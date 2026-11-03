Μητσοτάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη θυμίζει όλο και περισσότερο Τσίπρα, ο Σαμαράς να θυμάται τι έκανε ο ίδιος με την Τουρκία
Μητσοτάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη θυμίζει όλο και περισσότερο Τσίπρα, ο Σαμαράς να θυμάται τι έκανε ο ίδιος με την Τουρκία
Να μας απαντήσει ο κ. Τσίπρας γιατί τo 2019 κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα, σχολίασε σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός - Ανακοίνωσε ότι μειώνεται στο 13% από 24% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 2027
Διπλό χτύπημα στον Αλέξη Τσίπρα, με αιχμές τόσο για την προσπάθεια πολιτικής επανεμφάνισής του όσο και για τις τελευταίες ημέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συχνότητα του Alpha Radio. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «πολύ φθαρμένο προϊόν» τον πρώην πρωθυπουργό, σχολιάζοντας το πολιτικό του rebranding, ενώ επανέφερε το ερώτημα «ποια γραμμάτια εξαργύρωσε» κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή το 2019, προκειμένου να ψηφιστούν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη τοποθέτησή του και στις προσωπικές επιθέσεις που, όπως κατήγγειλε, δέχεται επί χρόνια από τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας μου επιτίθεται προσωπικά, ο ίδιος και τα φερέφωνά του, από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σ’ εμένα, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου. Δεν του βγήκε σε πολύ καλό», ανέφερε.
Και συνέχισε με μια αιχμηρή αναφορά στην προσπάθεια επανατοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή. «Φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα το έβλεπε λίγο αλλιώς το θέμα. Αλλά κάποιος πρέπει να του πει ότι το rebranding δεν είναι παρθενογένεση. Είναι επανατοποθέτηση προϊόντος και δυστυχώς εδώ το προϊόν είναι πολύ φθαρμένο».
Όλη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Κάποια στιγμή οφείλει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοιχτή. Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε με αυτή του την επιλογή;», διερωτήθηκε, συνδέοντας την απόφαση με την ψήφιση των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα, ενώ είχε ήδη ανακοινωθεί η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.
«Δεν είναι καν πρωτότυπος. Εγώ δεν περιμένω τον κ. Τσίπρα να πάρει τίποτα πίσω», πρόσθεσε, καταλήγοντας πως «όλοι κρινόμαστε τελικά για τις πράξεις μας και για τα αποτελέσματα».
Αναφέρθηκε στη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, στον ομαδικό βιασμό και στην παθητική δωροδοκία, αντιπαραβάλλοντας τις τότε ρυθμίσεις με την αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα από τη Νέα Δημοκρατία το 2021, όταν προβλέφθηκε μεταξύ άλλων η δυνατότητα επιβολής ισόβιας κάθειρξης για τον ομαδικό βιασμό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη τοποθέτησή του και στις προσωπικές επιθέσεις που, όπως κατήγγειλε, δέχεται επί χρόνια από τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας μου επιτίθεται προσωπικά, ο ίδιος και τα φερέφωνά του, από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σ’ εμένα, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου. Δεν του βγήκε σε πολύ καλό», ανέφερε.
Και συνέχισε με μια αιχμηρή αναφορά στην προσπάθεια επανατοποθέτησης του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή. «Φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα το έβλεπε λίγο αλλιώς το θέμα. Αλλά κάποιος πρέπει να του πει ότι το rebranding δεν είναι παρθενογένεση. Είναι επανατοποθέτηση προϊόντος και δυστυχώς εδώ το προϊόν είναι πολύ φθαρμένο».
Όλη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη
Τα γραμμάτιαΗ κριτική του πρωθυπουργού δεν έμεινε στις προσωπικές επιθέσεις. Περνώντας στις καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα περί διαφθοράς και διαπλοκής, ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε τον φάκελο των τελευταίων ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εξηγήσεις για την απόφαση να παραμείνει ανοιχτή η Βουλή μετά τις ευρωεκλογές του 2019. Υπενθυμίζεται ότι μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την προσφυγή σε πρόωρες εθνικές εκλογές, ωστόσο η Βουλή παρέμεινε ανοιχτή έως τις 11 Ιουνίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ψήφιση νομοθετημάτων, μεταξύ των οποίων ο Ποινικός Κώδικας. Οι αλλαγές που ψηφίστηκαν στις 6 Ιουνίου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της ηπιότερης ποινικής αντιμετώπισης ορισμένων αδικημάτων διαφθοράς, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγγέλλει ότι οι ρυθμίσεις ευνοούσαν συγκεκριμένα συμφέροντα.
