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Ομπράντοβιτς: «Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας»
Ομπράντοβιτς: «Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην ερχόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση της ΕuroLeague, με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 21:45) - Καλαϊτζάκης: «Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας»
Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για τη Μαδρίτη, εκεί όπου το βράδυ της Τετάρτης (4/11, 21:45) θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ, στο πλαίσιο της δέκατης αγωνιστικής της ΕuroLeague. Ενόψει του αγώνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε δηλώσεις.
Αρχικά δήλωσε: «Kάθε παιχνίδι στη EuroLeague είναι δύσκολο. Παίζουμε απέναντι σε μία ομάδα που παίζει πραγματικά καλά. Σουτάρουν πολύ καλά πίσω από τα 6.75μ., τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο. Αν θέλεις να κάνεις ένα καλό παιχνίδι πρέπει να σταματήσεις το transition τους και να μην τους επιτρέψεις να σουτάρουν».
Για το αν θα παίξει ρόλο η άμυνα είπε: «Είναι θέμα όλων των πραγμάτων. Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας, να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να τρέξουν, όπως κάναμε στα τελευταία δύο παιχνίδια μας απέναντι στην Εφές και τον Άρη. Να περιορίσουμε τα λάθη μας τα οποία δίνουν εύκολους πόντους. Τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά, τα έχουμε πει στην προπόνηση, ας ελπίσουμε ότι αύριο θα είναι όλα διαφορετικά».
Για τα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια και για το αν ο Παναθηναϊκός έχει τον χαρακτήρα να τα πάρει, σχολίασε: «Ναι αρχικά παίξαμε κάποια παιχνίδια εντός έδρας και τώρα έχουμε κάποια άλλα εκτός έδρας. Πάντα έτσι είναι. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μπάσκετ. Φυσικά και έχουμε χαρακτήρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό. Το παιχνίδι που παίξαμε πριν δυο μέρες ήταν ένα καλό παιχνίδι. Θέλω να βλέπω την ομάδα να συνεχίζει να παλεύει όπως παλεύει. Φυσικά αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός των λαθών είναι κάτι που πρέπει να μας νοιάζει, είναι πάρα πολλά. Όλα τα υπόλοιπα είναι το παιχνίδι του μπάσκετ. Δεν υπάρχει μέτρο για να πούμε αν είναι θέμα χαρακτήρα ή όχι. Είναι τόσο απλό».
Καλαϊτζάκης: «Δεν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν»
Από πλευράς παικτών ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης υποστήριξε πως αυτήν την χρονική στιγμή οι «πράσινοι» δεν βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο, ενώ τόνισε πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το πως εξηγεί τα πολλά λάθη και τι πρέπει να κάνουν για να τα διορθώσουν: «Γενικά, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε. Δεν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν στις πρώτες αγωνιστικές. Υπάρχουν διακυμάνσεις μέσα στη σεζόν, είναι φυσιολογικό να περνάμε τέτοιες περιόδους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να επιστρέψουμε στις νίκες»
Για το αν η άμυνα δίνει ορμή στην επίθεση: «Στο μπάσκετ, όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα με μεγάλη ατομική ποιότητα, ειδικά στην EuroLeague, είναι πολύ δύσκολο να την περιορίσεις απόλυτα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να παίξουμε καλή άμυνα. Να είμαστε επιθετικοί αμυντικά, να ανακτούμε την κατοχή, να επιστρέφουμε γρήγορα στην άμυνα και να μην επιτρέπουμε εύκολα καλάθια. Θεωρώ ότι αυτή είναι η βάση για να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας και στην επίθεση. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διακυμάνσεις και στιγμές που η ομάδα ανεβάζει ή κατεβάζει ταχύτητα. Δεν είναι κάτι που μας προβληματίζει σε βαθμό που να μας επηρεάζει. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στις νίκες που μπορούμε να πετύχουμε»
Για το αν τους θεωρούν ξεγραμμένους λόγω του ότι η Ρεάλ είναι φορμαρισμένη: «Ξεγραμμένους; Μέχρι πριν μια εβδομάδα, πριν το ματς με τηνς Εφές ήμασταν πρώτοι. Ακόμα είμαστε. Έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές τη Ρεάλ και έχουμε παίξει ήδη δύο φορές απέναντί της. Πέρσι την κερδίσαμε δυο φορές. Νιώθουμε καλά. Η Ρεάλ έχει κάποιες απουσίες, αλλά ακόμη και με αυτές παραμένει μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και το τελευταίο διάστημα παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όμως πηγαίνουμε στη Μαδρίτη να διεκδικήσουμε τη νίκη»
Αρχικά δήλωσε: «Kάθε παιχνίδι στη EuroLeague είναι δύσκολο. Παίζουμε απέναντι σε μία ομάδα που παίζει πραγματικά καλά. Σουτάρουν πολύ καλά πίσω από τα 6.75μ., τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο. Αν θέλεις να κάνεις ένα καλό παιχνίδι πρέπει να σταματήσεις το transition τους και να μην τους επιτρέψεις να σουτάρουν».
