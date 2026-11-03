Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας, Πιερρακάκης, Γεωργιάδης οι πιο δημοφιλείς υπουργοί της κυβέρνησης

Η εικόνα αλλάζει στους ψηφοφόρους της ΝΔ καθώς ο υπουργός Υγείας ανεβαίνει στη 2η θέση - Το 33% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου την Τεχνητή Νοημοσύνη, το 32% την χρησιμοποιεί αρκετά και το 28% λίγο