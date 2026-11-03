Ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη δημοσίευσε φωτογραφία με τον τραγουδιστή, οι ευχές για τα 67α γενέθλιά του
Ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη δημοσίευσε φωτογραφία με τον τραγουδιστή, οι ευχές για τα 67α γενέθλιά του
Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις, έγραψε ο ανιψιός του τραγουδιστή
Μια σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη ήρθε στο φως με αφορμή τα γενέθλιά του, μέσα από ανάρτηση του ανιψιού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τη δημοσιότητα και τις νυχτερινές εμφανίσεις, έκλεισε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου τα 67.
Ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, του ευχήθηκε υγεία και παράλληλα εξέφρασε την εκτίμησή του στο πρόσωπό του. Όπως έγραψε στη λεζάντα: «Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις. Χρόνια καλά θείε μου. Υγεία σου εύχομαι μόνο».
Δείτε τη φωτογραφία
Σε δηλώσεις που έκανε ο ανιψιός του καλλιτέχνη στην εκπομπή «Το Πρωινό» που προβλήθηκαν την Τρίτη μίλησε για τον θείο του και την απώλεια της συζύγου του Κίλι, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο, ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη.
Αρχικά, ο ανιψιός του καλλιτέχνη είπε: «Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί αν μη τι άλλο χαρά για την οικογένεια μας. Όμως όχι μόνο για την οικογένεια μας αλλά και για πολύ κόσμο που τον αγαπά. Μέχρι και πέρυσι μας έφερνε μόνο χαρά και ευτυχία. Ήταν ένα πάρτι για εμάς κατά κάποιον τρόπο τα γενέθλια του θείου μου. Δυστυχώς όμως, συμπίπτει με την ημέρα του χαμού της θείας μας, της συζύγου και της μητέρας των παιδιών του, όπου ο χαμός ο δικός της για μένα δεν ήταν απλώς μια απώλεια. Δεν ήταν απλά μια θεία. Όπως είναι αντιληπτό, μας φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα πλέον. Έχω πει και στο παρελθόν πάλι, ότι χάσαμε πολύ νωρίς τον πατέρα μας εγώ και τα αδέρφια μου και έκτοτε μέχρι και σήμερα ο θείος μου, μας στέκεται σαν πατέρας. Είναι σε όλα δίπλα μας. Ως θείος μου, σαφώς επικοινωνούμε. Χαίρει άκρας υγείας».
Κλείνοντας ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης απάντησε σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο τραγουδιστής στις πίτσες: «Για την επιστροφή του, ο αρμόδιος για να το απαντήσει είναι μόνον εκείνος. Αν με ρωτάτε προσωπικά τι πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Είναι κάτι όμως που το γνωρίζει μόνον ο ίδιος».
Ο τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τη δημοσιότητα και τις νυχτερινές εμφανίσεις, έκλεισε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου τα 67.
Ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, του ευχήθηκε υγεία και παράλληλα εξέφρασε την εκτίμησή του στο πρόσωπό του. Όπως έγραψε στη λεζάντα: «Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις. Χρόνια καλά θείε μου. Υγεία σου εύχομαι μόνο».
Δείτε τη φωτογραφία
Σε δηλώσεις που έκανε ο ανιψιός του καλλιτέχνη στην εκπομπή «Το Πρωινό» που προβλήθηκαν την Τρίτη μίλησε για τον θείο του και την απώλεια της συζύγου του Κίλι, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο, ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη.
Αρχικά, ο ανιψιός του καλλιτέχνη είπε: «Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί αν μη τι άλλο χαρά για την οικογένεια μας. Όμως όχι μόνο για την οικογένεια μας αλλά και για πολύ κόσμο που τον αγαπά. Μέχρι και πέρυσι μας έφερνε μόνο χαρά και ευτυχία. Ήταν ένα πάρτι για εμάς κατά κάποιον τρόπο τα γενέθλια του θείου μου. Δυστυχώς όμως, συμπίπτει με την ημέρα του χαμού της θείας μας, της συζύγου και της μητέρας των παιδιών του, όπου ο χαμός ο δικός της για μένα δεν ήταν απλώς μια απώλεια. Δεν ήταν απλά μια θεία. Όπως είναι αντιληπτό, μας φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα πλέον. Έχω πει και στο παρελθόν πάλι, ότι χάσαμε πολύ νωρίς τον πατέρα μας εγώ και τα αδέρφια μου και έκτοτε μέχρι και σήμερα ο θείος μου, μας στέκεται σαν πατέρας. Είναι σε όλα δίπλα μας. Ως θείος μου, σαφώς επικοινωνούμε. Χαίρει άκρας υγείας».
Κλείνοντας ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης απάντησε σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο τραγουδιστής στις πίτσες: «Για την επιστροφή του, ο αρμόδιος για να το απαντήσει είναι μόνον εκείνος. Αν με ρωτάτε προσωπικά τι πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει. Είναι κάτι όμως που το γνωρίζει μόνον ο ίδιος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα