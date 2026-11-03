Ιστιοπλοΐα: Ψήφισμα των σωματείων προς κυβέρνηση και κόμματα για το πρόβλημα των εγκαταστάσεων

Τι ζητούν τα σωματεία μέσω της Γενικής Συνέλευσης της ΕΙΟ

ναυταθλητικών σωματείων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η ΓΣ της



Τα σωματεία αποφάσισαν να σταθεί ψήφισμα σε κυβέρνηση και κόμματα για τα προβλήματά τους και προτείνουν και λύση.



Η ενημέρωση της ΕΙΟ







Παρά τις δυσκολίες μετακίνησης λόγω της απεργίας των ναυτεργατών και των μειωμένων αεροπορικών δρομολογίων, 88 εκπρόσωποι ομίλων από όλη τη χώρα (και 5 χωρίς δικαίωμα ψήφου) έδωσαν το παρών, εγκρίνοντας ομόφωνα το αγωνιστικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό για το 2027.



Η αγωνία των μελών εκφράστηκε με ένα ομόφωνο ψήφισμα-πρόταση που αποφασίστηκε να σταλεί προσωπικά στον Πρωθυπουργό, στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας, Αθλητισμού και σε όλα τα κόμματα.





Τα νομίμως αναγνωρισμένα από τη ΓΓΑ Ναυταθλητικά σωματεία αποτελούν διαχρονικά τους θεματοφύλακες της ναυτικής μας παράδοσης, τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ναυταθλητισμού (ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, κανόε-καγιάκ) και τη «βιτρίνα» της εθνικής μας παράστασης σε ευαίσθητες περιοχές. Πέραν της αθλητικής προσφοράς, επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό έργο προσφέροντας διέξοδο στη νεολαία, ενώ λειτουργούν ως άτυποι αλλά αποτελεσματικοί προστάτες του ευαίσθητου παρακτίου μετώπου.



Η Αναγκαιότητα Άμεσης Ρύθμισης

Λόγω των διαδοχικών αλλαγών στο νομικό καθεστώς διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας (ΚΕΔ, ΕΤΑΔ, ΟΤΑ, Λιμενικά Ταμεία, ΓΓΑ) και της γραφειοκρατίας, ένας μεγάλος αριθμός παραχωρήσεων έχει λήξει τυπικά από την 1η Ιανουαρίου 2010. Τα σωματεία λειτουργούν έκτοτε υπό καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας με άτυπες παρατάσεις, αν και εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους, γεγονός που τους στερεί τη δυνατότητα ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση προβλέπει:

Κλείσιμο

• Θωράκιση Δικαιωμάτων: Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του παραχωρούντος δεν ακυρώνει το δικαίωμα χρήσης του σωματείου, ενώ η δυνατότητα αντίταξης του δικαιώματος έναντι τρίτων τα προστατεύει από αυθαίρετες διεκδικήσεις.

• Διαφάνεια: Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος ευθυγραμμίζεται με τις αυστηρές και δίκαιες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 5092/2024.

• Οικονομική Εξυγίανση (Προσθήκη παρ. 3 στο Άρθρο 72): Ακύρωση και αναδρομικός επανυπολογισμός των πάσης φύσεως προστίμων και αποζημιώσεων «αυθαίρετης χρήσης» που επιβλήθηκαν στα σωματεία λόγω αντικειμενικού κενού νόμου και υπαιτιότητας της Διοίκησης. Τα εξοντωτικά αυτά πρόστιμα στερούν τη φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα και απειλούν τη βιωσιμότητά τους.



