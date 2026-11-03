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Ιμάνολ Αλγουαθίλ: Είμαστε Ολυμπιακός, θα παλέψουμε για το 4χ4 στο Europa League
Ιμάνολ Αλγουαθίλ: Είμαστε Ολυμπιακός, θα παλέψουμε για το 4χ4 στο Europa League
Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ και του Ρέμο Φρόιλερ στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεν την Τετάρτη (17:30) στη Γαλλία
Ο Ολυμπιακός έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Γαλλία για να παίξει την Τετάρτη (17:30) με τη Ρεν στο ματς της 4ης ημέρας της League Phase του Europa League.
Πριν από την τελευταία προπόνηση οο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ και ο ποδοσφαιριστής Ρέμο Φρόιλερ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου.
Ο Βάσκος τεχνικός από την πλευρά του προτού μιλήσει για τον αγώνα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της Τενερίφη, Χεσούς ντε Μιγκέλ.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση της Τετάρτης (04/11, 17:30) με τη Rennais στο «Roazhon Park»:
Έχετε ένα ευρωπαϊκό ματς και ένα δυνατό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ζυγαριά στο μυαλό σας για τη διαχείριση της ομάδας;
«Προτού απαντήσω θέλω να στείλω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή, του Χεσούς ντε Μιγκέλ ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στο γήπεδο, συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στην Τενερίφη και σε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Στην ερώτησή σας, έχει δείξει ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Γενικότερα παίζουμε συνεχόμενα ματς στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, κάνουμε συνεχές rotation και είμαστε μία ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό και έχει βοηθήσει έως τώρα. Κάνουμε συχνές αλλαγές και ελπίζουμε πως και σε αυτήν την απαιτητική εβδομάδα να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις».
Τα στοιχεία που έχει η Rennais σας οδηγούν να ρίξετε το βάρος σας στην επίθεση ή στην άμυνα;
«Και τα δύο, η Rennais είναι μία ομάδα η οποία είναι αρκετά επιθετική αλλά δέχεται και πολλά γκολ. Γενικά οι απαιτήσεις είναι υψηλές στην Ευρώπη, υπάρχουν καλές αμυντικές ομάδες και επιθετικές. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη, είναι ένα εξίσου δύσκολο αύριο ο αγώνας που έχουμε. Το ίδιο ήταν και με τη Sparta Praha και τη Jagiellonia. Είμαστε Ολυμπιακός, έχουμε πετύχει το τρία στα τρία και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το τέσσερα στα τέσσερα».
Σε 24 ημέρες θα δώσετε το όγδοο παιχνίδι, η διαχείριση που είπατε έχει σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς όσον αφορά τα πρόσωπα;
«Δεν έχει να κάνει με τη διοργάνωση η επιλογή των ποδοσφαιριστών και δεν ισχύει αυτό που λέτε. Παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις και οι επιλογές έχουν να κάνουν με την προσέγγιση των αγώνων. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε την πιο ανταγωνιστική ενδεκάδα αναλόγως με τον αντίπαλο και προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις».
Το τελευταίο ματς της Rennes στο πρωτάθλημα, μπορεί να σας παρασύρει σε λάθος σκέψεις ή όχι;
«Εμείς είμαστε διαφορετική ομάδα από τη Nice, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους δύο αγώνες. Αυτό που έχουμε δει είναι πως η Rennes μπορεί να αλλάξει το σχήμα της να παίξει με δύο ή με τρεις αμυντικούς, αλλά και με τις δύο μορφές την έχουμε δει να δέχεται γκολ. Έχει μεγάλη ποιότητα στην επίθεσή της, βάζει εύκολα γκολ. Όμως το ίδιο όπως η Rennais έτσι και εμείς έχουμε τις αδυναμίες της και θα προσπαθήσουμε να τις εκμεταλλευτούμε όπως και να παίξει, έτσι όπως κάνουν όλες οι ομάδες. Το γήπεδο όμως είναι αυτό που μας βάζει όλους στη θέση μας. Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι παίζουμε πάντα με σεβασμό, έχουμε φιλοδοξίες και όπως έχουμε πετύχει το τρία στα τρία παίρνοντας εννέα βαθμούς, έχουμε έρθει εδώ να φτάσουμε τους δώδεκα».
Πριν από την τελευταία προπόνηση οο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ και ο ποδοσφαιριστής Ρέμο Φρόιλερ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου.
Ο Βάσκος τεχνικός από την πλευρά του προτού μιλήσει για τον αγώνα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της Τενερίφη, Χεσούς ντε Μιγκέλ.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση της Τετάρτης (04/11, 17:30) με τη Rennais στο «Roazhon Park»:
Έχετε ένα ευρωπαϊκό ματς και ένα δυνατό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ζυγαριά στο μυαλό σας για τη διαχείριση της ομάδας;
«Προτού απαντήσω θέλω να στείλω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή, του Χεσούς ντε Μιγκέλ ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στο γήπεδο, συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στην Τενερίφη και σε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Στην ερώτησή σας, έχει δείξει ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Γενικότερα παίζουμε συνεχόμενα ματς στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, κάνουμε συνεχές rotation και είμαστε μία ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό και έχει βοηθήσει έως τώρα. Κάνουμε συχνές αλλαγές και ελπίζουμε πως και σε αυτήν την απαιτητική εβδομάδα να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις».
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Τα στοιχεία που έχει η Rennais σας οδηγούν να ρίξετε το βάρος σας στην επίθεση ή στην άμυνα;
«Και τα δύο, η Rennais είναι μία ομάδα η οποία είναι αρκετά επιθετική αλλά δέχεται και πολλά γκολ. Γενικά οι απαιτήσεις είναι υψηλές στην Ευρώπη, υπάρχουν καλές αμυντικές ομάδες και επιθετικές. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη, είναι ένα εξίσου δύσκολο αύριο ο αγώνας που έχουμε. Το ίδιο ήταν και με τη Sparta Praha και τη Jagiellonia. Είμαστε Ολυμπιακός, έχουμε πετύχει το τρία στα τρία και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το τέσσερα στα τέσσερα».
Σε 24 ημέρες θα δώσετε το όγδοο παιχνίδι, η διαχείριση που είπατε έχει σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς όσον αφορά τα πρόσωπα;
«Δεν έχει να κάνει με τη διοργάνωση η επιλογή των ποδοσφαιριστών και δεν ισχύει αυτό που λέτε. Παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις και οι επιλογές έχουν να κάνουν με την προσέγγιση των αγώνων. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε την πιο ανταγωνιστική ενδεκάδα αναλόγως με τον αντίπαλο και προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις».
Το τελευταίο ματς της Rennes στο πρωτάθλημα, μπορεί να σας παρασύρει σε λάθος σκέψεις ή όχι;
«Εμείς είμαστε διαφορετική ομάδα από τη Nice, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους δύο αγώνες. Αυτό που έχουμε δει είναι πως η Rennes μπορεί να αλλάξει το σχήμα της να παίξει με δύο ή με τρεις αμυντικούς, αλλά και με τις δύο μορφές την έχουμε δει να δέχεται γκολ. Έχει μεγάλη ποιότητα στην επίθεσή της, βάζει εύκολα γκολ. Όμως το ίδιο όπως η Rennais έτσι και εμείς έχουμε τις αδυναμίες της και θα προσπαθήσουμε να τις εκμεταλλευτούμε όπως και να παίξει, έτσι όπως κάνουν όλες οι ομάδες. Το γήπεδο όμως είναι αυτό που μας βάζει όλους στη θέση μας. Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι παίζουμε πάντα με σεβασμό, έχουμε φιλοδοξίες και όπως έχουμε πετύχει το τρία στα τρία παίρνοντας εννέα βαθμούς, έχουμε έρθει εδώ να φτάσουμε τους δώδεκα».
Φρόιλερ: «Δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα»
Ο Ολυμπιακός έως τώρα έχει το τρία στα τρία στην Ευρώπη, αυτό μήπως δημιουργήσει μία χαλαρότητα στους ποδοσφαιριστές και την ομάδα;
«Όχι σε καμία περίπτωση, αυτό θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, μπορεί να έχουμε κερδίσει τα τρία παιχνίδια αλλά δεν είμαστε χαλαροί. Έχουμε τη σωστή νοοτροπία και θα το δείτε αυτό, θα μπούμε με τον αντίθετο τρόπο απ’ αυτόν που είπατε, δεν υπάρχει χαλάρωση στην ομάδα, αλλά έχουμε τη σωστή νοοτροπία».
Έως τώρα έχεις τέσσερις ασίστ, το ρεκόρ σου σε μία σεζόν είναι έξι, έχεις βρει έναν πιο παραγωγικό τρόπο στον Ολυμπιακό; Και επίσης θα το δούμε και αύριο;
«Το ελπίζω να συνεχίσω έτσι, δε με νοιάζει να βοηθάω με ασίστ και να μη σκοράρω. Πάντα θέλω να βοηθάω και θα συνεχίσω να το κάνω και αν έρχονται οι νίκες, ακόμη καλύτερα για εμένα».
Από την εμπειρία σου τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να πάρει τη νίκη; Και το μήνυμά σου για τον κόσμο…
«Πρώτα απ’ όλα ευχαριστούμε τον κόσμο που θα είναι εδώ, γιατί δεν ήταν εύκολο να ταξιδέψουν έως εδώ, το ματς είναι σε διαφορετική ώρα και ημέρα απ’ αυτό που είχε προγραμματιστεί και έπρεπε να αλλάξουν τις πτήσεις τους. Σημαίνει πολλά για εμάς. Έχουμε απέναντί μας έναν δυνατό αντίπαλο και έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν της. Όμως και εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός και έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσουμε».
Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι σε χαρακτηρίζουν ως προπονητή μέσα στο γήπεδο, αν το δέχεσαι αυτό και επίσης ποιες είναι οι οδηγίες που έχεις από τον προπονητή σου στον πάγκο.
«Είναι το στιλ του παιχνιδιού μου, έτσι συνηθίζω να αγωνίζομαι σε όλη την καριέρα μου και μου αρέσει. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι κατανοώ γρήγορα αυτά που θέλει ο προπονητής μέσα στο γήπεδο και καθοδηγώ τους συμπαίκτες μου. Είναι το στιλ μου αυτό και μου αρέσει να παίζω έτσι».
Είσαι ένας μουντιαλικός παίκτης και με τεράστια εμπειρία, τι είναι αυτό που θα πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει τον αγώνα και για να προχωρήσει στη διοργάνωση;
«Φυσικά πιστεύω ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να τα καταφέρουμε. Έχουμε την ποιότητα και το έχουμε δείξει. Παίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και γενικά είναι δύσκολο να παίζεις σε όλα σου τα ματς με την ίδια ποιότητα. Στο τελευταίο μας παιχνίδι ξέρουμε ότι δεν παίξαμε καλά, αλλά έρχεται ένας σημαντικός αγώνας και θα προσπαθήσουμε με την ποιότητά μας να κερδίσουμε».
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