοινότητα, έκαναν πολύ καλή δουλειά. Αυτό εδώ είναι διαφορετικό, αλλά πιστεύουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό στη Νορθάμπτον. Αυτοί έχουν το δικό τους μοντέλο κι εμείς το δικό μας», ξεκαθάρισε ο Πάτο με τον Ζοαάο Ξαβιέρ (ένας εκ των άλλων επενδυτών) να κάνει τους οπαδούς της ομάδας να ονειρεύονται πρωτόγνωρα μεγαλεία δηλώνοντας:«Δεν είναι υπόσχεση, αλλά θα είμασταν αστείοι αν δεν εξετάζαμε το ενδεχόμενο να αποκτήσουμε παίκτες από τη Βραζιλία. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες, αλλά είναι κάτι που μελετάμε».Εξάλλου ο Πάτο είναι μαθημένος στα δύσκολα από πολύ μικρή ηλικία. Στα 11 του χρόνια διαγνώσθηκε με όγκο στο αριστερό του χέρι, όταν παίζοντας μπάλα υπέστη κάταγμα και οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν ότι υπήρχε στον ώμο του ένας επιθετικός οστικός όγκος.Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος να χρειαστεί ακόμα και ακρωτηριασμός του χεριού. Για καλή του τύχη, ένας οικογενειακός φίλος που ήταν ορθοπεδικός στο επάγγελμα πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση και όλα πήγαν κατ’ ευχήν με τον Αλεσάντρε σιγά, σιγά να αρχίζει να ξεδιπλώνει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο στην Σάο Πάολο.Το 2016 σε ηλικία 17 ετών έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Ιντερνατιονάλ και η Μίλαν μετά από λίγους μήνες πλήρωσε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για τον κάνει δικό της.Το 2009 κατέκτησε το περίφημο βραβείο Golden Boy, εξαργυρώνοντας έτσι τις σπουδαίες εμφανίσεις που πραγματοποίησε με την φανέλα των ροσονέρι στους οποίους παρέμεινε για μια εξαετία συμπληρώνοντας 150 συμμετοχές με 63 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.Η συνέχεια όμως δεν ήταν αυτή που θα περίμενε με το άστρο του να… σβήνει σταδιακά, αλλά τώρα να επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά έχοντας τον ρόλο του επενδυτή.Ήδη η επιρροή του Βραζιλιάνου φαίνεται καθώς η παρουσία του στους «τσαγκάρηδες» έχει επιφέρει τεράστια αύξηση της αλληλεπίδρασης και του ενδιαφέροντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.Στο πρόσωπο του νεότερου υποστηρικτή και επενδυτή της, ο αυτοαποκαλούμενος «Στρατός των Υποδηματοποιών» (Shoe Army) φαίνεται ότι βρήκε το γούρι του καθώς η Νόρθαμπτον Τάουν έχει κερδίσει τρεις αγώνες το 2026 και ο Πάτο ήταν παρών στους δύο από αυτούς.