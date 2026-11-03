Συνελήφθη 36χρονος για την δολοφονία του πατέρα του που είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες
Συνελήφθη 36χρονος για την δολοφονία του πατέρα του που είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες
Αρχικά ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια, ωστόσο από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του φάνηκε πως επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια
Στη σύλληψη ενός 36χρονου για τη δολοφονία του 68χρονου πατέρα του, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες την 1η Αυγούστου, προχώρησε το βράδυ της Τρίτης (3/11) η Αστυνομία. Νωρίτερα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψη για τον γιο.
Αρχικά ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια, ωστόσο από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του φάνηκε πως επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, ο 68χρονος έφερε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από πλήγμα με κάποιο αντικείμενο που προκάλεσε σοβαρή εσωτερική κάκωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις μήνες μετά το τραγικό γεγονός, οι εισαγγελικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 36χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του.
Το θύμα είχε εντοπιστεί από τον γιο του, ο οποίος είχε καταθέσει ότι το σπίτι ήταν αναστατωμένο και πως είχε γίνει διάρρηξη λίγες ημέρες πριν ο πατέρας του χάσει τη ζωή του.
Αρχικά ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια, ωστόσο από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του φάνηκε πως επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, ο 68χρονος έφερε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από πλήγμα με κάποιο αντικείμενο που προκάλεσε σοβαρή εσωτερική κάκωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις μήνες μετά το τραγικό γεγονός, οι εισαγγελικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 36χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του.
Το θύμα είχε εντοπιστεί από τον γιο του, ο οποίος είχε καταθέσει ότι το σπίτι ήταν αναστατωμένο και πως είχε γίνει διάρρηξη λίγες ημέρες πριν ο πατέρας του χάσει τη ζωή του.
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