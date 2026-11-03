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Νίκολιτς για το ματς με τη Ρεάλ: Έτοιμοι Ρότα και Στρακόσα, πιστεύω σε όλους τους παίκτες, δεν ψάχνω δικαιολογίες
Νίκολιτς για το ματς με τη Ρεάλ: Έτοιμοι Ρότα και Στρακόσα, πιστεύω σε όλους τους παίκτες, δεν ψάχνω δικαιολογίες
Ο τεχνικός της ΑΕΚ αποκάλυψε τις σκέψεις του για το μεγάλο ραντεβού με τη «Βασίλισσα» της Ευρώπης και τόνισε πως ο Ρότα και ο Στρακόσα είναι σε θέση να παίξουν
Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε πολλά και ενδιαφέροντα την παραμονή του μεγάλου ραντεβού της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Τετάρτη (4/11, 19:45) για τη League Phase του Champions League.
Ο τεχνικός της Ένωσης όταν ρωτήθηκε για τους παίκτες που είχαν ίωση, αποκάλυψε πως ο Ρότα είναι έτοιμος. Όπως και ο Στρακόσα που ήταν τραυματίας: «Όσον αφορά τον Λάζαρο, είναι έτοιμος για την προπόνηση σήμερα. Ελπίζω να μπορεί να συμβάλει στην ομάδα αύριο. Δεν μεμψιμοιρώ. Δεν ψάχνω δικαιολογίες και κλάματα. Έχω ένα σύνολο παικτών και τους πιστεύω και το γνωρίζουν. Δουλειά τους είναι να είναι έτοιμοι.
Να είναι έτοιμοι τη στιγμή που θα κληθούν. Ο Ζοάο Μάριο δεν θα είναι έτοιμος δυστυχώς. Είναι στο νοσοκομείο. Να του ευχηθώ και από εδώ ταχεία ανάρρωση. Ο Στρακόσα είναι μαζί μας. Σας έδωσα μία πλήρη ιατρική έκθεση».
Για το αν σκέφτεται να αλλάξει την τακτική του: «Είμαστε αυτοί που είμαστε λόγω του τρόπου παίζουμε. Πρέπει να δείξουμε την ταυτότητά μας. Αν χάσαμε μετά από ένα χρόνο στο πρωτάθλημα, πρέπει να προστατεύσω τους παίκτες και το κλαμπ. Είναι δυσάρεστο να χάνεις, δεν είμαστε συνηθισμένοι, εγώ σιχαίνομαι να χάνω. Όχι γιατί χάσαμε, αλλά του τρόπου που χάσαμε. Θα είναι αφελές να παίξουμε με τη Ρεάλ και να πούμε ότι θα παίξουμε τίκι τάκα απολαμβάνοντας το παιχνίδι.
Δεν θα με ικανοποιήσει αν παίξουμε για την εικόνα μας. Θα παίξουμε για το αποτέλεσμα, ακόμα κι αν είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να παίξουμε δυνατά, να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά και να προσέξουμε την παραμικρή λεπτομέρεια γιατί η Ρεάλ έχει την ποιότητα να σε τιμωρήσει. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να πολεμήσουμε και να αποτυπώσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας στο γήπεδο».
Για τον Γιόβιτς και την ιστορία του στη Ρεάλ: «Ο Λούκα είναι ένας σημαντικός παίκτης για μας. Έχει συμβάλει πάρα πολύ και πέρυσι και φέτος με τα γκολ που έχει σημειώσει, με τις ασίστ, με την απόδοσή του. Δεν αξιολογώ με βάση μια ορισμένη στιγμή. Με ένα τέτοιο καλεντάρι δεν έχεις χρόνο ούτε μετά από μια νίκη να είσαι χαρούμενος ούτε να λυπηθείς μετά από μια ήττα. Το πιο σημαντικό είναι πως θα νιώθεις στο τέλος της σεζόν. Αυτό ισχύει και για τους παίκτες. Έχουν σκαμπανεβάσματα. Έναν παίκτη τον αξιολογείς στο βάθος της σεζόν. Αυτή τη στιγμή και από τότε που ήρθε ο Λούκα έχει βάλει πάνω κάτω 30 γκολ και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».
Για τον Βιτάλις και για τη θέση του: «Είναι καλό παιδί, έχει προσαρμοστεί. Αυτά που είπε, ότι δεν αρκούν όσα έκανε εκεί για εδώ, ισχύουν. Αυτό αποτυπώνεται και στο Champions League. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα με τρόπο διδακτικό και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν επίπεδα, χαίρομαι για τον ίδιο, έχει προσαρμοστεί και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερος».
