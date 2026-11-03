Η απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για τους ποινικούς κώδικες: Τους συνέταξε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, όχι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρωθυπουργός είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ να απαντήσει ποια γραμμάτια είχε εξοφλήσει το 2019, όταν έκλεισε τη Βουλή για να περάσει τους ποινικούς κώδικες