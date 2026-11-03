Champions League: Η άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα για το ματς με την ΑΕΚ, βίντεο
Champions League: Η άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα για το ματς με την ΑΕΚ, βίντεο
Γύρω τις 18:00 έφτασε η αποστολή των Μαδριλένων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League με τους «μερένχες» να μην προπονούνται στην «Allwyn Arena» και να ταξιδεύει κατευθείαν το απόγευμα της Τρίτης στην Αθήνα.
Η αποστολή των Μαδριλένων έφτασε γύρω στις 18:00 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στα επίσημα social media της ομάδας ανέβηκε βίντεο από την άφιξη.
Η αποστολή των Μαδριλένων έφτασε γύρω στις 18:00 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στα επίσημα social media της ομάδας ανέβηκε βίντεο από την άφιξη.
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