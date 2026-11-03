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Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η κόρη μου έχει διαμορφώσει έναν δικό της χαρακτήρα που μου αρέσει πάρα πολύ
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η κόρη μου έχει διαμορφώσει έναν δικό της χαρακτήρα που μου αρέσει πάρα πολύ
Είναι ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Μία αναφορά στην κόρη του, Εύα, την οποία απέκτησε με τη Βάσω Λασκαράκη, έκανε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Μιλώντας για εκείνη, ο ηθοποιός δήλωσε πως του αρέσει πολύ η προσωπικότητα που έχει διαμορφώσει. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη σημασία της εμπιστοσύνης στη σχέση του γονέα με το παιδί του.
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, και μίλησε για την κόρη του, λέγοντας αρχικά: «Η Εύα τώρα πια έχει διαμορφώσει έναν δικό της χαρακτήρα, με ό,τι προφύλαξη μπορεί να υπάρχει από εμένα και τη Βάσω. Βλέπω ότι δημιουργεί έναν χαρακτήρα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ… Έχω την εντύπωση ότι το σημαντικότερο πράγμα όταν το παιδί μπαίνει στην εφηβεία, είναι να έχει χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, σημείωσε πως: «Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή την ηλικία, να μπορείς να μοιραστείς με το παιδί τα πάντα και να μπορεί να σου πει το παιδί τα πάντα. Μιλάει και με τους δυο μας. Σίγουρα με τη Βάσω μιλάει περισσότερο γιατί τη ζει και περισσότερες μέρες, αλλά και εμένα μου μιλάει κανονικά».
Ο ηθοποιός τόνισε επίσης πως δεν είναι ποτέ επικριτικός μαζί της. «Και θα ήθελα να συνεχίσει. Σε ό,τι και να μου πει δεν την κρίνω. Προσπαθώ, γιατί κι εγώ άνθρωπος είμαι. Και όταν μεγαλώσει θέλω να μπορεί να με εμπιστεύεται στα πάντα», πρόσθεσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.
Κλείνοντας, εκμυστηρεύτηκε πως ανυπομονεί να δει ποια θα είναι η πορεία της. «Είναι ένα πολύ λαμπερό πλάσμα. Από εκεί και πέρα θέλω να δω πού θα πάει μόνη της», κατέληξε.
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, και μίλησε για την κόρη του, λέγοντας αρχικά: «Η Εύα τώρα πια έχει διαμορφώσει έναν δικό της χαρακτήρα, με ό,τι προφύλαξη μπορεί να υπάρχει από εμένα και τη Βάσω. Βλέπω ότι δημιουργεί έναν χαρακτήρα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ… Έχω την εντύπωση ότι το σημαντικότερο πράγμα όταν το παιδί μπαίνει στην εφηβεία, είναι να έχει χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, σημείωσε πως: «Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή την ηλικία, να μπορείς να μοιραστείς με το παιδί τα πάντα και να μπορεί να σου πει το παιδί τα πάντα. Μιλάει και με τους δυο μας. Σίγουρα με τη Βάσω μιλάει περισσότερο γιατί τη ζει και περισσότερες μέρες, αλλά και εμένα μου μιλάει κανονικά».
Ο ηθοποιός τόνισε επίσης πως δεν είναι ποτέ επικριτικός μαζί της. «Και θα ήθελα να συνεχίσει. Σε ό,τι και να μου πει δεν την κρίνω. Προσπαθώ, γιατί κι εγώ άνθρωπος είμαι. Και όταν μεγαλώσει θέλω να μπορεί να με εμπιστεύεται στα πάντα», πρόσθεσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.
Κλείνοντας, εκμυστηρεύτηκε πως ανυπομονεί να δει ποια θα είναι η πορεία της. «Είναι ένα πολύ λαμπερό πλάσμα. Από εκεί και πέρα θέλω να δω πού θα πάει μόνη της», κατέληξε.
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