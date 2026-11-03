Ευαγγελία Μουμούρη για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Έδωσα κι εγώ χρήματα, δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη, θέλω να πάθουν κακό

Στη συνέχεια, μίλησε για την οργή που της προκάλεσε η εξέλιξη της υπόθεσης, παραδεχόμενη ότι τα συναισθήματά της την οδήγησαν σε σκέψεις που, όπως είπε, δεν την εκφράζουν συνήθως:

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Η Ευαγγελία Μουμούρη εξήγησε επίσης, ότι η υπόθεση την έκανε να σκεφτεί πως δεν θα ήθελε να προσφέρει ξανά οικονομική βοήθεια σε κάποιον, εκφράζοντας τον φόβο ότι μπορεί να εξαπατηθεί:

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Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η ύπαρξη της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν σημαίνει πως τα παιδιά για τα οποία γίνονταν εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης δεν αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας. Όπως τόνισε, τα παιδιά είναι υπαρκτά και χρειάζονται στήριξη:

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Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει ουσιαστική κρατική στήριξη για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες, ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγουν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία:

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