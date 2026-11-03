Ευαγγελία Μουμούρη για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Έδωσα κι εγώ χρήματα, δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη, θέλω να πάθουν κακό
Ευαγγελία Μουμούρη για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Έδωσα κι εγώ χρήματα, δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη, θέλω να πάθουν κακό
Με έχουν κοροϊδέψει και άλλοι, δεν είναι κακό, αλλά αυτά τα παιδιά είναι όντως άρρωστα, τόνισε η ηθοποιός
Την εμπειρία της από την οικονομική ενίσχυση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη και την οργή της για την υπόθεση εξέφρασε η Ευαγγελία Μουμούρη, αποκαλύπτοντας πως είχε προσφέρει και η ίδια χρήματα, ενώ τόνισε ότι δεν της αρκεί η δικαιοσύνη και θέλει να υπάρξουν προσωπικές συνέπειες για τους υπεύθυνους.
Η ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου δύο βίντεο μέσω των Instagram stories, αναφέροντας αρχικά ότι είχε συνεισφέρει οικονομικά στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για ένα αγόρι με το όνομα Άλεξ, προκειμένου να μεταβεί στην Αμερική, ενώ είχε παροτρύνει και άλλους να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.
Όπως εξήγησε, μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν δεν δόθηκε τελικά στον Άλεξ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή της. Παράλληλα, η Ευαγγελία Μουμούρη εστίασε στις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια υπόθεση στην εμπιστοσύνη του κόσμου, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν παιδιά με πραγματικά προβλήματα υγείας που εξακολουθούν να έχουν ανάγκη από βοήθεια.
Η ηθοποιός περιέγραψε αρχικά τη δική της συμμετοχή στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης του παιδιού και αποκάλυψε ότι δεν ήταν η μόνη που προσέφερε χρήματα: «Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Άλεξ να πάει στην Αμερική. Έδωσα κι εγώ χρήματα και έδωσαν και αρκετοί άλλοι. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν όλα στον Άλεξ. Τα πήρε η “Παιδική Χαρά” για τη χαρά τους».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για την οργή που της προκάλεσε η εξέλιξη της υπόθεσης, παραδεχόμενη ότι τα συναισθήματά της την οδήγησαν σε σκέψεις που, όπως είπε, δεν την εκφράζουν συνήθως: «Απλώς ξέρεις μετά από αυτό, έχουν ξυπνήσει τα κατώτατα ένστικτά μου. Δηλαδή πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά για κάποιον λόγο τώρα εμένα δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, τα κατώτατα ένστικτα, θέλω να πάθουν κακό. Ας πούμε, αυτοί θέλω να πάθουν κακό τώρα. Δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά θέλω το κακό τους. Αυτό. Αυτό».
Η Ευαγγελία Μουμούρη εξήγησε επίσης, ότι η υπόθεση την έκανε να σκεφτεί πως δεν θα ήθελε να προσφέρει ξανά οικονομική βοήθεια σε κάποιον, εκφράζοντας τον φόβο ότι μπορεί να εξαπατηθεί: «Αυτό που σκέφτομαι, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι εγώ δεν θα ξαναδώσω λεφτά σε κανέναν».
Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η ύπαρξη της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν σημαίνει πως τα παιδιά για τα οποία γίνονταν εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης δεν αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας. Όπως τόνισε, τα παιδιά είναι υπαρκτά και χρειάζονται στήριξη: «Βεβαίως αυτά τα παιδιά δεν είναι ψεύτικα παιδιά, δεν τα έφτιαξε, μακάρι να τα έφτιαχνε με AI η “Παιδική Χαρά” για να πάρει τα λεφτά μας. Οπότε αυτό που θα έλεγα θα ήταν “μπράβο σου ρε, είσαι μάγκας, με κορόιδεψες”, αλλά δεν πειράζει. Με έχουν κοροϊδέψει και άλλοι, δεν είναι κακό. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι αληθινά. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι όντως άρρωστα».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει ουσιαστική κρατική στήριξη για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες, ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγουν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία: «Μακάρι να μην χρειαζόταν η ιδιωτική πρωτοβουλία. Μακάρι να μπορούσε το κράτος να έδινε όλα αυτά τα χρήματα, αλλά δεν γίνεται».
Η ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου δύο βίντεο μέσω των Instagram stories, αναφέροντας αρχικά ότι είχε συνεισφέρει οικονομικά στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για ένα αγόρι με το όνομα Άλεξ, προκειμένου να μεταβεί στην Αμερική, ενώ είχε παροτρύνει και άλλους να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.
Όπως εξήγησε, μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν δεν δόθηκε τελικά στον Άλεξ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή της. Παράλληλα, η Ευαγγελία Μουμούρη εστίασε στις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια υπόθεση στην εμπιστοσύνη του κόσμου, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν παιδιά με πραγματικά προβλήματα υγείας που εξακολουθούν να έχουν ανάγκη από βοήθεια.
Η ηθοποιός περιέγραψε αρχικά τη δική της συμμετοχή στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης του παιδιού και αποκάλυψε ότι δεν ήταν η μόνη που προσέφερε χρήματα: «Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Άλεξ να πάει στην Αμερική. Έδωσα κι εγώ χρήματα και έδωσαν και αρκετοί άλλοι. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν όλα στον Άλεξ. Τα πήρε η “Παιδική Χαρά” για τη χαρά τους».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για την οργή που της προκάλεσε η εξέλιξη της υπόθεσης, παραδεχόμενη ότι τα συναισθήματά της την οδήγησαν σε σκέψεις που, όπως είπε, δεν την εκφράζουν συνήθως: «Απλώς ξέρεις μετά από αυτό, έχουν ξυπνήσει τα κατώτατα ένστικτά μου. Δηλαδή πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά για κάποιον λόγο τώρα εμένα δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, τα κατώτατα ένστικτα, θέλω να πάθουν κακό. Ας πούμε, αυτοί θέλω να πάθουν κακό τώρα. Δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά θέλω το κακό τους. Αυτό. Αυτό».
Η Ευαγγελία Μουμούρη εξήγησε επίσης, ότι η υπόθεση την έκανε να σκεφτεί πως δεν θα ήθελε να προσφέρει ξανά οικονομική βοήθεια σε κάποιον, εκφράζοντας τον φόβο ότι μπορεί να εξαπατηθεί: «Αυτό που σκέφτομαι, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι εγώ δεν θα ξαναδώσω λεφτά σε κανέναν».
Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η ύπαρξη της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν σημαίνει πως τα παιδιά για τα οποία γίνονταν εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης δεν αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας. Όπως τόνισε, τα παιδιά είναι υπαρκτά και χρειάζονται στήριξη: «Βεβαίως αυτά τα παιδιά δεν είναι ψεύτικα παιδιά, δεν τα έφτιαξε, μακάρι να τα έφτιαχνε με AI η “Παιδική Χαρά” για να πάρει τα λεφτά μας. Οπότε αυτό που θα έλεγα θα ήταν “μπράβο σου ρε, είσαι μάγκας, με κορόιδεψες”, αλλά δεν πειράζει. Με έχουν κοροϊδέψει και άλλοι, δεν είναι κακό. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι αληθινά. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι όντως άρρωστα».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει ουσιαστική κρατική στήριξη για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες, ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγουν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία: «Μακάρι να μην χρειαζόταν η ιδιωτική πρωτοβουλία. Μακάρι να μπορούσε το κράτος να έδινε όλα αυτά τα χρήματα, αλλά δεν γίνεται».
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