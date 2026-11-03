Το μήνυμα του Μέσι μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα: «Δεν υπάρχουν λόγια»
SPORTS
Λιόνελ Μέσι Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα

Το μήνυμα του Μέσι μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα: «Δεν υπάρχουν λόγια»

Ο Λιονέλ Μέσι έστειλε, μέσω social media, το δικό του μήνυμα μετά τον απροσδόκητο θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα

Το μήνυμα του Μέσι μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα: «Δεν υπάρχουν λόγια»
Η ποδοσφαιρική υφήλιος θρηνεί τον απροσδόκητο χαμό του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, που έφυγε από τη ζωή μετά την ολέθρια σύγκρουσή του με τον Χεσούς Οβόνο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τενερίφης με την Ανδόρα για τη Segunda Division.

Ανάμεσα στα χιλιάδες μηνύματα συλλυπητηρίων και στήριξης προς την οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή, βρίσκει κανείς και εκείνο του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έγραψε «δεν υπάρχουν λόγια, βαθιά συλλυπητήρια και πολλή δύναμη σε όλη την οικογένειά του και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη και πέτα ψηλά, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα».

Νωρίτερα, το δικό του μήνυμα είχε στείλει και ο άλλοτε συμπαίκτη του «Pulga» και ιδιοκτήτης της Ανδόρας, Ζεράρ Πικέ, που ανέφερε πως «η θλίψη μου είναι απέραντη».


Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Όσα χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω: Οι λεπτομέρειες που δίνουν μεγαλύτερη αξία στις αγορές μας

Με το νέο πρόγραμμα my K, η Κωτσόβολος διευρύνει τη σχέση με τον πελάτη πέρα από τη στιγμή της αγοράς, συνδυάζοντας αποκλειστικές προσφορές, υπηρεσίες και επιλογές εξυπηρέτησης που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης