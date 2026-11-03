Νέος προπονητής Αστέρα Τρίπολης: «Σύμβολο αντίστασης ο Κολοκοτρώνης, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε να φέρουμε»
Νέος προπονητής Αστέρα Τρίπολης: «Σύμβολο αντίστασης ο Κολοκοτρώνης, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε να φέρουμε»
Ο Γκονσάλο Φέιο στο μήνυμά του αναφέρθηκε στην παρουσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο έμβλημα του Αστέρα
Ο Γκονσάλο Φέιο φρόντισε άμεσα να μπει στο κλίμα της νέας του ομάδας, του Αστέρα Τρίπολης. Ο Πορτογάλος τεχνικός στο πρώτο του μήνυμα αναφέρθηκε στην παρουσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο έμβλημα του συλλόγου.
«Κάθε μεγάλος σύλλογος έχει μια ιστορία χτισμένη πάνω στο πάθος, την περηφάνια και τη φιλοδοξία. Όμως κάθε ιστορία χρειάζεται ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο όραμα και μια νέα αρχή. Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα» τόνισε αρχικά.
Και ανέφερε στο μήνυμά του: «Σας ευχαριστώ που με δεχθήκατε στην πόλη σας την Τρίπολη. Ένα πολύ σημαντικό μέρος για την απελευθέρωση της Αρκαδίας και της Ελλάδας. Όπως έχουμε στο έμβλημά μας, τον αρχιστράτηγο Θόδωρο Κολοκοτρώνη και τους άντρες του που ήταν σύμβολο της αντίστασης που οδήγησαν την ελληνική ανεξαρτησία. Και αυτή η περιοχή είναι γνωστή για την δραστηριότητά του. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε να σας φέρουμε.
Ένα ποδόσφαιρο με ένταση, μια ομάδα που είναι έτοιμη να θυσιαστεί αλλά την ίδια στιγμή καλό ποδόσφαιρο με γκολ που θα σας εμπνεύσει να έρθετε και να είστε μαζί μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που εύχομαι για εσάς. Να είστε με την ομάδα σας, με την ομάδα της πόλη σας».
«Κάθε μεγάλος σύλλογος έχει μια ιστορία χτισμένη πάνω στο πάθος, την περηφάνια και τη φιλοδοξία. Όμως κάθε ιστορία χρειάζεται ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο όραμα και μια νέα αρχή. Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα» τόνισε αρχικά.
Και ανέφερε στο μήνυμά του: «Σας ευχαριστώ που με δεχθήκατε στην πόλη σας την Τρίπολη. Ένα πολύ σημαντικό μέρος για την απελευθέρωση της Αρκαδίας και της Ελλάδας. Όπως έχουμε στο έμβλημά μας, τον αρχιστράτηγο Θόδωρο Κολοκοτρώνη και τους άντρες του που ήταν σύμβολο της αντίστασης που οδήγησαν την ελληνική ανεξαρτησία. Και αυτή η περιοχή είναι γνωστή για την δραστηριότητά του. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε να σας φέρουμε.
Ένα ποδόσφαιρο με ένταση, μια ομάδα που είναι έτοιμη να θυσιαστεί αλλά την ίδια στιγμή καλό ποδόσφαιρο με γκολ που θα σας εμπνεύσει να έρθετε και να είστε μαζί μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που εύχομαι για εσάς. Να είστε με την ομάδα σας, με την ομάδα της πόλη σας».
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