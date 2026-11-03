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«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου
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Κατερίνα Λιόλιου Instagram Φωτογραφίες

«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου

Backstage vibes, έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στην ανάρτησή της στο Instagram

«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου
83 ΣΧΟΛΙΑ
Άκρως επαινετικά - έως και αποθεωτικά - σχόλια προκάλεσε η ανάρτηση που έκανε η Κατερίνα Λιόλιου στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας.

Η τραγουδίστρια διάλεξε μια σειρά φωτογραφιών από τα παρασκήνια γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της «backstage vibes».

Στα καρέ που διάλεξε, η Κατερίνα Λιόλιου ποζάρει με διάφορα στιλ μπροστά στον φακό.

«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου
«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου
«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου
«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου
«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί»: Δείτε τα σχόλια στο Instagram για τις backstage φωτογραφίες της Λιόλιου


«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε γυναίκα», «αυτά είναι, μοντέλο είσαι εσύ», «γυναικάρα», «υπέροχηηηηη», «απλά ΕΙΔΩΛΟΟΟ», «μία Αφροδίτη που ξαναγεννιέται» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για την Κατερίνα Λιόλιου.

83 ΣΧΟΛΙΑ

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