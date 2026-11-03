Δεν βρέθηκε εγκλωβισμένο άτομο από την κατάρρευση οροφής σε κτήριο στον Κεραμεικό
ΕΛΛΑΔΑ
Κεραμεικός Κτήριο Πυροσβεστική

Δεν βρέθηκε εγκλωβισμένο άτομο από την κατάρρευση οροφής σε κτήριο στον Κεραμεικό

Ολοκληρώθηκε η έρευνα των πυροσβεστικών δυνάμεων στην εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία

Δεν βρέθηκε εγκλωβισμένο άτομο από την κατάρρευση οροφής σε κτήριο στον Κεραμεικό
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Ολοκληρώθηκε η έρευνα των πυροσβεστικών δυνάμεων στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας, στον Κεραμεικό, έπειτα από κατάρρευση τμήματος της οροφής της.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική δεν εντοπίστηκε εγκλωβισμένο άτομο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00, και στο σημείο , επί της οδού Κεραμεικού και Μεγαρέων κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, για τον έλεγχο του χώρου.

Επίσης, στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών.


Παράλληλα, η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού έχει διακοπεί στο ύψος της οδού Μύκαλης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.


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