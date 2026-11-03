Καταγγελία πατέρα για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Συγκεντρώθηκαν 42.000 ευρώ για τη θεραπεία του γιου μου, αλλά δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ

Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης υποστηρίζει ότι τα χρήματα συγκεντρώθηκαν σε προσωπικό λογαριασμό του προέδρου της οργάνωσης - Τι ανέφερε για τις απειλές που δέχθηκε και τη νέα εκστρατεία με το όνομα του παιδιού του

42.000 ευρώ που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία του γιου του στη Ρωσία κατήγγειλε ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο πατέρας του παιδιού, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, υποστήριξε ότι η



Περιγράφοντας πώς ξεκίνησε η συνεργασία με την οργάνωση, ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε ότι τον Ιούνιο του 2020, ενώ εργαζόταν στην Κομοτηνή, επικοινώνησε μαζί του η αντιπρόεδρος της ΜΚΟ, η οποία γνώριζε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την υγεία του παιδιού του.







Μέσω ενός Έλληνα ομογενή, ο πατέρας κατάφερε στη συνέχεια να επικοινωνήσει με χειρουργό στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Μετά την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής, η κατάσταση του παιδιού άρχισε να βελτιώνεται, καθώς περιορίστηκαν οι κρίσεις και ενισχύθηκε η κινητικότητά του. Ωστόσο, η συνέχιση της θεραπείας απαιτούσε μεγάλο χρηματικό ποσό.





Τα 42.000 ευρώ που, όπως καταγγέλλει, δεν έλαβε ποτέ Η ΜΚΟ ανέλαβε να οργανώσει διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα της θεραπείας, τα οποία η οικογένεια υπολόγιζε σε περίπου 95.000 ευρώ.



Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρίδη, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου συγκεντρώθηκαν 42.000 ευρώ. Όπως υποστήριξε, ο πρόεδρος της οργάνωσης τον είχε ενημερώσει ότι τα χρήματα βρίσκονταν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.



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Ο κ. Θεοδωρίδης κατήγγειλε ότι, όταν επιχείρησε να μάθει τι θα γίνει με τις δωρεές, δέχθηκε πιέσεις και απειλές, ενώ του ζητήθηκε να μην αναμειγνύεται στη διαδικασία και να αποφεύγει οποιαδήποτε πρωτοβουλία.



Στο μεταξύ, η πανδημία του κορωνοϊού και η πολεμική σύγκρουση δημιούργησαν πρόσθετες δυσκολίες στην επικοινωνία με την κλινική της Ρωσίας και στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγγράφων. Επιπλέον, ο Έλληνας ομογενής που είχε βοηθήσει την οικογένεια να έρθει σε επαφή με τον γιατρό επιστρατεύτηκε και η επικοινωνία μαζί του διακόπηκε.



Περίπου 14 μήνες αργότερα, ο πατέρας ενημερώθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία του, ότι τα χρήματα είχαν δεσμευτεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και ότι η οικογένεια δεν μπορούσε πλέον να τα διεκδικήσει. Του μεταφέρθηκε επίσης ότι υπήρχε πιθανότητα να επιστραφούν στους δωρητές.