Για το ματς με τον Παναθηναϊκό και τη δήλωση του ότι δεν είδε θέληση από τους παίκτες του: «Δεν είπα ότι δεν υπήρχε θέληση και μαχητικότητα. Είπα ότι έλειψε συγκέντρωση και ότι κάναμε λάθη. Δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Είναι παίκτες που προσπαθούν για το καλύτερο. Το θέμα είναι πόση ποιότητα μπορούν να βγάλουν μέσα από το σώμα τους. Είναι αδύνατο να είσαι στο 100% κάθε τρεις μέρες. Κάναμε μια συζήτηση, αλλά αυτά μένουν μεταξύ μας».
Για τα αποτελέσματα του παρελθόντος με τη Ρεάλ: «Γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες, υπάρχει και ο στίχος στον ύμνο. Είμαστε στο 2026 και έχουμε απέναντί μας μια πολύ δυνατή ομάδα με τους κορυφαίους αστέρες του ποδοσφαίρου και έναν προπονητή που έχει κατακτήσει τα πάντα. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε. Αν δουλέψεις σκληρά και σε αυτή την έδρα υπάρχει μια μαγεία. Όλα αυτά μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα θετικό σημείο. Πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο αλλά και τον εαυτό μας».
Ρέλβας: «Ιδιαίτερες αναμετρήσεις όπως αυτή με τη Ρεάλ
Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Φελίπε Ρέλβας: «Είναι ιδιαίτερες αυτές οι αναμετρήσεις, έχουμε παίξει σημαντικούς αγώνες, η πρόκληση είναι τεράστια. Αξίζουμε να είμαστε εδώ χάρη σε όσα κάναμε πέρυσι και θέλουμε να ανταγωνιστούμε τέτοιες ομάδες.
Θέλουμε να παίζουμε τέτοιου είδους παιχνίδια για να βελτιωνόμαστε ατομικά και ως ομάδα και θέλουμε να δείξουμε την ποιότητα μας. Θα δείξουμε σεβασμό στη Ρεάλ αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να παίξουμε καλά μέχρι την τελευταία στιγμή. Στον πάγκο της Ρεάλ είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου, ο Ζοσέ Μουρίνιο. Εμείς έχουμε μια καλή ομάδα με ικανότητες, με τη βοήθεια των καταπληκτικών φιλάθλων μας μπορούμε να τα καταφέρουμε».
Για τον Εμπαπέ: «Είπα και πριν, το συναίσθημα είναι όμορφο, πρέπει να απολαύσουμε τον αγώνα, να δώσουμε όμως και έμφαση στην αναμέτρηση και να δείξουμε την προσωπικότητα μας στο γήπεδο».
Για το ότι ακολουθεί τόσο σημαντικό παιχνίδι μετά από μια ήττα: «Ίσως να μην είμαστε στην καλύτερη περίοδο, δεν έχουμε πολλές ήττες στο παρελθόν, το ποδόσφαιρο έχει και τέτοιες περιόδους, πιστεύω ότι έχουμε πίστη σε όλους, στους παίκτες, στον προπονητή, στον οργανισμό, σίγουρα μας βοηθά να νιώσουμε αυτοπεποίθηση για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη Ρεάλ».
Ο τεχνικός της Ένωσης όταν ρωτήθηκε για τους παίκτες που είχαν ίωση, αποκάλυψε πως ο Ρότα είναι έτοιμος. Όπως και ο Στρακόσα που ήταν τραυματίας: «Όσον αφορά τον Λάζαρο, είναι έτοιμος για την προπόνηση σήμερα. Ελπίζω να μπορεί να συμβάλει στην ομάδα αύριο. Δεν μεμψιμοιρώ. Δεν ψάχνω δικαιολογίες και κλάματα. Έχω ένα σύνολο παικτών και τους πιστεύω και το γνωρίζουν. Δουλειά τους είναι να είναι έτοιμοι.
Να είναι έτοιμοι τη στιγμή που θα κληθούν. Ο Ζοάο Μάριο δεν θα είναι έτοιμος δυστυχώς. Είναι στο νοσοκομείο. Να του ευχηθώ και από εδώ ταχεία ανάρρωση. Ο Στρακόσα είναι μαζί μας. Σας έδωσα μία πλήρη ιατρική έκθεση».
Για το αν σκέφτεται να αλλάξει την τακτική του: «Είμαστε αυτοί που είμαστε λόγω του τρόπου παίζουμε. Πρέπει να δείξουμε την ταυτότητά μας. Αν χάσαμε μετά από ένα χρόνο στο πρωτάθλημα, πρέπει να προστατεύσω τους παίκτες και το κλαμπ. Είναι δυσάρεστο να χάνεις, δεν είμαστε συνηθισμένοι, εγώ σιχαίνομαι να χάνω. Όχι γιατί χάσαμε, αλλά του τρόπου που χάσαμε. Θα είναι αφελές να παίξουμε με τη Ρεάλ και να πούμε ότι θα παίξουμε τίκι τάκα απολαμβάνοντας το παιχνίδι.
