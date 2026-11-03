Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ με τουλάχιστον 5 συλλήψεις για εκβιασμούς, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα δολοφονίας
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ με τουλάχιστον 5 συλλήψεις για εκβιασμούς, εκρήξεις με χειροβομβίδες και απόπειρα δολοφονίας
Στελέχη του ελληνικού FBI διεξάγουν έρευνα για εγκληματική οργάνωση, αρχηγός της οποίας φέρεται να είναι Αλβανός βαρυποινίτης που είναι έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων - Ως στενοί συνεργάτες εμφανίζονται ένας Ρομά έγκλειστος στις φυλακές Μαλανδρίνου και δύο Αιγύπτιοι έγκλειστοι
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (3/11) αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς καταστηματαρχών, εκρήξεις με χειροβομβίδες, καθώς και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα στελέχη του ελληνικού FBI διεξάγουν έρευνα για εγκληματική οργάνωση, αρχηγός της οποίας φέρεται να είναι Αλβανός βαρυποινίτης που είναι έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων. Ως στενοί συνεργάτες του εμφανίζονται ένας Ρομά έγκλειστος στις φυλακές Μαλανδρίνου και δύο Αιγύπτιοι έγκλειστοι στις φυλακές Αυλώνα και Μαλανδρίνου.
Επίσης για την υπόθεση συνελήφθησαν και πέντε μέλη της οργάνωσης που διαμένουν στην Αττική. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιάσεις, προστασίες σε καταστήματα, εκρήξεις αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην ομάδα καταλογίζονται δύο εκρήξεις που έγιναν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Μέλη της οργάνωσης προσέγγισαν τα καταστήματα και έριξαν δύο χειροβομβίδες με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.
Επιπλέον, αρχές Οκτωβρίου, μέλη της οργάνωσης φέρονται να έριξαν μία χειροβομβίδα έξω από κατάστημα η οποία όμως δεν εξερράγη. Εντός του καταστήματος βρίσκονταν οκτώ θαμώνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα στελέχη του ελληνικού FBI διεξάγουν έρευνα για εγκληματική οργάνωση, αρχηγός της οποίας φέρεται να είναι Αλβανός βαρυποινίτης που είναι έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων. Ως στενοί συνεργάτες του εμφανίζονται ένας Ρομά έγκλειστος στις φυλακές Μαλανδρίνου και δύο Αιγύπτιοι έγκλειστοι στις φυλακές Αυλώνα και Μαλανδρίνου.
Επίσης για την υπόθεση συνελήφθησαν και πέντε μέλη της οργάνωσης που διαμένουν στην Αττική. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιάσεις, προστασίες σε καταστήματα, εκρήξεις αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην ομάδα καταλογίζονται δύο εκρήξεις που έγιναν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Μέλη της οργάνωσης προσέγγισαν τα καταστήματα και έριξαν δύο χειροβομβίδες με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.
Επιπλέον, αρχές Οκτωβρίου, μέλη της οργάνωσης φέρονται να έριξαν μία χειροβομβίδα έξω από κατάστημα η οποία όμως δεν εξερράγη. Εντός του καταστήματος βρίσκονταν οκτώ θαμώνες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα