Μητσοτάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη θυμίζει όλο και περισσότερο Τσίπρα, ο Σαμαράς να θυμάται τι έκανε ο ίδιος με την Τουρκία

Να μας απαντήσει ο κ. Τσίπρας γιατί τo 2019 κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα, σχολίασε σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός - Ανακοίνωσε ότι μειώνεται στο 13% από 24% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 2027

