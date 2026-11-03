Μουρίνιο για το ματς της Ρεάλ στην Αθήνα: «Η ΑΕΚ είναι ισχυρή στην έδρα της, η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη εδώ»
Μουρίνιο για το ματς της Ρεάλ στην Αθήνα: «Η ΑΕΚ είναι ισχυρή στην έδρα της, η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη εδώ»
Ο Πορτογάλος τεχνικός της «Βασίλισσας» μίλησε με εξαιρετικά λόγια για την Ένωση ενόψει του αγώνα για το Champions League
Με εξαιρετικά λόγια και σεβασμό μίλησε ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου για τον αυριανό (4/11, 19:45) αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League.
«Πρέπει να είμαστε πολλοί σοβαροί. Είμαστε μακριά από το να προκριθούμε κατευθείαν. Θέλουμε βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι πολύ ισχυρή στην έδρα της, θα παίξουμε με σοβαρότητα. Το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό ματς στην Αθήνα σημαίνει πολλά. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε πολλοί σοβαροί γιατί θέλουμε βαθμούς» τόνισε ο σπουδαίος Πορτογάλος τεχνικός στην αρχική του τοποθέτηση.
Γιατί είπε ότι το ματς με την ΑΕΚ είναι δύσκολο: «Είναι πρωταθλήτρια ομάδα στη χώρα της. Η Αθήνα και η Ελλάδα είναι δύσκολη για μας. Η Ρεάλ έχει νικήσει μόλις μια φορά πέρυσι. Έχω πολλά χρόνια να παίξω με ομάδα μου στην Ελλάδα και η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη εδώ. Η ΑΕΚ έχει δύσκολες αποστολές στο Τσάμπιονς Λιγκ, τις έχουν τύχει δύσκολα ματς. Οι ομάδες που παίζουν στην έδρα τους πάντα παλεύουν για βαθμούς. Έχουν μεγάλο κίνητρο, ειδικά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να παίξουμε στο ανώτατο επίπεδό μας».
Σε ερώτηση για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ, απάντησε: «Κανείς δεν θέλει να το βιώνει. Επηρεάζει όλον τον κόσμο. Άνθρωποι σαν εμάς που είμαστε στο ποδόσφαιρο και στα γήπεδα αυτό είναι κάτι πολύ σκληρό και λυπηρό. Είναι ανείπωτη η θλίψη. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του. Είναι μια στιγμή σκληρή για τον άλλο παίκτη που εμπλέκεται στο ατύχημα».
Για το προηγούμενο ματς στη διοργάνωση, αυτό με τη Ρόμα: «Είναι σημαντικό αυτό που έγινε. Το να κερδίζεις ένα ματς που φαινόταν χαμένο. Σε επίπεδο συναισθημάτων μας γεμίζει με θετικές σκέψεις. Ως σημείο καμπής, δεν νομίζω όμως. Θεωρώ πως η δουλειά που κάνουμε βγαίνει, σε κάθε προπόνηση βελτιωνόμαστε, ανακαλύπτουμε ο ένας τον άλλον. Κάθε εμπειρία που βιώνουμε μας κάνει να γνωριζόμαστε καλύτερα ως ομάδα».
Για το αν η φετινή Ρεάλ είναι καλύτερη από την προηγούμενη: «Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις. Είναι άλλοι παίκτες. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Αυτή η ομάδα έχει τεράστια δυναμική. Και τότε είχε δυναμική, κατέκτησε πολλούς τίτλους. Αυτή ομάδα δεν έχει κερδίσει τίποτα. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Είμαι εντοιχισμένος με τους παίκτες που έχω».
Για το πόσο διαφορετικό θα είναι για τον ίδιο να κατακτήσει το τρόπαιο με τη Ρεάλ: «Θα ήταν το τρίτο Τσάμπιονς Λιγκ που κερδίζω. Το τρίτο με τρεις διαφορετικές ομάδες. Θα το κατάφερνα με την πιο μεγάλη ομάδα στον κόσμο. Μιλάμε για υποθετικές καταστάσεις όμως. Θέλω να βλέπω την πραγματικότητα και χρειαζόμαστε πόντους για να προκριθούμε. Πρέπει να μαζέψουμε κι άλλους βαθμούς. Ήδη παίξαμε κόντρα σε δύσκολους αντιπάλους και αύριο έχουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να νικήσουμε αύριο».
Για τον Φέντε Βαλβέρδε: «Είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Είναι αρχηγός, κοιτάζει διαφορετικά τον περίγυρο του. Έχει ευθύνη στους ώμους του και θα παίξει οποιαδήποτε θέση. Θα παίξει αριστερό εξτρέμ ή όπου χρειάζεται. Είναι ο αρχηγός. Η ομάδα που έχουμε είναι φτιαγμένη με γνώμονα ο Βαλβέρδε να είναι στο κέντρο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να παίξει και αλλού. Επειδή υπάρχει έλειμμα στο κέντρο σίγουρα θα παίξει και εκεί. Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή του και ως εξτρέμ, αλλά μπορεί να προσφέρει σε όλες τις θέσεις».
Για τον Βινίσιους: «Έχουμε πολλούς ικανούς παίκτες με μεγάλη ποιότητα στις πλευρές. Δεν είναι κάτι κακό, το πρόβλημα είναι να μην έχεις επιλογές. Ο Ντιομαντέ παίζει και στις δύο πλευρές, ο Έντρικ επίσης. Ο Βινίσιους προσαρμόζεται καλύτερα στην αριστερή μεριά».
