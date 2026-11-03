Χεσούς ντε Μιγκέλ: Η ποδοσφαιρική διαδρομή, η δικαίωση στην Τενερίφη και το τραγικό φινάλε στα 30 του χρόνια

🌹 Minuto de silencio en el entreno del Real Madrid por la muerte de Jesús de Miguel @Forjanes_AS @as_tv https://t.co/BDhebcQSm3 — Diario AS (@diarioas) November 3, 2026

The Arsenal squad observed a moment of silence in tribute to Tenerife player Jesús de Miguel, who died aged 30 after an on-field collision https://t.co/V0tL1O8b0r — ESPN UK (@ESPNUK) November 3, 2026

Το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στην Ουνιονίστας ντε Σαλαμάνκα, όπου πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά, πετυχαίνοντας 12 γκολ στην Primera Federacion. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και τον Ιανουάριο του 2023 η Καστεγιόν κινήθηκε για την απόκτησή του.Εκεί έζησε μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του. Με 16 γκολ στην Primera Federacion τη σεζόν της ανόδου, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επιτυχίας της Καστεγιόν το 2024. Συνολικά, κατά τη θητεία του στον σύλλογο σημείωσε 25 τέρματα, αποκτώντας παράλληλα εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου.Στις 8 Ιουλίου 2025 ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στην Τενερίφη, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, έως το καλοκαίρι του 2028. Για τον Ντε Μιγκέλ, η συγκεκριμένη μετακίνηση αποτέλεσε μία σημαντική ευκαιρία να αποδείξει τις δυνατότητές του σε έναν ιστορικό σύλλογο. Και εκείνος ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο, προσφέροντας 11 γκολ και βοηθώντας την ομάδα να πετύχει τον μεγάλο στόχο της επιστροφής στη Segunda Division.Η τελευταία του εμφάνιση ήρθε στην αναμέτρηση της Τενερίφης με την Ανδόρα, στις 2 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Ντε Μιγκέλ συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Χεσούς Οβόνο, σε μία φάση διεκδίκησης της μπάλας. Ο 30χρονος επιθετικός κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε άμεση ιατρική παρέμβαση. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο γήπεδο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και το πρωί της 3ης Νοεμβρίου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την Τενερίφη και ολόκληρη την ισπανική ποδοσφαιρική κοινότητα.