Δεν θα με ικανοποιήσει αν παίξουμε για την εικόνα μας. Θα παίξουμε για το αποτέλεσμα, ακόμα κι αν είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να παίξουμε δυνατά, να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά και να προσέξουμε την παραμικρή λεπτομέρεια γιατί η Ρεάλ έχει την ποιότητα να σε τιμωρήσει. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να πολεμήσουμε και να αποτυπώσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας στο γήπεδο».
Για τον Γιόβιτς και την ιστορία του στη Ρεάλ: «Ο Λούκα είναι ένας σημαντικός παίκτης για μας. Έχει συμβάλει πάρα πολύ και πέρυσι και φέτος με τα γκολ που έχει σημειώσει, με τις ασίστ, με την απόδοσή του. Δεν αξιολογώ με βάση μια ορισμένη στιγμή. Με ένα τέτοιο καλεντάρι δεν έχεις χρόνο ούτε μετά από μια νίκη να είσαι χαρούμενος ούτε να λυπηθείς μετά από μια ήττα. Το πιο σημαντικό είναι πως θα νιώθεις στο τέλος της σεζόν. Αυτό ισχύει και για τους παίκτες. Έχουν σκαμπανεβάσματα. Έναν παίκτη τον αξιολογείς στο βάθος της σεζόν. Αυτή τη στιγμή και από τότε που ήρθε ο Λούκα έχει βάλει πάνω κάτω 30 γκολ και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».
Για τον Βιτάλις και για τη θέση του: «Είναι καλό παιδί, έχει προσαρμοστεί. Αυτά που είπε, ότι δεν αρκούν όσα έκανε εκεί για εδώ, ισχύουν. Αυτό αποτυπώνεται και στο Champions League. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα με τρόπο διδακτικό και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν επίπεδα, χαίρομαι για τον ίδιο, έχει προσαρμοστεί και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερος».
Για το ματς με τον Παναθηναϊκό και τη δήλωση του ότι δεν είδε θέληση από τους παίκτες του: «Δεν είπα ότι δεν υπήρχε θέληση και μαχητικότητα. Είπα ότι έλειψε συγκέντρωση και ότι κάναμε λάθη. Δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Είναι παίκτες που προσπαθούν για το καλύτερο. Το θέμα είναι πόση ποιότητα μπορούν να βγάλουν μέσα από το σώμα τους. Είναι αδύνατο να είσαι στο 100% κάθε τρεις μέρες. Κάναμε μια συζήτηση, αλλά αυτά μένουν μεταξύ μας».
Για τα αποτελέσματα του παρελθόντος με τη Ρεάλ: «Γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες, υπάρχει και ο στίχος στον ύμνο. Είμαστε στο 2026 και έχουμε απέναντί μας μια πολύ δυνατή ομάδα με τους κορυφαίους αστέρες του ποδοσφαίρου και έναν προπονητή που έχει κατακτήσει τα πάντα. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε. Αν δουλέψεις σκληρά και σε αυτή την έδρα υπάρχει μια μαγεία. Όλα αυτά μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα θετικό σημείο. Πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο αλλά και τον εαυτό μας».
Ρέλβας: «Ιδιαίτερες αναμετρήσεις όπως αυτή με τη Ρεάλ
Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Φελίπε Ρέλβας: «Είναι ιδιαίτερες αυτές οι αναμετρήσεις, έχουμε παίξει σημαντικούς αγώνες, η πρόκληση είναι τεράστια. Αξίζουμε να είμαστε εδώ χάρη σε όσα κάναμε πέρυσι και θέλουμε να ανταγωνιστούμε τέτοιες ομάδες.
Θέλουμε να παίζουμε τέτοιου είδους παιχνίδια για να βελτιωνόμαστε ατομικά και ως ομάδα και θέλουμε να δείξουμε την ποιότητα μας. Θα δείξουμε σεβασμό στη Ρεάλ αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να παίξουμε καλά μέχρι την τελευταία στιγμή. Στον πάγκο της Ρεάλ είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου, ο Ζοσέ Μουρίνιο. Εμείς έχουμε μια καλή ομάδα με ικανότητες, με τη βοήθεια των καταπληκτικών φιλάθλων μας μπορούμε να τα καταφέρουμε».
Για τον Εμπαπέ: «Είπα και πριν, το συναίσθημα είναι όμορφο, πρέπει να απολαύσουμε τον αγώνα, να δώσουμε όμως και έμφαση στην αναμέτρηση και να δείξουμε την προσωπικότητα μας στο γήπεδο».
Για το ότι ακολουθεί τόσο σημαντικό παιχνίδι μετά από μια ήττα: «Ίσως να μην είμαστε στην καλύτερη περίοδο, δεν έχουμε πολλές ήττες στο παρελθόν, το ποδόσφαιρο έχει και τέτοιες περιόδους, πιστεύω ότι έχουμε πίστη σε όλους, στους παίκτες, στον προπονητή, στον οργανισμό, σίγουρα μας βοηθά να νιώσουμε αυτοπεποίθηση για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη Ρεάλ».
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