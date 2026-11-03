Στο 13% μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 2027, εξετάζεται δωρεάν διάθεση σε σχολεία

Την παρέμβαση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός: «Υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν να τα αγοράσουν» - Ο πρωθυπουργός ζήτησε να εξεταστεί η δωρεάν διάθεση προϊόντων περιόδου σε σχολεία που είναι σε περιοχές με μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες