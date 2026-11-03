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Αλεσάντρε Πάτο: Από την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy, στην εξαγορά ομάδας της τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας λόγω...Playstation
Αλεσάντρε Πάτο: Από την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy, στην εξαγορά ομάδας της τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας λόγω...Playstation
Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος επιθετικός προχώρησε σε μια αναπάντεχη επιχειρηματική κίνηση καθώς εξαγόρασε το 70% των μετοχών της Νορθάμπτον
Κάποτε θεωρείτο το μεγαλύτερο ταλέντο της Βραζιλίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες…
Η Μίλαν έβγαλε πολλά εκατομμύρια από ταμεία της για να τον αποκτήσει από την Ιντερνατιονάλ, ωστόσο ο Αλεσάντρε Πάτο έκανε πολύ λιγότερο θόρυβο εντός αγωνιστικού χώρου απ’ ότι εκτός.
Μόνο που ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος επιθετικός αποδεικνύεται ιδιαίτερα ικανός στη διαχείριση των πολλών εκατομμυρίων με τα οποία γέμισε τους λογαριασμούς του κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
Σε αντίθεση με πολλούς αθλητές οι οποίοι μόλις κρεμάσουν τα παπούτσια τους, πολύ γρήγορα αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα ο Πάτο επένδυσε τα χρήματα του με σοφία και συνεχίζει να κάνει διάφορες επενδύσεις με την τελευταία να είναι μια πραγματική έκπληξη.
Μέσω της κοινοπραξίας Sports Alpha Capital (SAC) στην οποία ο Βραζιλιάνος είναι βασικός επενδυτής είναι πλέον ο μεγαλομέτοχος της Νορθάμπτον που αγωνίζεται στη League 2 της Αγγλίας (Δ’ Εθνική στην Ελλάδα).
Οι «The Cobblers» (οι τσαγκάρηδες είναι το παρατσούκλι της ομάδας) λόγω της μακράς παράδοσης της περιοχής στην υποδηματοποιία) στα 139 χρόνια ιστορίας τους (ιδρύθηκε το 1897) έχουν ως κορυφαία στιγμή της την παρουσία τους τη σεζόν 1965-1966 στην την Α’ κατηγορία (First Division) όταν από το πουθενά βρέθηκαν στην ελίτ του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Ωστόσο υποβιβάστηκαν αμέσως και έκτοτε βρίσκονται μεταξύ League 1 και League 2, ενώ από το 1992 και μετά (όταν άλλαξε η δομή του αγγλικού ποδοσφαίρου) δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στην Championship και φυσικά στην Premier League.
Η αγάπη για τα video games και η επιλογή της Νορθάμπτον
O 37χρονος πλέον Πάτο δήλωσε πρόσφατα ότι η αγάπη του για τα video games ήταν η αφορμή που οδήγησε στην αγορά της. Παίζοντας playstation «κόλλησε» με τη Νορθάμπτον και ο λόγος ήταν το έμβλημα του συλλόγου. Το λογότυπο της απεικονίζει το ιστορικό κάστρο της πόλης το οποίο χτίστηκε το 1100 μ.Χ. αλλά και τα δύο λιοντάρια τα οποία στέκονται εκατέρωθεν του κάστρου ως υποστηρικτές του εμβλήματος.
Η Μίλαν έβγαλε πολλά εκατομμύρια από ταμεία της για να τον αποκτήσει από την Ιντερνατιονάλ, ωστόσο ο Αλεσάντρε Πάτο έκανε πολύ λιγότερο θόρυβο εντός αγωνιστικού χώρου απ’ ότι εκτός.
Μόνο που ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος επιθετικός αποδεικνύεται ιδιαίτερα ικανός στη διαχείριση των πολλών εκατομμυρίων με τα οποία γέμισε τους λογαριασμούς του κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
Σε αντίθεση με πολλούς αθλητές οι οποίοι μόλις κρεμάσουν τα παπούτσια τους, πολύ γρήγορα αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα ο Πάτο επένδυσε τα χρήματα του με σοφία και συνεχίζει να κάνει διάφορες επενδύσεις με την τελευταία να είναι μια πραγματική έκπληξη.
Μέσω της κοινοπραξίας Sports Alpha Capital (SAC) στην οποία ο Βραζιλιάνος είναι βασικός επενδυτής είναι πλέον ο μεγαλομέτοχος της Νορθάμπτον που αγωνίζεται στη League 2 της Αγγλίας (Δ’ Εθνική στην Ελλάδα).
Οι «The Cobblers» (οι τσαγκάρηδες είναι το παρατσούκλι της ομάδας) λόγω της μακράς παράδοσης της περιοχής στην υποδηματοποιία) στα 139 χρόνια ιστορίας τους (ιδρύθηκε το 1897) έχουν ως κορυφαία στιγμή της την παρουσία τους τη σεζόν 1965-1966 στην την Α’ κατηγορία (First Division) όταν από το πουθενά βρέθηκαν στην ελίτ του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Ωστόσο υποβιβάστηκαν αμέσως και έκτοτε βρίσκονται μεταξύ League 1 και League 2, ενώ από το 1992 και μετά (όταν άλλαξε η δομή του αγγλικού ποδοσφαίρου) δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στην Championship και φυσικά στην Premier League.