«Κάποια στιγμή οφείλει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοιχτή. Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε με αυτή του την επιλογή;», διερωτήθηκε, συνδέοντας την απόφαση με την ψήφιση των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα, ενώ είχε ήδη ανακοινωθεί η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.
«Δεν είναι καν πρωτότυπος. Εγώ δεν περιμένω τον κ. Τσίπρα να πάρει τίποτα πίσω», πρόσθεσε, καταλήγοντας πως «όλοι κρινόμαστε τελικά για τις πράξεις μας και για τα αποτελέσματα».
Οι ποινέςΟ Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε συγκεκριμένες αλλαγές στην ποινική νομοθεσία το 2019, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε μειώσεις ποινών για σοβαρά εγκλήματα.
Αναφέρθηκε στη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, στον ομαδικό βιασμό και στην παθητική δωροδοκία, αντιπαραβάλλοντας τις τότε ρυθμίσεις με την αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα από τη Νέα Δημοκρατία το 2021, όταν προβλέφθηκε μεταξύ άλλων η δυνατότητα επιβολής ισόβιας κάθειρξης για τον ομαδικό βιασμό.
«Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν από αυτόν που αποκαλεί εμένα της διαφθοράς και της διαπλοκής», σημείωσε.
Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτές τις υποθέσεις», υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της κυβέρνησής του στην ποινική νομοθεσία έρχονται σε αντίθεση με τη σημερινή κριτική του για την εγκληματικότητα.
«Εμείς απαντούμε με το έργο μας», τόνισε, σχολιάζοντας ειρωνικά πως ο κ. Τσίπρας φαίνεται να πιστεύει ότι πριν από το 2019 «δεν υπήρχε καμία παραβατικότητα, δεν υπήρχε κανένα έγκλημα και ότι όλα αυτά τα φαινόμενα προέκυψαν το 2019 και μετά».
Το ενδεχόμενο σημαντικής αλλαγής των συσχετισμών στο αμερικανικό Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πάντως ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μια πιθανή αλλαγή στο Κογκρέσο θα αφορούσε κυρίως την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί βασικό ζήτημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Όπως εξήγησε, υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην εικόνα της οικονομίας που παρουσιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ και σε εκείνη που αντιλαμβάνονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλο βάθος και εκτίμησε ότι ενδεχόμενες αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς δεν θα λειτουργήσουν εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.
Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και σας διαβεβαιώνω ότι προετοιμαζόμαστε και για την πιθανότητα να υπάρξει μια νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει έναν τρίτο γύρο συγκρούσεων».
Επισήμανε ακόμη ότι μια επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων θα δυσκόλευε την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, επηρεάζοντας το κόστος ζωής διεθνώς.
Για την ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί ορισμένα αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποτελούν πλήρη απάντηση στο πρόβλημα. «Είναι η απάντηση στο πρόβλημα; Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε «στα 400 ευρώ που Θα δώσουμε τώρα σε όλους τους συνταξιούχους» αλλά και στην επιστροφή ενοικίου λέγοντας «από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να αυξήσουμε και την προσφορά διαμερισμάτων».
Όσον αφορά τον ΦΠΑ και το ενδεχόμενο μείωσής του σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι «υπάρχει ένα ζήτημα που είναι δημοσιονομικό και ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Μεγαλύτερη μείωση στον ΦΠΑ θα δημιουργούσε τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ. Υπήρχε μια στρέβλωση σε προϊόντα περιόδου που ήταν στο 24%, η έμμηνος ρύση είναι μια επιβάρυνση. Έδωσα εντολή στο νομοσχέδιο της επόμενης εβδομάδας με τα μέτρα στη ΔΕΘ να μειωθεί στο 13% στα προϊόντα αυτά. Θα είναι μια μικρή ελάφρυνση αλλά είναι μια κίνηση στοιχειώδους κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης».
«Το δεύτερο που εξετάζω είναι πιλοτικά προγράμματα σε υποβαθμισμένες περιοχές παροχής δωρεάν προϊόντων περιόδου σε σχολεία για μια ελάφρυνση σε μια δαπάνη που είναι αναπόφευκτη και αυτό αφορά το 2027. Στο προεκλογικό πρόγραμμα θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας για την επόμενη 4ετια όσον αφορά τις στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ», είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.
«Δώσαμε τις ανάσες που αντέχει ο προϋπολογισμός. Η αντιπολίτευση σας δουλεύει ψιλό γαζί. Μου θυμίζουν αυτό που έλεγε ο Τσίπρας ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ολοένα και περισσότερο θυμίζει Τσίπρα» σχολίασε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι «το καλώδιο (σ.σ. για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο) θα προχωρήσει. Άδεια για το καλώδιο θα δώσουν οι ελληνικές αρχές και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνω».
