Στη φυλακή η σύντροφος του Φιρινίδη για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Λείπουν μόνο 900.000 ευρώ από τους εράνους, πήρα μία τσάντα Louis Vuitton, είπε

του διαιτητή που αφέθηκε ελεύθερος δήλωσε πως ο περιοριστικός όρος που επιβλήθηκε στον πελάτη του είναι για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. «Από την πρώτη στιγμή η θέση που κράτησε είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ΜΚΟ και δεν συμμετείχε ποτέ σε προσυνεννοημένο αποτέλεσμα ή σε αγώνα χάρη στοιχήματος. Αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι έκανε αυτό που ξέρει να κάνει, ένας τίμιος και εξελίξιμος διαιτητής. Δεν είχε καμία συνομιλία (σ.σ. 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη), καμία συνάντηση, δεν ζήτησε χρήματα, δεν έλαβε χρήματα, δεν έδωσε υποσχέσεις και δεν έλαβε υποσχέσεις», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.«Ο δικός μου εντολέας ο οποίος φέρεται ότι μεσολάβησε σε δωροδοκία και σε χειραγώγηση αγώνα, από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Όποια τηλεφωνήματα υπήρξαν ήταν καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, χωρίς κανένα ποινικό ενδιαφέρον. Ποτέ δωροδόκησε, ποτέ δεν πίεσε, καμία επαφή με τον διαιτητή, καμία επαφή με κανέναν άνθρωπο της δικογραφίας όσον αφορά τον στοιχηματισμό. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή σε οποιαδήποτε συνομιλία για χειραγώγηση αγώνα, δεν υπάρχει καμία ρητή εντολή, καμία ρητή δέσμευση, καμία πίεση του εντολέα μου προς οποιονδήποτε», δήλωσε ο δικηγόρος παράγοντα που απολογήθηκε,Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα δικαστήρια: