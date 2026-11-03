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Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό από τη ΔΕΑΒ για τον αγώνα στο Βόλο
Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό από τη ΔΕΑΒ για τον αγώνα στο Βόλο
«Άγνωστοι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας προκάλεσαν επεισόδιο σε βάρος των παριστάμενων αστυνομικών δυνάμεων» αναφέρεται στην ανακοίνωση
Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με πρόστιμο 12.000 ευρώ για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση των πρασίνων στο Βόλο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
Στο ματς για την Stoiximan Super League που το τριφύλλι επικράτησε 1-0 με το γκολ του Ντέσερς.
«Άγνωστοι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας προκάλεσαν, στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, επεισόδιο σε βάρος των παριστάμενων αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης, με ρίψη αντικειμένων κατ’ αυτών, χωρίς την πρόκληση τραυματισμών» αναφέρεται μεταξύ άλλων.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:
2. Αφού έλαβε υπόψη της,
α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,
β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,
από τις οποίες προκύπτει ότι, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ELABET – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 25/10/2026, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027, άγνωστοι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας προκάλεσαν, στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, επεισόδιο σε βάρος των παριστάμενων αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης, με ρίψη αντικειμένων κατ’ αυτών, χωρίς την πρόκληση τραυματισμών,
επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 56/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ Παναθηναϊκός», διοικητικό πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».
Στο ματς για την Stoiximan Super League που το τριφύλλι επικράτησε 1-0 με το γκολ του Ντέσερς.
«Άγνωστοι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας προκάλεσαν, στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, επεισόδιο σε βάρος των παριστάμενων αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης, με ρίψη αντικειμένων κατ’ αυτών, χωρίς την πρόκληση τραυματισμών» αναφέρεται μεταξύ άλλων.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:
2. Αφού έλαβε υπόψη της,
α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,
β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,
από τις οποίες προκύπτει ότι, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ELABET – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 25/10/2026, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027, άγνωστοι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας προκάλεσαν, στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, επεισόδιο σε βάρος των παριστάμενων αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης, με ρίψη αντικειμένων κατ’ αυτών, χωρίς την πρόκληση τραυματισμών,
επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 56/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ Παναθηναϊκός», διοικητικό πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».
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