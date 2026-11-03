Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Αλεπού εισέβαλε και έκανε βόλτες σε γήπεδο στην Τουρκία, βίντεο
Αλεπού εισέβαλε και έκανε βόλτες σε γήπεδο στην Τουρκία, βίντεο
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο παιχνίδι της Καϊσέρισπορ με τη Μούγκλασπορ
UPD:
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη πριν από την αναμέτρηση της Καϊσέρισπορ με την Μούγκλασπορ για την πρώτη κατηγορία της Τουρκίας.
Μία αλεπού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να τρέχει. Στη συνέχεια αφού αντιλήφθηκε ότι δεν τον παίρνει άλλο, αποφάσισε να ανέβει τις κερκίδες και να πάρει... σβάρνα ένα ένα τα σκαλιά.
Το ζώο αποχώρησε μόνο του, πριν παρέμβουν οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου για να τον πιάσουν και να τον απομακρύνουν.
Μία αλεπού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να τρέχει. Στη συνέχεια αφού αντιλήφθηκε ότι δεν τον παίρνει άλλο, αποφάσισε να ανέβει τις κερκίδες και να πάρει... σβάρνα ένα ένα τα σκαλιά.
Το ζώο αποχώρησε μόνο του, πριν παρέμβουν οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου για να τον πιάσουν και να τον απομακρύνουν.
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UPD:
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