Για τον Κώστα Καραμανλή είπε «γιατί να τον διαγράψω; Εγώ μπήκα στην πολιτική το 2004 ως βουλευτής του Κώστα Καραμανλή. Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ και τους πρώην πρωθυπουργούς. Μόνο αυτοί ξέρουν πόσο δύσκολες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν ως πρωθυπουργοί».
Ειδικά, όμως, για τον Αντώνη Σαμαρά αναρωτήθηκε «ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία επί πρωθυπουργίας του που έκανε διάλογο, υπέγραψε συμφωνίες; Και τότε είχαμε γκρίζες ζώνες, παραβιάσεις και παραβάσεις του εναέριου χώρου. Έχω την απαίτηση από πρώην πρωθυπουργούς να θυμούνται τη δική τους ιστορία και τι έκαναν οι ίδιοι. Καλώς ο κ. Σαμαράς μιλούσε με την Τουρκία και έβλεπε τον Ερντογάν και έκανε δηλώσεις φιλίας και φιλοφρόνησης»
Στην ερώτηση τι θα γίνει αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία. Δύο φορές τη διεκδικήσαμε και μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Σε τρεις εκλογές μας έδωσαν περί το 40% πολύ υψηλότερα από τις δημοσκοπήσεις. Ο λόγος που επιμένω στην αυτοδυναμία είναι είτε γιατί όλα τα κόμματα στα δεξιά μας τα αποκλείουμε εμείς όπως Βελόπουλος και Λατινοπούλου είτε γιατί ο ενδεχόμενος κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ με τον οποίο έχουμε κυβερνήσει στο παρελθόν έχει πάρει αποφάσεις συνεδρίου ότι δεν κυβερνήσει ποτέ με τη ΝΔ. Αλλά δεν είπε ότι δεν θα κυβερνήσει με Κωνσταντοπούλου ή με ΣΥΡΙΖΑ ή με Τσίπρα. Η αυτοδυναμία καθίσταται μονόδρομος όχι γιατί την επιλέγουμε εμείς. Εμείς θα σεβαστούμε τη βούληση του ελληνικού λαού γιατί είναι κυρίαρχος. Ο λαός θα υποδείξει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Δική μου υποχρέωση είναι να δείξω γιατί η ΝΔ είναι δύναμη σταθερότητας».
Κληθείς να ονοματίσει τις προτεραιότητές του αν εκλεγεί ξανά κυβέρνηση η ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης είπε «να συνεχίσει η οικονομία να αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από την ΕΕ, να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να έχουμε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ και εφόσον η οικονομία συνεχίζει με τους ίδιους ρυθμούς να συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους».
Για τη στελέχωση των σχολείων επισήμανε ότι «έχει γίνει προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά γρηγορότερα από τις προηγούμενες χρονιές αλλά αυτό είναι δομικό πρόβλημα στα σχολεία. Είμαστε καλύτερα από πέρυσι αλλά θα ήθελα να βελτιωθούμε περισσότερο». Σημείωσε, ακόμα, ότι από του χρόνου θα υπάρχει το πολλαπλό βιβλίο, ότι υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία και ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα έχουμε φτάσει τα 1.000 ανακαινισμένα σχολεία με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου.
«Βλέπουμε συμπεριφορές στη Βουλή: Απαγόρευση πρόσβασης στα social media. Το ψηφίσαμε μόνοι μας. Ρωτήστε τους γονείς πόσο τους ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι συμβολικό, είναι ουσιαστικό. Κάποιοι τα βάζουν με τις πλατφόρμες και ο κ. Ανδρουλάκης παίζει το παιχνίδι των πλατφορμών. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό που το στηρίζει το 80% των πολιτών και ο Ανδρουλάκης λέει θα ψηφίσω όχι επειδή το λέει ο Μητσοτάκης, πώς θα συνεργαστούμε»
«Δεν φταίει ποτέ ένας όταν οξύνονται τα πνεύματα. Επιμένω όμως ότι ο κόσμος δεν θέλει καβγάδες. Η κατεύθυνση που έχω δώσει είναι ότι όταν ο πολίτης βλέπει πολιτικούς να τσακώνονται στην τηλεόραση αλλάζει κανάλι» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό.
