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Αργία αρχισυντακτών και ολιγοήμερη διακοπή εκπομπής στην ΕΡΤ μετά την εμφάνιση του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη Ηλιόπουλου ως θύμα της «Παιδικής Χαράς»
Αργία αρχισυντακτών και ολιγοήμερη διακοπή εκπομπής στην ΕΡΤ μετά την εμφάνιση του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη Ηλιόπουλου ως θύμα της «Παιδικής Χαράς»
Για «απαράδεκτη αβλεψία» κάνει λόγο η ΕΡΤ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε δόλος ή σκοπιμότητα - Δείτε την ανακοίνωση της Κρατικής Τηλεόρασης
Με μία σκληρή ανακοίνωση, η ΕΡΤ σήμερα καταδίκασε το απαράδεκτο γεγονός που έλαβε χώρα την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στην εκπομπή της ΕΡΤNEWS «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα, στην οποία μεταξύ των θυμάτων της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που φιλοξενήθηκαν, εμφανίστηκε ο καταδικασμένος για συμμετοχή στη εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, Παναγιώτης Ηλιόπουλος.
Στο πλαίσιο των καταγγελιών που έφτασαν στην συντακτική ομάδα της εκπομπής, ένας εκ των ρεπόρτερ εντόπισε μέσω Facebook την καταγγελία μέλους λέσχης μοτοσικλετιστών, το οποίο είχε δώσει χρήματα στη ΜΚΟ, και του ζήτησε να παρέμβει μέσω Skype στην εκπομπή.
Εκείνος την παρέπεμψε στον πρόεδρο της λέσχης, τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, ο οποίος τελικά βγήκε στον αέρα της εκπομπής, χωρίς να έχει προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του. Επιπλέον, ούτε και κατά την διάρκεια της εμφάνισης του Χρυσαυγίτη πρώην βουλευτή υπήρξε αντίδραση από κάποιο συνεργάτη ή αρχισυντάκτη της εκπομπής με αποτέλεσμα να προκληθεί καταιγισμός αρνητικών σχολίων και επικρίσεων κατά της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
Σήμερα το πρωί και αφού από χθες πηγές του Ραδιομεγάρου καταδίκαζαν το συγκεκριμένο γεγονός, η ΕΡΤ εξέδωσε μία σκληρή ανακοίνωση για τα όσα συνέβησαν.
Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.
Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».
Επιπλέον, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η εκπομπή διακόπτεται ως το τέλος της εβδομάδας και μπαίνουν σε υποχρεωτική αργία 10 ημερών οι αρχισυντάκτες και οι συντάκτες που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα.
Σύμφωνα με το σκεπτικό των επικεφαλής της ΕΡΤ, η ευθύνη δεν αφορά μόνο την πρόσκληση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου αλλά και την μηδενική αντίδραση κατά την διάρκεια της εμφάνισής του στον αέρα της εκπομπής.
Στο πλαίσιο των καταγγελιών που έφτασαν στην συντακτική ομάδα της εκπομπής, ένας εκ των ρεπόρτερ εντόπισε μέσω Facebook την καταγγελία μέλους λέσχης μοτοσικλετιστών, το οποίο είχε δώσει χρήματα στη ΜΚΟ, και του ζήτησε να παρέμβει μέσω Skype στην εκπομπή.
Εκείνος την παρέπεμψε στον πρόεδρο της λέσχης, τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, ο οποίος τελικά βγήκε στον αέρα της εκπομπής, χωρίς να έχει προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του. Επιπλέον, ούτε και κατά την διάρκεια της εμφάνισης του Χρυσαυγίτη πρώην βουλευτή υπήρξε αντίδραση από κάποιο συνεργάτη ή αρχισυντάκτη της εκπομπής με αποτέλεσμα να προκληθεί καταιγισμός αρνητικών σχολίων και επικρίσεων κατά της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
Σήμερα το πρωί και αφού από χθες πηγές του Ραδιομεγάρου καταδίκαζαν το συγκεκριμένο γεγονός, η ΕΡΤ εξέδωσε μία σκληρή ανακοίνωση για τα όσα συνέβησαν.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:«Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews (02.11.2026), η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα: Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.
Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.
Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».
Επιπλέον, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η εκπομπή διακόπτεται ως το τέλος της εβδομάδας και μπαίνουν σε υποχρεωτική αργία 10 ημερών οι αρχισυντάκτες και οι συντάκτες που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα.
Σύμφωνα με το σκεπτικό των επικεφαλής της ΕΡΤ, η ευθύνη δεν αφορά μόνο την πρόσκληση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου αλλά και την μηδενική αντίδραση κατά την διάρκεια της εμφάνισής του στον αέρα της εκπομπής.
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