Ότι η οικογένειά του δεν έλαβε ποτέ ταπου συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία του γιου του στη Ρωσία κατήγγειλε ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο πατέρας του παιδιού, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, υποστήριξε ότι η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» είχε αναλάβει τη συγκέντρωση των χρημάτων, ωστόσο το ποσό δεν έφτασε ποτέ στην οικογένεια.Περιγράφοντας πώς ξεκίνησε η συνεργασία με την οργάνωση, ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε ότι τον Ιούνιο του 2020, ενώ εργαζόταν στην Κομοτηνή, επικοινώνησε μαζί του η αντιπρόεδρος της ΜΚΟ, η οποία γνώριζε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την υγεία του παιδιού του.Όπως εξήγησε, ο γιος του παρουσιάζει επιληπτικές κρίσεις από την ηλικία των πέντε μηνών. Η οικογένεια είχε αναζητήσει θεραπεία σε νοσοκομεία και κλινικές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, χωρίς να βρεθεί αποτελεσματική αντιμετώπιση.Μέσω ενός Έλληνα ομογενή, ο πατέρας κατάφερε στη συνέχεια να επικοινωνήσει με χειρουργό στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Μετά την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής, η κατάσταση του παιδιού άρχισε να βελτιώνεται, καθώς περιορίστηκαν οι κρίσεις και ενισχύθηκε η κινητικότητά του. Ωστόσο, η συνέχιση της θεραπείας απαιτούσε μεγάλο χρηματικό ποσό.Η ΜΚΟ ανέλαβε να οργανώσει διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα της θεραπείας, τα οποία η οικογένεια υπολόγιζε σε περίπου 95.000 ευρώ.Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρίδη, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου συγκεντρώθηκαν 42.000 ευρώ. Όπως υποστήριξε, ο πρόεδρος της οργάνωσης τον είχε ενημερώσει ότι τα χρήματα βρίσκονταν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.Παρά το ποσό που είχε συγκεντρωθεί, ο πρόεδρος της ΜΚΟ φέρεται να ανακοίνωσε στον πατέρα ότι η προσπάθεια σταματά, καθώς η εκστρατεία θεωρήθηκε αποτυχημένη.Ο κ. Θεοδωρίδης κατήγγειλε ότι, όταν επιχείρησε να μάθει τι θα γίνει με τις δωρεές, δέχθηκε πιέσεις και απειλές, ενώ του ζητήθηκε να μην αναμειγνύεται στη διαδικασία και να αποφεύγει οποιαδήποτε πρωτοβουλία.Στο μεταξύ, η πανδημία του κορωνοϊού και η πολεμική σύγκρουση δημιούργησαν πρόσθετες δυσκολίες στην επικοινωνία με την κλινική της Ρωσίας και στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγγράφων. Επιπλέον, ο Έλληνας ομογενής που είχε βοηθήσει την οικογένεια να έρθει σε επαφή με τον γιατρό επιστρατεύτηκε και η επικοινωνία μαζί του διακόπηκε.Περίπου 14 μήνες αργότερα, ο πατέρας ενημερώθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία του, ότι τα χρήματα είχαν δεσμευτεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και ότι η οικογένεια δεν μπορούσε πλέον να τα διεκδικήσει. Του μεταφέρθηκε επίσης ότι υπήρχε πιθανότητα να επιστραφούν στους δωρητές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δωρεές είχαν κατατεθεί σε προσωπικό λογαριασμό του προέδρου της ΜΚΟ στην Τράπεζα Πειραιώς, επαναλαμβάνοντας ότι, παρά τις προσπάθειές του, δεν του αποδόθηκε κανένα ποσό.



Εξηγώντας γιατί δεν κινήθηκε τότε δικαστικά, ανέφερε ότι η οικογένεια βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά. Μόνο για ιατρικές εξετάσεις, επισκέψεις και θεραπείες, τα μηνιαία έξοδα έφταναν περίπου τα 2.000 ευρώ.



Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, είχε ζητήσει από τον εκπρόσωπο της ΜΚΟ να του δώσει έστω ένα μέρος των χρημάτων, προτείνοντας να κρατήσει η οργάνωση τα υπόλοιπα.



Η αναφορά σε νέα συγκέντρωση 75.000 ευρώ Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης εκτίμησε ότι η οικογένειά του έχει ξοδέψει συνολικά περίπου 300.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του παιδιού. Τα χρήματα προήλθαν από προσωπικούς πόρους, βοήθεια συγγενών και φίλων, αλλά και δράσεις οικονομικής ενίσχυσης.



Όπως είπε, η πολυετής προσπάθεια έχει εξαντλήσει οικονομικά την οικογένεια, επιβαρύνοντας παράλληλα την ψυχική και σωματική της κατάσταση.



Ο πατέρας προχώρησε και σε μία ακόμη καταγγελία, αναφέροντας ότι πληροφορήθηκε πως περίπου έξι χρόνια αργότερα έγινε νέα εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων με το όνομα του γιου του, από την οποία φέρεται να συγκεντρώθηκαν 75.000 ευρώ. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν γνωρίζει εάν πράγματι συγκεντρώθηκε το ποσό ούτε με ποιον τρόπο.



Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση του παιδιού, σημείωσε ότι υπάρχει αισθητή βελτίωση. Οι επιληπτικές κρίσεις έχουν περιοριστεί από περίπου 100 σε 30, ενώ ο γιος του μπορεί πλέον να περπατά με βοήθεια και παρουσιάζει πρόοδο στη συγκέντρωση και την επικοινωνία.



Τέλος, σχολιάζοντας τις πρόσφατες συλλήψεις προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση της ΜΚΟ, ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε ότι είχε εδώ και καιρό υποψίες για τη συμπεριφορά του προέδρου της οργάνωσης, χωρίς όμως να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε. Όπως είπε, περίμενε ότι κάποια στιγμή θα έρχονταν στο φως στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση.