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«Δεν θα τον κατακρίνω ξανά δημόσια»: Η ανάρτηση του γιατρού Αντώνη Σαμαρά και το ευχαριστώ του Άδωνι Γεωργιάδη
Ένας γιατρός με το όνομα Αντώνης Σαμαράς που άκουσε την προσωπική ιστορία του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος μετά με τις απώλειες των γονέων του αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του για να εργαστεί, εξέφρασε τον σεβασμό του, δήλωσε πως δεν θα τον επικρίνει ξανά, παρότι διαφωνεί μαζί του
Την ανάρτηση του γιατρού Αντώνη Σαμαρά αναδημοσίευσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του για τα λόγια του.
«Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον ιατρό (τονίζω στον ιατρό και όχι στον Πρόεδρο) Αντώνη Σαμαρά για αυτή του την ανάρτηση», έγραψε ο υπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter.
Στην ανάρτησή του, ο γιατρός αναφέρθηκε στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη νεαρή ηλικία του, μετά την απώλεια και των δύο γονιών του. Όπως σημείωσε, εφόσον ισχύουν όσα είχε δηλώσει ο υπουργός για τον θάνατο του πατέρα του από έμφραγμα και της μητέρας του από λευχαιμία, αλλά και για την αναγκαστική διακοπή των σπουδών του προκειμένου να εργαστεί, αναγνωρίζει τη δύναμη που επέδειξε και την απόφασή του να συνεχίσει αργότερα την πανεπιστημιακή του μόρφωση.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να διαφωνεί με τον υπουργό σε πολλά ζητήματα, ωστόσο ανέφερε ότι δεν θα τον επικρίνει ξανά δημόσια, εφόσον επιβεβαιώνονται όσα έχει περιγράψει για την προσωπική του ζωή. Κλείνοντας, συνέδεσε τις απώλειες των γονιών του υπουργού με δύο ζητήματα της δημόσιας υγείας, ζητώντας τη συμβολή του τόσο στην 24ωρη λειτουργία του αιμοδυναμικού όσο και στη στήριξη των καρκινοπαθών, στη μνήμη της μητέρας του.
Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον ιατρό (τονίζω στον ιατρό και όχι στον Πρόεδρο) Αντώνη Σαμαρά για αυτή του την ανάρτηση: https://t.co/IriPdmhPhe «Εφόσον ισχύουν αυτά που δήλωσε σήμερα ο Αδωνις ότι έχασε αιφνίδια από έμφραγμα τον πατέρα του στην Γ Λυκείου και τη μητέρα του στο πρώτο έτος από λευχαιμία και γιαυτο αναγκάστηκε να διακόψει σπουδές ώστε να δουλέψει για να ζήσει, έχει όλο το σεβασμό μου τόσο για τη δύναμη που έδειξε όσο και για την απόφαση να συνεχίσει την πανεπιστημιακή του μόρφωση σε μεγαλύτερη ηλικία. Διαφωνώ στα περισσότερα μαζί του, δεν μου αρέσει το στυλ και η αισθητική του ούτε οι φωνές του αλλά αν ισχύουν αυτά δεν θα τον κατακρίνω ξανά δημόσια. Επειδή έχασε τον μπαμπά του αιφνίδια από έμφραγμα περιμένω να μας βοηθήσει και για την 24ωρη λειτουργία του αιμοδυναμικού. Και στη μνήμη της μαμάς του να βοηθήσει όσο μπορεί τους καρκινοπαθείς»— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 3, 2026
Η ανάρτηση του γιατρού Αντώνη Σαμαρά:
Εφόσον ισχύουν αυτά που δήλωσε σήμερα ο Αδωνις ότι έχασε αιφνίδια από έμφραγμα τον πατέρα του στην Γ Λυκείου και τη μητέρα του στο πρώτο έτος από λευχαιμία και γι' αυτο αναγκάστηκε να διακόψει σπουδές ώστε να δουλέψει για να ζήσει, έχει όλο το σεβασμό μου τόσο για τη δύναμη που έδειξε όσο και για την απόφαση να συνεχίσει την πανεπιστημιακή του μόρφωση σε μεγαλύτερη ηλικία. Διαφωνώ στα περισσότερα μαζί του, δεν μου αρέσει το στυλ και η αισθητική του ούτε οι φωνές του αλλά αν ισχύουν αυτά δεν θα τον κατακρίνω ξανά δημόσια. Επειδή έχασε τον μπαμπά του αιφνίδια από έμφραγμα περιμένω να μας βοηθήσει και για την 24ωρη λειτουργία του αιμοδυναμικού. Και στη μνήμη της μαμάς του να βοηθήσει όσο μπορεί τους καρκινοπαθείς.
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