Η αγάπη για τα video games και η επιλογή της Νορθάμπτον
O 37χρονος πλέον Πάτο δήλωσε πρόσφατα ότι η αγάπη του για τα video games ήταν η αφορμή που οδήγησε στην αγορά της. Παίζοντας playstation «κόλλησε» με τη Νορθάμπτον και ο λόγος ήταν το έμβλημα του συλλόγου. Το λογότυπο της απεικονίζει το ιστορικό κάστρο της πόλης το οποίο χτίστηκε το 1100 μ.Χ. αλλά και τα δύο λιοντάρια τα οποία στέκονται εκατέρωθεν του κάστρου ως υποστηρικτές του εμβλήματος.
«Στο Playstation μπορούσες να διαλέξεις όποια ομάδα ήθελες, αλλά η επιλογή μου ήταν η Νορθάμπτον επειδή μου άρεσε το λογότυπο. Το θεωρούσα εκπληκτικό. Το να παίζω με την ομάδα στο Playstation δεν ήταν εύκολο, αλλά πλέον είναι πραγματικότητα. Τώρα έχουμε μετοχές στον σύλλογο, έχουμε καλούς παίχτες και την ευκαιρία να γράψουμε ιστορία με την Νορθάμπτον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάτο.
Το «μοντέλο της Ρέξαμ» που έγινε η πηγή έμπνευσης και η σπίθα αναγέννησης για το νέο...κεφάλαιο
Έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό δράση (με τελευταίο σταθμό τη Σάο Πάολο το 2023) ο Πάτο και οι συνεργάτες του εμπνεύστηκαν από την τεράστια επιτυχία της Ρέξαμ.
Η ομάδα της Ουαλίας υπό την ιδιοκτησία των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενι από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες έχει φτάσει να αγωνίζεται στην Championship και έχει ως όνειρο την παρουσία της στην Premier League.
Οι δύο αστέρες του Χόλιγουντ αντιλήφθηκαν την τεράστια δυναμική που έχουν άλλοι ιστορικοί και επαρχιακοί σύλλογοι τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου και δικαιώθηκαν πολύ γρήγορα για την επιλογή τους να μην ασχοληθούν με ομάδες της Premier League ή της Championship.
«Λατρεύω αυτό που έκανε η Ρέξαμ για την τοπική κοινότητα, έκαναν πολύ καλή δουλειά. Αυτό εδώ είναι διαφορετικό, αλλά πιστεύουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό στη Νορθάμπτον. Αυτοί έχουν το δικό τους μοντέλο κι εμείς το δικό μας», ξεκαθάρισε ο Πάτο με τον Ζοαάο Ξαβιέρ (ένας εκ των άλλων επενδυτών) να κάνει τους οπαδούς της ομάδας να ονειρεύονται πρωτόγνωρα μεγαλεία δηλώνοντας:«Δεν είναι υπόσχεση, αλλά θα είμασταν αστείοι αν δεν εξετάζαμε το ενδεχόμενο να αποκτήσουμε παίκτες από τη Βραζιλία. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες, αλλά είναι κάτι που μελετάμε».
Γεννημένος για τα δύσκολα
Εξάλλου ο Πάτο είναι μαθημένος στα δύσκολα από πολύ μικρή ηλικία. Στα 11 του χρόνια διαγνώσθηκε με όγκο στο αριστερό του χέρι, όταν παίζοντας μπάλα υπέστη κάταγμα και οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν ότι υπήρχε στον ώμο του ένας επιθετικός οστικός όγκος.
Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος να χρειαστεί ακόμα και ακρωτηριασμός του χεριού. Για καλή του τύχη, ένας οικογενειακός φίλος που ήταν ορθοπεδικός στο επάγγελμα πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση και όλα πήγαν κατ’ ευχήν με τον Αλεσάντρε σιγά, σιγά να αρχίζει να ξεδιπλώνει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο στην Σάο Πάολο.
Το βραβείο Golden Boy και το άλμα επιτυχίας στη Μίλαν
Το 2016 σε ηλικία 17 ετών έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Ιντερνατιονάλ και η Μίλαν μετά από λίγους μήνες πλήρωσε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για τον κάνει δικό της.
Το 2009 κατέκτησε το περίφημο βραβείο Golden Boy, εξαργυρώνοντας έτσι τις σπουδαίες εμφανίσεις που πραγματοποίησε με την φανέλα των ροσονέρι στους οποίους παρέμεινε για μια εξαετία συμπληρώνοντας 150 συμμετοχές με 63 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η συνέχεια όμως δεν ήταν αυτή που θα περίμενε με το άστρο του να… σβήνει σταδιακά, αλλά τώρα να επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά έχοντας τον ρόλο του επενδυτή.