Με κύριο θέμα το μέλλον τωνστην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η ΓΣ της ΕΙΟ. Τα σωματεία αποφάσισαν να σταθεί ψήφισμα σε κυβέρνηση και κόμματα για τα προβλήματά τους και προτείνουν και λύση.«Σε κραυγή αγωνίας για το μέλλον των Ναυταθλητικών Σωματείων κατέληξε η γενική συνέλευση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) το περασμένο Σάββατο.Παρά τις δυσκολίες μετακίνησης λόγω της απεργίας των ναυτεργατών και των μειωμένων αεροπορικών δρομολογίων, 88 εκπρόσωποι ομίλων από όλη τη χώρα (και 5 χωρίς δικαίωμα ψήφου) έδωσαν το παρών, εγκρίνοντας ομόφωνα το αγωνιστικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό για το 2027.Η αγωνία των μελών εκφράστηκε με ένα ομόφωνο ψήφισμα-πρόταση που αποφασίστηκε να σταλεί προσωπικά στον Πρωθυπουργό, στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας, Αθλητισμού και σε όλα τα κόμματα.Το πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις είναι χρόνιο, σύνθετο και διοικητικά ακανθώδες: πολλά σωματεία βρίσκονται στα πρόθυρα να «παραδώσουν τα κλειδιά τους», αφήνοντας ουσιαστικά τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο και να κάνουν επίδειξη δύναμης και δήλωση υπεροχής!Τα νομίμως αναγνωρισμένα από τη ΓΓΑ Ναυταθλητικά σωματεία αποτελούν διαχρονικά τους θεματοφύλακες της ναυτικής μας παράδοσης, τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ναυταθλητισμού (ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, κανόε-καγιάκ) και τη «βιτρίνα» της εθνικής μας παράστασης σε ευαίσθητες περιοχές. Πέραν της αθλητικής προσφοράς, επιτελούν σπουδαίο κοινωνικό έργο προσφέροντας διέξοδο στη νεολαία, ενώ λειτουργούν ως άτυποι αλλά αποτελεσματικοί προστάτες του ευαίσθητου παρακτίου μετώπου.Λόγω των διαδοχικών αλλαγών στο νομικό καθεστώς διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας (ΚΕΔ, ΕΤΑΔ, ΟΤΑ, Λιμενικά Ταμεία, ΓΓΑ) και της γραφειοκρατίας, ένας μεγάλος αριθμός παραχωρήσεων έχει λήξει τυπικά από την 1η Ιανουαρίου 2010. Τα σωματεία λειτουργούν έκτοτε υπό καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας με άτυπες παρατάσεις, αν και εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους, γεγονός που τους στερεί τη δυνατότητα ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα.• Διασφάλιση Δημοσίου Συμφέροντος: Αυτοδίκαιη ανανέωση των συμβάσεων παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένων των χώρων αιγιαλού και παραλίας) με τους ίδιους όρους και διατήρηση του ανταλλάγματος.• Θωράκιση Δικαιωμάτων: Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του παραχωρούντος δεν ακυρώνει το δικαίωμα χρήσης του σωματείου, ενώ η δυνατότητα αντίταξης του δικαιώματος έναντι τρίτων τα προστατεύει από αυθαίρετες διεκδικήσεις.• Διαφάνεια: Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος ευθυγραμμίζεται με τις αυστηρές και δίκαιες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 5092/2024.• Οικονομική Εξυγίανση (Προσθήκη παρ. 3 στο Άρθρο 72): Ακύρωση και αναδρομικός επανυπολογισμός των πάσης φύσεως προστίμων και αποζημιώσεων «αυθαίρετης χρήσης» που επιβλήθηκαν στα σωματεία λόγω αντικειμενικού κενού νόμου και υπαιτιότητας της Διοίκησης. Τα εξοντωτικά αυτά πρόστιμα στερούν τη φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα και απειλούν τη βιωσιμότητά τους.

Η ρύθμιση δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό· αντίθετα, διασφαλίζει τα έσοδα του Δημοσίου μέσω της είσπραξης λογικών ανταλλαγμάτων και απαλλάσσει τις δημόσιες υπηρεσίες από ένα τεράστιο όγκο γραφειοκρατίας.



Η Γενική Συνέλευση εξέφρασε την αγωνιώδη ανάγκη να βρεθούν ανοιχτά μυαλά και αυτιά για να δοθεί λύση «εδώ και τώρα», καθώς η ιστιοπλοϊκή οικογένεια δεν αντέχει άλλες κλειστές πόρτες και φαιδρές δικαιολογίες.

Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να απαξιώνει τα 81 ευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια που έχουν κατακτήσει οι αθλητές και οι αθλήτριές μας μέσα σε μία μόνο χρονιά, η οποία μάλιστα δεν έχει καν τελειώσει . Κανείς δεν δικαιούται να απαξιώνει τα παιδιά που υψώνουν με υπερηφάνεια τη γαλανόλευκη στο εξωτερικό. Κι όμως, ο πολιτικός κόσμος δυστυχώς επιμένει να τα απαξιώνει. Τι κρίμα !».