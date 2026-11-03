Έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

Η δύσκολη παιδική ηλικία και το όνειρο της Α' εθνικής

Ο 25χρονος τερματοφύλακας, Χεσούς Οβόνο, που συγκρούστηκε με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα

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Η Ανδόρα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό του Χεσούς ντε Μιγκέλ και διατηρεί την υποστήριξή της προς τον τερματοφύλακα.Ο Χεσούς Λάζαρο Οβόνο Νγκουά Ακένγκ γεννήθηκε την 1η Μαρτίου 2001 στη Μπάτα της Ισημερινής Γουινέας. Είναι ο μεγαλύτερος από πέντε αδέλφια και μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια. Η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από τον αποχωρισμό από τη μητέρα του, η οποία μετανάστευσε στο Σαν Σεμπαστιάν για να εργαστεί και να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά της. Ταυτόχρονα, ο ίδιος μετακόμισε στο Μαλάμπο, όπου έζησε με μια θεία και τα ξαδέλφια του, μέχρι που κατάφερε να την συναντήσει στην Ισπανία όταν ήταν οκτώ ετών.», θυμήθηκε χρόνια αργότερα σε μια συνέντευξη για ένα πρόγραμμα της LaLiga κατά του ρατσισμού. Στο Σαν Σεμπαστιάν φοίτησε στο Ibai Ikastola, έμαθε τη βασκική γλώσσα και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του στην πλατεία της Ιμπαέτα. Εκείνη τη περίοδο ούτε που περνούσε από το μυαλό του να ακολουθήσει μία επαγγελματική καριέρα στο ποδόσφαιρο.Πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα στο άθλημα ως εξτρέμ, μια θέση στην οποία αξιοποιούσε την ταχύτητα και τις φυσικές του ικανότητες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης τραυμάτισε κατά λάθος τον τερματοφύλακα της ομάδας του και προσφέρθηκε να τον αντικαταστήσει. Αυτή η απόφαση άλλαξε την καριέρα του. Ανακάλυψε την χαρά του να παίζει κάτω από τα δοκάρια και κατέληξε να γίνει τερματοφύλακας, παρά τις αρχικές αμφιβολίες του πατέρα του, ο οποίος ανησυχούσε για την πίεση που υφίστανται οι τερματοφύλακες.Άρχισε να ξεχωρίζει στην Antiguoko και στη συνέχεια πέρασε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Το 2016 εντάχθηκε στη Ντεπορτίβο Αλαβές, όπου ολοκλήρωσε μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης. Επίσης, αγωνίστηκε στη Σαν Ιγνάσιο και στη δεύτερη ομάδα της Ντεπορτίβο, πριν κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία στις 2 Ιανουαρίου 2022, ακριβώς απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι απουσίες λόγω κορονοϊού των Φερνάντο Πατσέκο και Αντόνιο Σιβέρα διευκόλυναν αυτή την ευκαιρία, η οποία ήρθε υπό τις οδηγίες του τότε προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ.Ωστόσο, το ποδοσφαιρικό του ταξίδι δεν κύλησε εντελώς ομαλά, καθώς συνοδεύτηκε από δύσκολες εμπειρίες. Όταν ήταν μικρός υπέστη θύμα ρατσισμού και άρχισε να καλλιεργεί την ψυχολογική του αντοχή. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε με την εθνική ομάδα της Ισημερινής Γουινέας, με την οποία αγωνίζεται από το 2019 και έχει συμμετάσχει σε τρεις διοργανώσεις του Κυπέλλου Αφρικής. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η απόδοσή του στο τουρνουά που διεξήχθη στην Ακτή του Ελεφαντοστού το 2024, όταν η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τον αναγνώρισε ως τονΤον Ιούλιο του 2025 πήγε με τη μορφή δανεισμού στην FC Andorra, όπου κατάφερε να καθιερωθεί ως βασικός. Μετά το τέλος εκείνης της σεζόν, στις 26 Αυγούστου 2026 ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του από τη Deportivo Alavés, με διετές συμβόλαιο με οψιόν για άλλες δύο.