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Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης που συγκρούστηκε με αντίπαλο τερματοφύλακα
SPORTS
Τενερίφη Θάνατος Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα

Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης που συγκρούστηκε με αντίπαλο τερματοφύλακα

Στο πένθος βυθίστηκε το ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς η Τενερίφη ανακοίνωσε τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στον αγώνα με την Ανδόρα, ύστερα από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης που συγκρούστηκε με αντίπαλο τερματοφύλακα
Διονύσης Γιάννης
88 ΣΧΟΛΙΑ
Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα.



Ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης είχε εμπλακεί σε μία ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.



Οι διασώστες που βρίσκονταν στο γήπεδο έσπευσαν αμέσως να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, καταβάλλοντας προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.


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Η Τενερίφη γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της τον θάνατο του ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την τραγική απώλεια.

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη.



Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.

Στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του άτυχου ποδοσφαιριστή, πριν από την έναρξη της προπόνησης.

Διονύσης Γιάννης
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