Ποιος είναι ο Park Jin Hyok, ο πιο επικίνδυνος χάκερ στον κόσμο που κατάφερε να κλέψει $6,3 δισ. από τα ψηφιακά πορτοφόλια πελατών της Binance

Η «Επιχείρηση Τροία» και η Sony

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Σε ένα κυβερνητικό κτήριο που δεν είναι καν καταχωρημένο επίσημα, το οποίο βρίσκεται πιθανότατα στα περίχωρα της Πιονγιάνγκ, ένας 36χρονος άνδρας μαζί με την ομάδα του εργάζεται πυρετωδώς για το επόμενο κυβερνοχτύπημα.Λέγεται Park Jin Hyok και από την Δευτέρα το απόγευμα μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι ο πιο επικίνδυνος χάκερ στην ιστορία της ανθρωπότητας, αφού το FBI εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης του.Για τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, θεωρείται ο βασιλιάς του κυβερνοεγκλήματος και ο αρχηγός της ομάδας χάκερ Lazarus που φέρεται να δρα κατ΄ εντολήν του Κιμ Γιονγκ Ουν.Αόρατοι, κρυμμένοι και απόλυτα προστατευμένοι στην Βόρεια Κορέα ο Park Jin Hyok και οι χάκερ του χτυπάνε επιλεγμένους στόχους σε διάφορες χώρες του κόσμου.Το μόνο πρόβλημα σε ότι έχει να κάνει με τον αρχηγό τους, είναι ότι η κυβέρνηση της χώρας που γεννήθηκε η οποία δεν καταχωρείται και στις πιο δημοκρατικές του κόσμου, αρνείται ακόμη και ότι υπάρχει σαν οντότητα αυτός o άνθρωπος.Ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά για τον 36χρονο μετρ του hacking, πέρα από κάποιες λεπτομέρειες που ανακάλυψαν δυτικές μυστικές υπηρεσίες με πολύ έρευνα και πολύ κόπο.Ουσιαστικά είναι ένα «φάντασμα» που πάντως γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1990 στην Βόρεια Κορέα και σπούδασε προγραμματιστής Η/Υ στο πανεπιστήμιο Kim Chaek University of Technology στην Πιονγιάνγκ.Στην συνέχεια ταξίδεψε στην Κίνα δουλεύοντας επισήμως πάνω στο αντικείμενο του για την Βορειοκορεατική εταιρία-βιτρίνα «Chosun Expo» και ανεπίσημα για τις μυστικές υπηρεσίες τη χώρας του.