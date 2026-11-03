Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης που συγκρούστηκε με αντίπαλο τερματοφύλακα
Στο πένθος βυθίστηκε το ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς η Τενερίφη ανακοίνωσε τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στον αγώνα με την Ανδόρα, ύστερα από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης είχε εμπλακεί σε μία ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
Οι διασώστες που βρίσκονταν στο γήπεδο έσπευσαν αμέσως να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, καταβάλλοντας προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.
🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀: Fallece Jesús de Miguel Comunicado del CD Tenerife: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos." 🖤 DEP— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 3, 2026
Η Τενερίφη γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της τον θάνατο του ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την τραγική απώλεια.
«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη.
Terrible news from Spain: Tenerife player Jesus de Miguel has sadly passed away. The striker has could not overcome the serious consequences of the incident suffered during the match against FC Andorra. A devastating loss for Tenerife and whole football world. Prayers and thoughtd go out to his family, friends, teammates, and everyone at CD Tenerife during this difficult time. Rest in peace. 🕊️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026
Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.
Στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του άτυχου ποδοσφαιριστή, πριν από την έναρξη της προπόνησης.
🚨| Real Madrid players and staff observed a minute of silence following the death of Jesus de Miguel Alameda. 👏🕊️ https://t.co/9Fh91mL4CJ— FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) November 3, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr