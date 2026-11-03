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Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε επίσημα το νέο του προπονητή, τον Γκονσάλο Φέιο
Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε επίσημα το νέο του προπονητή, τον Γκονσάλο Φέιο
Ο 36χρονος Πορτογάλος τεχνικός έχει οδηγήσει τη Λέγκια Βαρσοβίας στην κατάκτηση του κυπέλλου Πολωνίας
Στον Γκονσάλο Φέιο εμπιστεύτηκε ο Αστέρας Τρίπολης τη θέση του προπονητή μετά την αποχώρηση του Γιώργου Αντωνόπουλου.
Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν και επίσημα την πρόσληψη του 36χρονου Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος οδήγησε τη Λέγκια Βαρσοβίας στην κατάκτηση του κυπέλλου Πολωνίας το 2025 αλλά και στα προημιτελικά του Conference League.
Έχει θητεύσει ως βοηθός σε αρκετές ομάδες ενώ έχει περάσει και από την Ξάνθη.
Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης: «Έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Gonçalo Filipe Belchior Feio.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Πορτογάλο προπονητή, κ. Gonçalo Filipe Belchior Feio. Ο κ. Feio υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029 και αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία του ASTERAS AKTOR.
Καλωσορίζουμε τον κ. Gonçalo Feio στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο κ. Gonçalo Feio γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1990 στην Λισαβόνα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τόσο στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών όσο και στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει εργαστεί σε τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και την σεζόν 2024-2025 πραγματοποίησε πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Confernece League.
Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τα Τμήματα Υποδομής της Legia Warszawa, εργάστηκε ως βοηθός προπονητής στην Wisła Kraków και στην Raków Częstochowa, συμμετέχοντας ως μέλος του επιτελείου των τριών συλλόγων στην κατάκτηση συνολικά 4 Κυπέλλων Πολωνίας και ενός Super Cup, ενώ το 2019 εργάστηκε και στη χώρα μας ως βοηθός προπονητής του Kiko Ramírez στην Ξάνθη.
Ως πρώτος προπονητής ξεκίνησε από την επίσης πολωνική στην Motor Lublin, πανηγυρίζοντας μαζί της την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία.
Με τον κ. Feio στην τεχνική της ηγεσία Legia Warszawa κατέκτησε το Κύπελλο Πολωνίας το 2025 και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, καταγράφοντας και την εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Chelsea στο Stamford Bridge.
Ως πρώτος προπονητής έχει εργαστεί επίσης στην γαλλική USL Dunkerque, στην πολωνική Radomiak Radom και στην πορτογαλική CD Tondela.
Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν και επίσημα την πρόσληψη του 36χρονου Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος οδήγησε τη Λέγκια Βαρσοβίας στην κατάκτηση του κυπέλλου Πολωνίας το 2025 αλλά και στα προημιτελικά του Conference League.
Έχει θητεύσει ως βοηθός σε αρκετές ομάδες ενώ έχει περάσει και από την Ξάνθη.
Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης: «Έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Gonçalo Filipe Belchior Feio.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Πορτογάλο προπονητή, κ. Gonçalo Filipe Belchior Feio. Ο κ. Feio υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029 και αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία του ASTERAS AKTOR.
Καλωσορίζουμε τον κ. Gonçalo Feio στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο κ. Gonçalo Feio γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1990 στην Λισαβόνα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τόσο στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών όσο και στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει εργαστεί σε τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και την σεζόν 2024-2025 πραγματοποίησε πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Confernece League.
Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τα Τμήματα Υποδομής της Legia Warszawa, εργάστηκε ως βοηθός προπονητής στην Wisła Kraków και στην Raków Częstochowa, συμμετέχοντας ως μέλος του επιτελείου των τριών συλλόγων στην κατάκτηση συνολικά 4 Κυπέλλων Πολωνίας και ενός Super Cup, ενώ το 2019 εργάστηκε και στη χώρα μας ως βοηθός προπονητής του Kiko Ramírez στην Ξάνθη.
Ως πρώτος προπονητής ξεκίνησε από την επίσης πολωνική στην Motor Lublin, πανηγυρίζοντας μαζί της την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία.
Με τον κ. Feio στην τεχνική της ηγεσία Legia Warszawa κατέκτησε το Κύπελλο Πολωνίας το 2025 και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, καταγράφοντας και την εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Chelsea στο Stamford Bridge.
Ως πρώτος προπονητής έχει εργαστεί επίσης στην γαλλική USL Dunkerque, στην πολωνική Radomiak Radom και στην πορτογαλική CD Tondela.
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