Ο νόμος ΠαρασκευόπουλουΟ πρωθυπουργός γύρισε ακόμη πιο πίσω, στις πρώτες νομοθετικές επιλογές της κυβέρνησης Τσίπρα, βάζοντας στο στόχαστρο τον νόμο Παρασκευόπουλου, τον οποίο συνέδεσε με την αποφυλάκιση καταδικασμένων για βαριά εγκλήματα.
Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτές τις υποθέσεις», υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της κυβέρνησής του στην ποινική νομοθεσία έρχονται σε αντίθεση με τη σημερινή κριτική του για την εγκληματικότητα.
«Εμείς απαντούμε με το έργο μας», τόνισε, σχολιάζοντας ειρωνικά πως ο κ. Τσίπρας φαίνεται να πιστεύει ότι πριν από το 2019 «δεν υπήρχε καμία παραβατικότητα, δεν υπήρχε κανένα έγκλημα και ότι όλα αυτά τα φαινόμενα προέκυψαν το 2019 και μετά».
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ
Το ενδεχόμενο σημαντικής αλλαγής των συσχετισμών στο αμερικανικό Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πάντως ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μια πιθανή αλλαγή στο Κογκρέσο θα αφορούσε κυρίως την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί βασικό ζήτημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Όπως εξήγησε, υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην εικόνα της οικονομίας που παρουσιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ και σε εκείνη που αντιλαμβάνονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλο βάθος και εκτίμησε ότι ενδεχόμενες αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς δεν θα λειτουργήσουν εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.
Προετοιμαζόμαστε για νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο
Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και σας διαβεβαιώνω ότι προετοιμαζόμαστε και για την πιθανότητα να υπάρξει μια νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει έναν τρίτο γύρο συγκρούσεων».
Επισήμανε ακόμη ότι μια επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων θα δυσκόλευε την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, επηρεάζοντας το κόστος ζωής διεθνώς.
Για την ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί ορισμένα αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποτελούν πλήρη απάντηση στο πρόβλημα. «Είναι η απάντηση στο πρόβλημα; Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε «στα 400 ευρώ που Θα δώσουμε τώρα σε όλους τους συνταξιούχους» αλλά και στην επιστροφή ενοικίου λέγοντας «από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να αυξήσουμε και την προσφορά διαμερισμάτων».
Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου
Όσον αφορά τον ΦΠΑ και το ενδεχόμενο μείωσής του σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι «υπάρχει ένα ζήτημα που είναι δημοσιονομικό και ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Μεγαλύτερη μείωση στον ΦΠΑ θα δημιουργούσε τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ. Υπήρχε μια στρέβλωση σε προϊόντα περιόδου που ήταν στο 24%, η έμμηνος ρύση είναι μια επιβάρυνση. Έδωσα εντολή στο νομοσχέδιο της επόμενης εβδομάδας με τα μέτρα στη ΔΕΘ να μειωθεί στο 13% στα προϊόντα αυτά. Θα είναι μια μικρή ελάφρυνση αλλά είναι μια κίνηση στοιχειώδους κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης».
«Το δεύτερο που εξετάζω είναι πιλοτικά προγράμματα σε υποβαθμισμένες περιοχές παροχής δωρεάν προϊόντων περιόδου σε σχολεία για μια ελάφρυνση σε μια δαπάνη που είναι αναπόφευκτη και αυτό αφορά το 2027. Στο προεκλογικό πρόγραμμα θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας για την επόμενη 4ετια όσον αφορά τις στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ», είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.
Το ΠΑΣΟΚ θυμίζει ολοένα και περισσότερο τον ΤσίπραΌσον αφορά τα καύσιμα επισήμανε ότι «η παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης το έφερε στο 1,5 ευρώ το λίτρο απο το 1,9 ευρώ που θα ήταν και είναι ίση με μείωση του φόρου».
«Δώσαμε τις ανάσες που αντέχει ο προϋπολογισμός. Η αντιπολίτευση σας δουλεύει ψιλό γαζί. Μου θυμίζουν αυτό που έλεγε ο Τσίπρας ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ολοένα και περισσότερο θυμίζει Τσίπρα» σχολίασε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.
Το καλώδιο θα προχωρήσει
Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι «το καλώδιο (σ.σ. για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο) θα προχωρήσει. Άδεια για το καλώδιο θα δώσουν οι ελληνικές αρχές και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνω».
Γιατί να διαγράψω τον Καραμανλή; Ο Σαμαράς να θυμάται τι έκανε ο ίδιος με την Τουρκία
Για τον Κώστα Καραμανλή είπε «γιατί να τον διαγράψω; Εγώ μπήκα στην πολιτική το 2004 ως βουλευτής του Κώστα Καραμανλή. Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ και τους πρώην πρωθυπουργούς. Μόνο αυτοί ξέρουν πόσο δύσκολες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν ως πρωθυπουργοί».
