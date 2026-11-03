Χεσούς ντε Μιγκέλ: Η ποδοσφαιρική διαδρομή, η δικαίωση στην Τενερίφη και το τραγικό φινάλε στα 30 του χρόνια
Από τα γήπεδα των χαμηλότερων κατηγοριών μέχρι την αποθέωση για την άνοδο της Τενερίφης, η ποδοσφαιρική πορεία του Χεσούς ντε Μιγκέλ ήταν γεμάτη προσπάθεια, επιμονή και όνειρα - Μια διαδρομή που διακόπηκε με τον πιο άδικο τρόπο, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία ανάμνηση και μια ολόκληρη ομάδα να θρηνεί την απώλειά του
Ο Μαδριλένος επιθετικός είχε καταφέρει να συνδέσει το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Τενερίφης, καθώς αποτέλεσε βασικό συντελεστή στην επιστροφή της ομάδας στη Segunda Division. Η παρουσία του στα Κανάρια Νησιά ήταν σύντομη, αλλά αρκετή για να τον μετατρέψει σε έναν από τους αγαπημένους πρωταγωνιστές της πορείας προς την άνοδο.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Η εκρηκτική αρχή και η ιστορική επίδοση στην Τενερίφη
Ο Ντε Μιγκέλ αποκτήθηκε από την Καστεγιόν το καλοκαίρι του 2025 και χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να δείξει την αξία του. Στις πέντε πρώτες επίσημες συμμετοχές του με τη νέα του ομάδα βρήκε έξι φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση σκοραρίσματος ποδοσφαιριστή της ομάδας.
Η εξαιρετική του παρουσία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, με τον ίδιο να ολοκληρώνει τη σεζόν με 11 γκολ στην Primera Federacion. Η συμβολή του αποδείχθηκε καθοριστική στην προσπάθεια της Τενερίφης να εξασφαλίσει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
Τα πρώτα βήματα και η διαδρομή μέχρι την καθιέρωση
Η ποδοσφαιρική του πορεία ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Λεγκανές, ενώ στη συνέχεια πέρασε από αρκετούς συλλόγους των χαμηλότερων κατηγοριών της Ισπανίας. Ιντερνασιονάλ Μαδρίτης, Φουενλαμπράδα, Ουνιόν Αντάρβε, Ναβαλκαρνέρο και Ουνιονίστας ντε Σαλαμάνκα αποτέλεσαν σταθμούς μιας διαδρομής στην οποία χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά για να κερδίσει την αναγνώριση.
Μία από τις πρώτες σημαντικές επιτυχίες του ήρθε τον Μάιο του 2018, όταν πανηγύρισε την άνοδο με την Ιντερνασιονάλ Μαδρίτης στη Segunda Division B. Μάλιστα, στον τελικό των playoffs αντιμετώπισε τη δεύτερη ομάδα της Τενερίφης, αγωνιζόμενος για 78 λεπτά στο γήπεδο που χρόνια αργότερα θα γινόταν το δικό του ποδοσφαιρικό σπίτι.
Ακολούθησε η παρουσία του στη Φουενλαμπράδα, με την οποία συμμετείχε στην προσπάθεια ανόδου στη δεύτερη κατηγορία τη σεζόν 2018-2019. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ουνιόν Αντάρβε και τη Ναβαλκαρνέρο, όπου απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία.
This was the moment where the players coaching staff and referee realized the situation might lead to death and canceled the game. The goalkeeper will feel guilty for the rest of his life 🤦🏻♂️🤦🏻♂️so sad. RIP Jesus de Miguel🪦🪦💔 https://t.co/dcRswRQqwQ— Banter God (@Banter_God1) November 3, 2026
Η καθιέρωση στη Σαλαμάνκα και η επιτυχία με την Καστεγιόν
Το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στην Ουνιονίστας ντε Σαλαμάνκα, όπου πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά, πετυχαίνοντας 12 γκολ στην Primera Federacion. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και τον Ιανουάριο του 2023 η Καστεγιόν κινήθηκε για την απόκτησή του.
Εκεί έζησε μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του. Με 16 γκολ στην Primera Federacion τη σεζόν της ανόδου, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επιτυχίας της Καστεγιόν το 2024. Συνολικά, κατά τη θητεία του στον σύλλογο σημείωσε 25 τέρματα, αποκτώντας παράλληλα εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου.
🌹 Minuto de silencio en el entreno del Real Madrid por la muerte de Jesús de Miguel @Forjanes_AS @as_tv https://t.co/BDhebcQSm3— Diario AS (@diarioas) November 3, 2026
Η Τενερίφη αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της διαδρομής του
Στις 8 Ιουλίου 2025 ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στην Τενερίφη, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, έως το καλοκαίρι του 2028. Για τον Ντε Μιγκέλ, η συγκεκριμένη μετακίνηση αποτέλεσε μία σημαντική ευκαιρία να αποδείξει τις δυνατότητές του σε έναν ιστορικό σύλλογο. Και εκείνος ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο, προσφέροντας 11 γκολ και βοηθώντας την ομάδα να πετύχει τον μεγάλο στόχο της επιστροφής στη Segunda Division.
Η τραγωδία που έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του διαδρομή
The Arsenal squad observed a moment of silence in tribute to Tenerife player Jesús de Miguel, who died aged 30 after an on-field collision https://t.co/V0tL1O8b0r— ESPN UK (@ESPNUK) November 3, 2026
Η τελευταία του εμφάνιση ήρθε στην αναμέτρηση της Τενερίφης με την Ανδόρα, στις 2 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Ντε Μιγκέλ συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Χεσούς Οβόνο, σε μία φάση διεκδίκησης της μπάλας. Ο 30χρονος επιθετικός κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε άμεση ιατρική παρέμβαση. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο γήπεδο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και το πρωί της 3ης Νοεμβρίου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την Τενερίφη και ολόκληρη την ισπανική ποδοσφαιρική κοινότητα.
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