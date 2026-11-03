«Δεν θα τον κατακρίνω ξανά δημόσια»: Η ανάρτηση του γιατρού Αντώνη Σαμαρά και το ευχαριστώ του Άδωνι Γεωργιάδη

Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον ιατρό (τονίζω στον ιατρό και όχι στον Πρόεδρο) Αντώνη Σαμαρά για αυτή του την ανάρτηση: https://t.co/IriPdmhPhe «Εφόσον ισχύουν αυτά που δήλωσε σήμερα ο Αδωνις ότι έχασε αιφνίδια από έμφραγμα τον πατέρα του στην Γ Λυκείου και τη μητέρα του στο πρώτο έτος από λευχαιμία και γιαυτο αναγκάστηκε να διακόψει σπουδές ώστε να δουλέψει για να ζήσει, έχει όλο το σεβασμό μου τόσο για τη δύναμη που έδειξε όσο και για την απόφαση να συνεχίσει την πανεπιστημιακή του μόρφωση σε μεγαλύτερη ηλικία. Διαφωνώ στα περισσότερα μαζί του, δεν μου αρέσει το στυλ και η αισθητική του ούτε οι φωνές του αλλά αν ισχύουν αυτά δεν θα τον κατακρίνω ξανά δημόσια. Επειδή έχασε τον μπαμπά του αιφνίδια από έμφραγμα περιμένω να μας βοηθήσει και για την 24ωρη λειτουργία του αιμοδυναμικού. Και στη μνήμη της μαμάς του να βοηθήσει όσο μπορεί τους καρκινοπαθείς»