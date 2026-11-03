Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Ο Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το Masters στο Παρίσι και ανακοίνωσε πως δε θα παίξει ξανά φέτος
Ο Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το Masters στο Παρίσι και ανακοίνωσε πως δε θα παίξει ξανά φέτος
Ο Έλληνας τενίστας αποφάσισε να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση του Παρισιού, καθώς αισθάνεται ακόμα ενοχλήσεις στον ώμο του και γνωστοποίησε το τέλος της σεζόν για εκείνον
Ακόμη ένα σημαντικό τουρνουά θα χάσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Masters του Παρισιού, λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του.
Ο Έλληνας πρωταθλητής επρόκειτο να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι. Ωστόσο, δεν θα βρεθεί τελικά στο κορτ, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δεξιό ώμο.
Το πρόβλημα δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως, με τον Τσιτσιπά να επιλέγει να μην επιβαρύνει περαιτέρω τον οργανισμό του. Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική σημαντική απουσία για τον Έλληνα τενίστα, καθώς είχε προηγηθεί η απόσυρσή του από το τουρνουά ATP 500 της Βασιλείας.
«Τις τελευταίες εβδομάδες, συνέχισα να αγωνίζομαι παρά το γεγονός ότι ένιωθα ενοχλήσεις στον δεξιό μου ώμο. Αφού αξιολόγησα προσεκτικά την κατάσταση, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από το Rolex Paris Masters, ολοκληρώνοντας έτσι τη σεζόν μου για το 2026.
Η υγεία μου και η ευεξία μου παραμένουν προτεραιότητά μου. Θα επικεντρωθώ πλήρως στην ανάρρωσή μου, δουλεύοντας στενά με την ιατρική μου ομάδα για να αξιολογήσουμε τον τραυματισμό, να καθορίσουμε την πιο κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και να διασφαλίσω ότι θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να επιστρέψω στη δράση ενόψει της νέας σεζόν. Παραμένω αφοσιωμένος στο να κάνω ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αναρρώσω σωστά και να επιστρέψω πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή στήριξη και κατανόηση» ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.
Ο Έλληνας πρωταθλητής επρόκειτο να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι. Ωστόσο, δεν θα βρεθεί τελικά στο κορτ, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δεξιό ώμο.
Το πρόβλημα δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως, με τον Τσιτσιπά να επιλέγει να μην επιβαρύνει περαιτέρω τον οργανισμό του. Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική σημαντική απουσία για τον Έλληνα τενίστα, καθώς είχε προηγηθεί η απόσυρσή του από το τουρνουά ATP 500 της Βασιλείας.
Μέσα στην ημέρα, ο Τσιτσιπάς έκανε γνωστό πως δε θα παίξει ξανά φέτος.
Alejandro Davidovich Fokina and Stefanos Tsitsipas have withdrawn from this year's tournament. Nuno Borges and Adolfo Daniel Vallejo will replace them, respectively. We wish them all the best in their recovery 💙 #RolexParisMasters https://t.co/4LLtbyRxMW— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 3, 2026
«Τις τελευταίες εβδομάδες, συνέχισα να αγωνίζομαι παρά το γεγονός ότι ένιωθα ενοχλήσεις στον δεξιό μου ώμο. Αφού αξιολόγησα προσεκτικά την κατάσταση, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από το Rolex Paris Masters, ολοκληρώνοντας έτσι τη σεζόν μου για το 2026.
Η υγεία μου και η ευεξία μου παραμένουν προτεραιότητά μου. Θα επικεντρωθώ πλήρως στην ανάρρωσή μου, δουλεύοντας στενά με την ιατρική μου ομάδα για να αξιολογήσουμε τον τραυματισμό, να καθορίσουμε την πιο κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και να διασφαλίσω ότι θα είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να επιστρέψω στη δράση ενόψει της νέας σεζόν. Παραμένω αφοσιωμένος στο να κάνω ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αναρρώσω σωστά και να επιστρέψω πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή στήριξη και κατανόηση» ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.
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