Καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά της Μαργαρίτας Θάνου
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Καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά της Μαργαρίτας Θάνου

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε το μέλος του ΔΣ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τις δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις στην ΕΡΤ

Καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά της Μαργαρίτας Θάνου
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Σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά της Μαργαρίτας Θάνου προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Οι ερυθρόλευκοι ενημερώνουν με ανακοίνωσή τους ότι κατήγγειλαν το μέλος του ΔΣ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τις δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις στην ΕΡΤ.


Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

Σε απάντηση παραπλανητικών διαρροών της ΚΑΕ ΠΑΟ προς τα μέσα ενημέρωσης, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της ως ακολούθως:

H KAE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπέβαλε χθες καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή ΕΣΑΚΕ κατά της ΚΑΕ ΠΑΟ και της Μαργαρίτας Θάνου, μέλους Δ.Σ. της ΚΑΕ ΠΑΟ, για τις δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις της τελευταίας σε ζωντανή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης της 31/10.

Κατά την παρουσία της στην εν λόγω εκπομπή, η Μ. Θάνου διέδωσε εν γνώσει της ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς κατά της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι δήθεν η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εμπλέκεται στην υπό δικαστική διερεύνηση υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης και χαρακτήρισε ως δήθεν στημένα πρωταθλήματα και τελικούς που κερδίσαμε σε βάρος της ΚΑΕ ΠΑΟ.

H υπόθεση εκδικάζεται αύριο.
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