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Το μήνυμα του Μέσι μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα: «Δεν υπάρχουν λόγια»
Το μήνυμα του Μέσι μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα: «Δεν υπάρχουν λόγια»
Ο Λιονέλ Μέσι έστειλε, μέσω social media, το δικό του μήνυμα μετά τον απροσδόκητο θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα
Η ποδοσφαιρική υφήλιος θρηνεί τον απροσδόκητο χαμό του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, που έφυγε από τη ζωή μετά την ολέθρια σύγκρουσή του με τον Χεσούς Οβόνο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τενερίφης με την Ανδόρα για τη Segunda Division.
Ανάμεσα στα χιλιάδες μηνύματα συλλυπητηρίων και στήριξης προς την οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή, βρίσκει κανείς και εκείνο του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έγραψε «δεν υπάρχουν λόγια, βαθιά συλλυπητήρια και πολλή δύναμη σε όλη την οικογένειά του και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη και πέτα ψηλά, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα».
Νωρίτερα, το δικό του μήνυμα είχε στείλει και ο άλλοτε συμπαίκτη του «Pulga» και ιδιοκτήτης της Ανδόρας, Ζεράρ Πικέ, που ανέφερε πως «η θλίψη μου είναι απέραντη».
Ανάμεσα στα χιλιάδες μηνύματα συλλυπητηρίων και στήριξης προς την οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή, βρίσκει κανείς και εκείνο του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έγραψε «δεν υπάρχουν λόγια, βαθιά συλλυπητήρια και πολλή δύναμη σε όλη την οικογένειά του και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη και πέτα ψηλά, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα».
Νωρίτερα, το δικό του μήνυμα είχε στείλει και ο άλλοτε συμπαίκτη του «Pulga» και ιδιοκτήτης της Ανδόρας, Ζεράρ Πικέ, που ανέφερε πως «η θλίψη μου είναι απέραντη».
El mensaje de Lionel Messi en sus redes sociales en relación al fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. https://t.co/eEfk4G77nL— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026
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