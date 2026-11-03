Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου
«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου
Backstage vibes, έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στην ανάρτησή της στο Instagram
Άκρως επαινετικά - έως και αποθεωτικά - σχόλια προκάλεσε η ανάρτηση που έκανε η Κατερίνα Λιόλιου στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας.
Η τραγουδίστρια διάλεξε μια σειρά φωτογραφιών από τα παρασκήνια γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της «backstage vibes».
Στα καρέ που διάλεξε, η Κατερίνα Λιόλιου ποζάρει με διάφορα στιλ μπροστά στον φακό.
«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε γυναίκα», «αυτά είναι, μοντέλο είσαι εσύ», «γυναικάρα», «υπέροχηηηηη», «απλά ΕΙΔΩΛΟΟΟ», «μία Αφροδίτη που ξαναγεννιέται» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για την Κατερίνα Λιόλιου.
Η τραγουδίστρια διάλεξε μια σειρά φωτογραφιών από τα παρασκήνια γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της «backstage vibes».
Στα καρέ που διάλεξε, η Κατερίνα Λιόλιου ποζάρει με διάφορα στιλ μπροστά στον φακό.
«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε γυναίκα», «αυτά είναι, μοντέλο είσαι εσύ», «γυναικάρα», «υπέροχηηηηη», «απλά ΕΙΔΩΛΟΟΟ», «μία Αφροδίτη που ξαναγεννιέται» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για την Κατερίνα Λιόλιου.
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