Αλεπού εισέβαλε και έκανε βόλτες σε γήπεδο στην Τουρκία, βίντεο
SPORTS
Καϊσέρισπορ Αλεπού Τουρκία

Αλεπού εισέβαλε και έκανε βόλτες σε γήπεδο στην Τουρκία, βίντεο

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο παιχνίδι  της Καϊσέρισπορ με τη Μούγκλασπορ

Αλεπού εισέβαλε και έκανε βόλτες σε γήπεδο στην Τουρκία, βίντεο
UPD:
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη πριν από την αναμέτρηση της Καϊσέρισπορ με την Μούγκλασπορ για την πρώτη κατηγορία της Τουρκίας. 

Μία αλεπού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να τρέχει. Στη συνέχεια αφού αντιλήφθηκε ότι δεν τον παίρνει άλλο, αποφάσισε να ανέβει τις κερκίδες και να πάρει... σβάρνα ένα ένα τα σκαλιά. 

Το ζώο αποχώρησε μόνο του, πριν παρέμβουν οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου για να τον πιάσουν και να τον απομακρύνουν. 


UPD:

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