Ήδη η επιρροή του Βραζιλιάνου φαίνεται καθώς η παρουσία του στους «τσαγκάρηδες» έχει επιφέρει τεράστια αύξηση της αλληλεπίδρασης και του ενδιαφέροντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.
Στο πρόσωπο του νεότερου υποστηρικτή και επενδυτή της, ο αυτοαποκαλούμενος «Στρατός των Υποδηματοποιών» (Shoe Army) φαίνεται ότι βρήκε το γούρι του καθώς η Νόρθαμπτον Τάουν έχει κερδίσει τρεις αγώνες το 2026 και ο Πάτο ήταν παρών στους δύο από αυτούς.
Το «μοντέλο της Ρέξαμ» που έγινε η πηγή έμπνευσης και η σπίθα αναγέννησης για το νέο...κεφάλαιο
Έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό δράση (με τελευταίο σταθμό τη Σάο Πάολο το 2023) ο Πάτο και οι συνεργάτες του εμπνεύστηκαν από την τεράστια επιτυχία της Ρέξαμ.
Η ομάδα της Ουαλίας υπό την ιδιοκτησία των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενι από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες έχει φτάσει να αγωνίζεται στην Championship και έχει ως όνειρο την παρουσία της στην Premier League.
Οι δύο αστέρες του Χόλιγουντ αντιλήφθηκαν την τεράστια δυναμική που έχουν άλλοι ιστορικοί και επαρχιακοί σύλλογοι τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου και δικαιώθηκαν πολύ γρήγορα για την επιλογή τους να μην ασχοληθούν με ομάδες της Premier League ή της Championship.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Λατρεύω αυτό που έκανε η Ρέξαμ για την τοπική κοινότητα, έκαναν πολύ καλή δουλειά. Αυτό εδώ είναι διαφορετικό, αλλά πιστεύουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό στη Νορθάμπτον. Αυτοί έχουν το δικό τους μοντέλο κι εμείς το δικό μας», ξεκαθάρισε ο Πάτο με τον Ζοαάο Ξαβιέρ (ένας εκ των άλλων επενδυτών) να κάνει τους οπαδούς της ομάδας να ονειρεύονται πρωτόγνωρα μεγαλεία δηλώνοντας:«Δεν είναι υπόσχεση, αλλά θα είμασταν αστείοι αν δεν εξετάζαμε το ενδεχόμενο να αποκτήσουμε παίκτες από τη Βραζιλία. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες, αλλά είναι κάτι που μελετάμε».
Γεννημένος για τα δύσκολα
Εξάλλου ο Πάτο είναι μαθημένος στα δύσκολα από πολύ μικρή ηλικία. Στα 11 του χρόνια διαγνώσθηκε με όγκο στο αριστερό του χέρι, όταν παίζοντας μπάλα υπέστη κάταγμα και οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν ότι υπήρχε στον ώμο του ένας επιθετικός οστικός όγκος.
Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος να χρειαστεί ακόμα και ακρωτηριασμός του χεριού. Για καλή του τύχη, ένας οικογενειακός φίλος που ήταν ορθοπεδικός στο επάγγελμα πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση και όλα πήγαν κατ’ ευχήν με τον Αλεσάντρε σιγά, σιγά να αρχίζει να ξεδιπλώνει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο στην Σάο Πάολο.
Το βραβείο Golden Boy και το άλμα επιτυχίας στη Μίλαν
Το 2016 σε ηλικία 17 ετών έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Ιντερνατιονάλ και η Μίλαν μετά από λίγους μήνες πλήρωσε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για τον κάνει δικό της.
Το 2009 κατέκτησε το περίφημο βραβείο Golden Boy, εξαργυρώνοντας έτσι τις σπουδαίες εμφανίσεις που πραγματοποίησε με την φανέλα των ροσονέρι στους οποίους παρέμεινε για μια εξαετία συμπληρώνοντας 150 συμμετοχές με 63 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η συνέχεια όμως δεν ήταν αυτή που θα περίμενε με το άστρο του να… σβήνει σταδιακά, αλλά τώρα να επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά έχοντας τον ρόλο του επενδυτή.
Ήδη η επιρροή του Βραζιλιάνου φαίνεται καθώς η παρουσία του στους «τσαγκάρηδες» έχει επιφέρει τεράστια αύξηση της αλληλεπίδρασης και του ενδιαφέροντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.
Στο πρόσωπο του νεότερου υποστηρικτή και επενδυτή της, ο αυτοαποκαλούμενος «Στρατός των Υποδηματοποιών» (Shoe Army) φαίνεται ότι βρήκε το γούρι του καθώς η Νόρθαμπτον Τάουν έχει κερδίσει τρεις αγώνες το 2026 και ο Πάτο ήταν παρών στους δύο από αυτούς.
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