Ειδικά, όμως, για τον Αντώνη Σαμαρά αναρωτήθηκε «ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία επί πρωθυπουργίας του που έκανε διάλογο, υπέγραψε συμφωνίες; Και τότε είχαμε γκρίζες ζώνες, παραβιάσεις και παραβάσεις του εναέριου χώρου. Έχω την απαίτηση από πρώην πρωθυπουργούς να θυμούνται τη δική τους ιστορία και τι έκαναν οι ίδιοι. Καλώς ο κ. Σαμαράς μιλούσε με την Τουρκία και έβλεπε τον Ερντογάν και έκανε δηλώσεις φιλίας και φιλοφρόνησης»
Στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία
Στην ερώτηση τι θα γίνει αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «ο στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία. Δύο φορές τη διεκδικήσαμε και μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Σε τρεις εκλογές μας έδωσαν περί το 40% πολύ υψηλότερα από τις δημοσκοπήσεις. Ο λόγος που επιμένω στην αυτοδυναμία είναι είτε γιατί όλα τα κόμματα στα δεξιά μας τα αποκλείουμε εμείς όπως Βελόπουλος και Λατινοπούλου είτε γιατί ο ενδεχόμενος κυβερνητικός εταίρος της ΝΔ με τον οποίο έχουμε κυβερνήσει στο παρελθόν έχει πάρει αποφάσεις συνεδρίου ότι δεν κυβερνήσει ποτέ με τη ΝΔ. Αλλά δεν είπε ότι δεν θα κυβερνήσει με Κωνσταντοπούλου ή με ΣΥΡΙΖΑ ή με Τσίπρα. Η αυτοδυναμία καθίσταται μονόδρομος όχι γιατί την επιλέγουμε εμείς. Εμείς θα σεβαστούμε τη βούληση του ελληνικού λαού γιατί είναι κυρίαρχος. Ο λαός θα υποδείξει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Δική μου υποχρέωση είναι να δείξω γιατί η ΝΔ είναι δύναμη σταθερότητας».
Κληθείς να ονοματίσει τις προτεραιότητές του αν εκλεγεί ξανά κυβέρνηση η ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης είπε «να συνεχίσει η οικονομία να αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από την ΕΕ, να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να έχουμε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ και εφόσον η οικονομία συνεχίζει με τους ίδιους ρυθμούς να συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους».
Για τη στελέχωση των σχολείων επισήμανε ότι «έχει γίνει προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά γρηγορότερα από τις προηγούμενες χρονιές αλλά αυτό είναι δομικό πρόβλημα στα σχολεία. Είμαστε καλύτερα από πέρυσι αλλά θα ήθελα να βελτιωθούμε περισσότερο». Σημείωσε, ακόμα, ότι από του χρόνου θα υπάρχει το πολλαπλό βιβλίο, ότι υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία και ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα έχουμε φτάσει τα 1.000 ανακαινισμένα σχολεία με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου.
Αντίπαλός μου ο εφησυχασμός«Αντίπαλός μου είναι ο εφησυχασμός, ενίοτε συμπεριφορές που ενοχλούν τους πολίτες. Μετά από 7 χρόνια υπάρχει η αίσθηση της κούρασης και πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Από εκεί και πέρα κερδίσαμε δύο εκλογές χωρίς να ασχοληθώ με τους πολιτικούς μου αντιπάλους παρά τις επιθέσεις που έκαναν στο πρόσωπό μου»
«Βλέπουμε συμπεριφορές στη Βουλή: Απαγόρευση πρόσβασης στα social media. Το ψηφίσαμε μόνοι μας. Ρωτήστε τους γονείς πόσο τους ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι συμβολικό, είναι ουσιαστικό. Κάποιοι τα βάζουν με τις πλατφόρμες και ο κ. Ανδρουλάκης παίζει το παιχνίδι των πλατφορμών. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό που το στηρίζει το 80% των πολιτών και ο Ανδρουλάκης λέει θα ψηφίσω όχι επειδή το λέει ο Μητσοτάκης, πώς θα συνεργαστούμε»
«Δεν φταίει ποτέ ένας όταν οξύνονται τα πνεύματα. Επιμένω όμως ότι ο κόσμος δεν θέλει καβγάδες. Η κατεύθυνση που έχω δώσει είναι ότι όταν ο πολίτης βλέπει πολιτικούς να τσακώνονται στην τηλεόραση αλλάζει κανάλι» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό.
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