Τον περασμένο Μάιο βίωσε ένα περίεργο σκηνικό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κόντρα στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, στο Ριαζόρ. Ο Οβόνο βρήκε αρκετές σκελίδες σκόρδου τοποθετημένες κοντά στην εστία του και αποφάσισε να τις απομακρύνει. Μετά τον αγώνα σχολίασε γελώντας ότι «στην Αφρική το λέμε μαγεία». Όπως αποκάλυψε παρατήρησε πρώτη φορά τα σκόρδα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και αστειεύτηκε για την παρουσία τους αφού δέχτηκε ένα γκολ.Η ισπανική δικαιοσύνη έχει ήδη ασχοληθεί με περιστατικά βίας από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Τον Απρίλιο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε, ο οποίος χτύπησε με το πόδι έναν αντίπαλο στην πλάτη, ενώ το παιχνίδι είχε διακοπεί τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η απόφαση υπενθύμισε ότι η αθλητική δραστηριότητα δεν δικαιολογεί τις σκόπιμες επιθέσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για μια σκόπιμη συμπεριφορά εκτός της διεκδίκησης της μπάλας. Αποτελεί, όμως, μία διαφορετική περίσταση από την υπόθεση του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα.Τον Οκτώβριο του 1897, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Τζον Μπριγκς πέθανε μετά από χτύπημα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεταξύ των Aylestone United και Enderby Granite. Ως αποτέλεσμα ο Χένρι Μουρ. Η υπόθεση καταγράφεται στα ιστορικά αρχεία του ποδοσφαίρου του Λέστερσαϊρ και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα προηγούμενα ποινικής παρέμβασης μετά από θάνατο κατά τη διάρκεια αγώνα.Στην Ισπανία, μία από τις πιο αξιομνημόνευτες τραγωδίες συνέβη στο Μπαλαϊδός στις 21 Δεκεμβρίου 1986. Ο τερματοφύλακας της πρώην CD Μάλαγα, Χοσέ Αντόνιο Γκαγιάρδο, δέχτηκε ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον Μπαλταζάρ, επιθετικό της Σέλτα Βίγο. Αρχικά έλαβε ιατρική βοήθεια και επέστρεψε στη Μάλαγα. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Νοσηλεύτηκε επειγόντως στο Νοσοκομείο Κάρλος Χάγια καιαφού παρέμεινε αρκετές ημέρες σε κώμα.Πολύ πιο πρόσφατη είναι η περίπτωση του 19χρονου τερματοφύλακα της CD Colindres, Raúl Ramírez, ο οποίος πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 μετά από ένα τυχαίο χτύπημα που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα της τρίτης κατηγορίας εναντίον της Revilla. Ο νεαρός είχε υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή και νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Marqués de Valdecilla, στο Σανταντέρ, όπου τελικά απεβίωσε.Το περασμένο Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες πριν από τον αγώνα στην Τενερίφη, το ισπανικό ποδόσφαιρο βίωσε μια άλλη ιδιαίτερα ανησυχητική σκηνή. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Αλμπαθέτε και της CE Sabadell, ο Χοσέ Κόρπας χτύπησε με το πόδι του στο κεφάλι τον Κουάντρι Λιαμίντ, ενώ αυτός προσπαθούσε να κάνει βολέ. Ο μέσος της καταλανικής ομάδας έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια στον αγωνιστικό χώρο του «Carlos Belmonte». Ο Κόρπας δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα και ένα ασθενοφόρο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να μεταφέρει τον ποδοσφαιριστή στο Νοσοκομείο «Quirón Santa Cristina» της Αλμπαθέτε. Λίγο αργότερα ο Κουάντρι ανέκτησε τις αισθήσεις του και οι ιατρικές εξετάσεις ήταν καλές, γεγονός που οδήγησε στο να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο την ίδια νύχτα, οπότε μπόρεσε να επιστρέψει στο Σαμπαντέλ.