Για το αν θα παίξει ρόλο η άμυνα είπε: «Είναι θέμα όλων των πραγμάτων. Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας, να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να τρέξουν, όπως κάναμε στα τελευταία δύο παιχνίδια μας απέναντι στην Εφές και τον Άρη. Να περιορίσουμε τα λάθη μας τα οποία δίνουν εύκολους πόντους. Τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά, τα έχουμε πει στην προπόνηση, ας ελπίσουμε ότι αύριο θα είναι όλα διαφορετικά».
Για τα συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια και για το αν ο Παναθηναϊκός έχει τον χαρακτήρα να τα πάρει, σχολίασε: «Ναι αρχικά παίξαμε κάποια παιχνίδια εντός έδρας και τώρα έχουμε κάποια άλλα εκτός έδρας. Πάντα έτσι είναι. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μπάσκετ. Φυσικά και έχουμε χαρακτήρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό. Το παιχνίδι που παίξαμε πριν δυο μέρες ήταν ένα καλό παιχνίδι. Θέλω να βλέπω την ομάδα να συνεχίζει να παλεύει όπως παλεύει. Φυσικά αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός των λαθών είναι κάτι που πρέπει να μας νοιάζει, είναι πάρα πολλά. Όλα τα υπόλοιπα είναι το παιχνίδι του μπάσκετ. Δεν υπάρχει μέτρο για να πούμε αν είναι θέμα χαρακτήρα ή όχι. Είναι τόσο απλό».
Καλαϊτζάκης: «Δεν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν»
Από πλευράς παικτών ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης υποστήριξε πως αυτήν την χρονική στιγμή οι «πράσινοι» δεν βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο, ενώ τόνισε πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το πως εξηγεί τα πολλά λάθη και τι πρέπει να κάνουν για να τα διορθώσουν: «Γενικά, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε. Δεν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν στις πρώτες αγωνιστικές. Υπάρχουν διακυμάνσεις μέσα στη σεζόν, είναι φυσιολογικό να περνάμε τέτοιες περιόδους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να επιστρέψουμε στις νίκες»
Για το αν η άμυνα δίνει ορμή στην επίθεση: «Στο μπάσκετ, όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα με μεγάλη ατομική ποιότητα, ειδικά στην EuroLeague, είναι πολύ δύσκολο να την περιορίσεις απόλυτα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να παίξουμε καλή άμυνα. Να είμαστε επιθετικοί αμυντικά, να ανακτούμε την κατοχή, να επιστρέφουμε γρήγορα στην άμυνα και να μην επιτρέπουμε εύκολα καλάθια. Θεωρώ ότι αυτή είναι η βάση για να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας και στην επίθεση. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διακυμάνσεις και στιγμές που η ομάδα ανεβάζει ή κατεβάζει ταχύτητα. Δεν είναι κάτι που μας προβληματίζει σε βαθμό που να μας επηρεάζει. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στις νίκες που μπορούμε να πετύχουμε»
Για το αν τους θεωρούν ξεγραμμένους λόγω του ότι η Ρεάλ είναι φορμαρισμένη: «Ξεγραμμένους; Μέχρι πριν μια εβδομάδα, πριν το ματς με τηνς Εφές ήμασταν πρώτοι. Ακόμα είμαστε. Έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές τη Ρεάλ και έχουμε παίξει ήδη δύο φορές απέναντί της. Πέρσι την κερδίσαμε δυο φορές. Νιώθουμε καλά. Η Ρεάλ έχει κάποιες απουσίες, αλλά ακόμη και με αυτές παραμένει μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και το τελευταίο διάστημα παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όμως πηγαίνουμε στη Μαδρίτη να διεκδικήσουμε τη νίκη»
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