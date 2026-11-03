Ιμάνολ Αλγουαθίλ: Είμαστε Ολυμπιακός, θα παλέψουμε για το 4χ4 στο Europa League

«Όχι σε καμία περίπτωση, αυτό θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, μπορεί να έχουμε κερδίσει τα τρία παιχνίδια αλλά δεν είμαστε χαλαροί. Έχουμε τη σωστή νοοτροπία και θα το δείτε αυτό, θα μπούμε με τον αντίθετο τρόπο απ’ αυτόν που είπατε, δεν υπάρχει χαλάρωση στην ομάδα, αλλά έχουμε τη σωστή νοοτροπία».«Το ελπίζω να συνεχίσω έτσι, δε με νοιάζει να βοηθάω με ασίστ και να μη σκοράρω. Πάντα θέλω να βοηθάω και θα συνεχίσω να το κάνω και αν έρχονται οι νίκες, ακόμη καλύτερα για εμένα».«Πρώτα απ’ όλα ευχαριστούμε τον κόσμο που θα είναι εδώ, γιατί δεν ήταν εύκολο να ταξιδέψουν έως εδώ, το ματς είναι σε διαφορετική ώρα και ημέρα απ’ αυτό που είχε προγραμματιστεί και έπρεπε να αλλάξουν τις πτήσεις τους. Σημαίνει πολλά για εμάς. Έχουμε απέναντί μας έναν δυνατό αντίπαλο και έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν της. Όμως και εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός και έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσουμε».«Είναι το στιλ του παιχνιδιού μου, έτσι συνηθίζω να αγωνίζομαι σε όλη την καριέρα μου και μου αρέσει. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι κατανοώ γρήγορα αυτά που θέλει ο προπονητής μέσα στο γήπεδο και καθοδηγώ τους συμπαίκτες μου. Είναι το στιλ μου αυτό και μου αρέσει να παίζω έτσι».«Φυσικά πιστεύω ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να τα καταφέρουμε. Έχουμε την ποιότητα και το έχουμε δείξει. Παίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και γενικά είναι δύσκολο να παίζεις σε όλα σου τα ματς με την ίδια ποιότητα. Στο τελευταίο μας παιχνίδι ξέρουμε ότι δεν παίξαμε καλά, αλλά έρχεται ένας σημαντικός αγώνας και θα προσπαθήσουμε με την ποιότητά μας να κερδίσουμε».