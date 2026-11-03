Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης που συγκρούστηκε με αντίπαλο τερματοφύλακα

🚨| Real Madrid players and staff observed a minute of silence following the death of Jesus de Miguel Alameda. 👏🕊️ https://t.co/9Fh91mL4CJ — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) November 3, 2026

Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.Στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του άτυχου ποδοσφαιριστή, πριν από την έναρξη της προπόνησης.