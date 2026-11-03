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Θλίψη στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Κυριάκου Παντελιά
Θλίψη στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Κυριάκου Παντελιά
Ο παλαίμαχος άσος του Νηρέα και του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Θανάση Μαργαρίτη το 1987 όταν η Εθνική ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωβόλεϊ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών
Ένας από τους κορυφαίους αθλητές και προσωπικότητες που έβγαλε ποτέ το ελληνικό βόλεϊ «έφυγε» για τη γειτονιά των αγγέλων.
Ο Κυριάκος Παντελιάς με την σπουδαία καριέρα στον ιστορικό Νηρέα και κατόπιν στον Ολυμπιακό, δεν έφυγε ποτέ από το αγαπημένο του άθλημα καθώς ασχολήθηκε με την προπονητική και στα μέσα της δεκαετίας του '80 βρέθηκε στο πλευρό του Θανάση Μαργαρίτη στην Εθνική ομάδα πανηγυρίζοντας την πρώτη μας συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (1986) και έναν χρόνο αργότερα ήταν στην Γάνδη και στο ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Μετά την θλιβερή είδηση η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ θρηνεί την απώλεια του Κυριάκου Παντελιά, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία και την ανάπτυξη της ελληνικής πετοσφαίρισης και έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική αθλητική παρακαταθήκη.
Ο Κυριάκος Παντελιάς ανήκε στη γενιά των ανθρώπων που πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση και την εξέλιξη του βόλεϊ στη χώρα μας, υπηρετώντας το άθλημα με αγάπη, συνέπεια και αφοσίωση, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής.
Με καταγωγή από την ιστορική γειτονιά του Κολωνού, που αποτέλεσε μία από τις κοιτίδες της ελληνικής πετοσφαίρισης, αγωνίστηκε στον Νηρέα και στον Ολυμπιακό.
Στη συνέχεια προσέφερε τις υπηρεσίες του και από τη θέση του προπονητή, εργαζόμενος στον Νηρέα, στον Ολυμπιακό αλλά και στην Εθνική ομάδα, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην εξέλιξη του αθλήματος.
Ο Κυριάκος Παντελιάς αφήνει πίσω του μια διαδρομή γεμάτη προσφορά, αναμνήσεις και πολύτιμη ιστορία. Η παρουσία του και η συμβολή του στην ελληνική πετοσφαίριση θα παραμείνουν ανεξίτηλες.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργος Καραμπέτσος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σύσσωμη η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Κυριάκου Παντελιά και απευθύνουν τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του.»
Ο Κυριάκος Παντελιάς με την σπουδαία καριέρα στον ιστορικό Νηρέα και κατόπιν στον Ολυμπιακό, δεν έφυγε ποτέ από το αγαπημένο του άθλημα καθώς ασχολήθηκε με την προπονητική και στα μέσα της δεκαετίας του '80 βρέθηκε στο πλευρό του Θανάση Μαργαρίτη στην Εθνική ομάδα πανηγυρίζοντας την πρώτη μας συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (1986) και έναν χρόνο αργότερα ήταν στην Γάνδη και στο ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Μετά την θλιβερή είδηση η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ θρηνεί την απώλεια του Κυριάκου Παντελιά, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία και την ανάπτυξη της ελληνικής πετοσφαίρισης και έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική αθλητική παρακαταθήκη.
Ο Κυριάκος Παντελιάς ανήκε στη γενιά των ανθρώπων που πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση και την εξέλιξη του βόλεϊ στη χώρα μας, υπηρετώντας το άθλημα με αγάπη, συνέπεια και αφοσίωση, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής.
Με καταγωγή από την ιστορική γειτονιά του Κολωνού, που αποτέλεσε μία από τις κοιτίδες της ελληνικής πετοσφαίρισης, αγωνίστηκε στον Νηρέα και στον Ολυμπιακό.
Στη συνέχεια προσέφερε τις υπηρεσίες του και από τη θέση του προπονητή, εργαζόμενος στον Νηρέα, στον Ολυμπιακό αλλά και στην Εθνική ομάδα, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην εξέλιξη του αθλήματος.
Ο Κυριάκος Παντελιάς αφήνει πίσω του μια διαδρομή γεμάτη προσφορά, αναμνήσεις και πολύτιμη ιστορία. Η παρουσία του και η συμβολή του στην ελληνική πετοσφαίριση θα παραμείνουν ανεξίτηλες.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργος Καραμπέτσος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σύσσωμη η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Κυριάκου Παντελιά και απευθύνουν τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του.»
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