Για το τι χρειάζεται για να φτάσει η Ρεάλ στην τελειότητα: «Τρεις σεζόν».
«Πρέπει να είμαστε πολλοί σοβαροί. Είμαστε μακριά από το να προκριθούμε κατευθείαν. Θέλουμε βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι πολύ ισχυρή στην έδρα της, θα παίξουμε με σοβαρότητα. Το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό ματς στην Αθήνα σημαίνει πολλά. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε πολλοί σοβαροί γιατί θέλουμε βαθμούς» τόνισε ο σπουδαίος Πορτογάλος τεχνικός στην αρχική του τοποθέτηση.
Γιατί είπε ότι το ματς με την ΑΕΚ είναι δύσκολο: «Είναι πρωταθλήτρια ομάδα στη χώρα της. Η Αθήνα και η Ελλάδα είναι δύσκολη για μας. Η Ρεάλ έχει νικήσει μόλις μια φορά πέρυσι. Έχω πολλά χρόνια να παίξω με ομάδα μου στην Ελλάδα και η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη εδώ. Η ΑΕΚ έχει δύσκολες αποστολές στο Τσάμπιονς Λιγκ, τις έχουν τύχει δύσκολα ματς. Οι ομάδες που παίζουν στην έδρα τους πάντα παλεύουν για βαθμούς. Έχουν μεγάλο κίνητρο, ειδικά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να παίξουμε στο ανώτατο επίπεδό μας».
Σε ερώτηση για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ, απάντησε: «Κανείς δεν θέλει να το βιώνει. Επηρεάζει όλον τον κόσμο. Άνθρωποι σαν εμάς που είμαστε στο ποδόσφαιρο και στα γήπεδα αυτό είναι κάτι πολύ σκληρό και λυπηρό. Είναι ανείπωτη η θλίψη. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του. Είναι μια στιγμή σκληρή για τον άλλο παίκτη που εμπλέκεται στο ατύχημα».
Για το προηγούμενο ματς στη διοργάνωση, αυτό με τη Ρόμα: «Είναι σημαντικό αυτό που έγινε. Το να κερδίζεις ένα ματς που φαινόταν χαμένο. Σε επίπεδο συναισθημάτων μας γεμίζει με θετικές σκέψεις. Ως σημείο καμπής, δεν νομίζω όμως. Θεωρώ πως η δουλειά που κάνουμε βγαίνει, σε κάθε προπόνηση βελτιωνόμαστε, ανακαλύπτουμε ο ένας τον άλλον. Κάθε εμπειρία που βιώνουμε μας κάνει να γνωριζόμαστε καλύτερα ως ομάδα».
Για το αν η φετινή Ρεάλ είναι καλύτερη από την προηγούμενη: «Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις. Είναι άλλοι παίκτες. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Αυτή η ομάδα έχει τεράστια δυναμική. Και τότε είχε δυναμική, κατέκτησε πολλούς τίτλους. Αυτή ομάδα δεν έχει κερδίσει τίποτα. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Είμαι εντοιχισμένος με τους παίκτες που έχω».
Για το πόσο διαφορετικό θα είναι για τον ίδιο να κατακτήσει το τρόπαιο με τη Ρεάλ: «Θα ήταν το τρίτο Τσάμπιονς Λιγκ που κερδίζω. Το τρίτο με τρεις διαφορετικές ομάδες. Θα το κατάφερνα με την πιο μεγάλη ομάδα στον κόσμο. Μιλάμε για υποθετικές καταστάσεις όμως. Θέλω να βλέπω την πραγματικότητα και χρειαζόμαστε πόντους για να προκριθούμε. Πρέπει να μαζέψουμε κι άλλους βαθμούς. Ήδη παίξαμε κόντρα σε δύσκολους αντιπάλους και αύριο έχουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να νικήσουμε αύριο».
Για τον Φέντε Βαλβέρδε: «Είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Είναι αρχηγός, κοιτάζει διαφορετικά τον περίγυρο του. Έχει ευθύνη στους ώμους του και θα παίξει οποιαδήποτε θέση. Θα παίξει αριστερό εξτρέμ ή όπου χρειάζεται. Είναι ο αρχηγός. Η ομάδα που έχουμε είναι φτιαγμένη με γνώμονα ο Βαλβέρδε να είναι στο κέντρο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να παίξει και αλλού. Επειδή υπάρχει έλειμμα στο κέντρο σίγουρα θα παίξει και εκεί. Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή του και ως εξτρέμ, αλλά μπορεί να προσφέρει σε όλες τις θέσεις».
Για τον Βινίσιους: «Έχουμε πολλούς ικανούς παίκτες με μεγάλη ποιότητα στις πλευρές. Δεν είναι κάτι κακό, το πρόβλημα είναι να μην έχεις επιλογές. Ο Ντιομαντέ παίζει και στις δύο πλευρές, ο Έντρικ επίσης. Ο Βινίσιους προσαρμόζεται καλύτερα στην αριστερή μεριά».
Για το τι χρειάζεται για να φτάσει η Ρεάλ στην τελειότητα: «Τρεις σεζόν».
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